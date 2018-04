Vařená zelenina je zdravější než syrová

Jestliže se mrkev konzumuje syrová, jsou ve střevě absorbována jen asi čtyři procenta jejich karotenoidů, látek, které bojují proti poškození tkání a zužování tepen. Je-li však tato zelenina povařena a rozmačkána, zvýší se množství absorbovaných karotenoidů až na 20 procent. Při vaření se totiž naruší pevná stěna buňky, čímž se uvolní ochranné látky a tělo je pak lépe vstřebá.Vědci z Británie, Francie, Irska, Nizozemska a Španělska zjistili, že totéž platí i o dalších druzích zeleniny, jako je brokolice a špenát.Doktorka Sue Southonová z Ústavu pro výzkum potravin v britském Norwichi ovšem upozorňuje, že hlavním závěrem vědeckého bádání je jíst co nejvíce zeleniny bez ohledu na to, zda je vařená či syrová."Naložte si prostě talíř barvou," radí Southonová, která celý projekt koordinovala.Doktorka Sarah Schenkerová z Britské nadace pro výživu ovšem varuje hospodyňky, aby se nezačaly slepě řídit novými závěry vědců a zeleninu už pouze a zásadně vařily. Vařením se totiž zase ničí jiné látky, které jsou zdraví prospěšné."Jestliže zeleninu dlouho vaříte, můžete přijít o vitamín C, kyselinu listovou, některé minerály a železo," připomíná