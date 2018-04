Vápník snižuje riziko vzniku rakoviny

Právě z těchto výrůstků se nejčastěji vyvíjejí zhoubné nádory, jimiž Češi trpí nejvíce na světě. Sklon ke vzniku polypů je často dědičný.

Výsledky své studie vědci uveřejnili v červnovém čísle časopisu The Journal of the National Cancer Institute. Již studie na zvířatech ukázaly, že zvýšený příjem kalcia zpomaluje vznik rakoviny tlustého střeva, ale toto je první studie, která probíhala u lidí.

Do studie lékaři zahrnuli téměř 1000 lidí, kteří buď užívali 1200 miligramů vápníku denně, nebo brali placebo. Pacienti byli následně vyšetřováni kolonoskopicky za jeden a čtyři roky po začátku studie.

Choďte na kontroly

Výsledky studie ukázaly, že ve srovnání se skupinou užívající placebo měla skupina užívající vápník snížené riziko všech typů kolorektálních polypů.

Aby se snížilo riziko vzniku rakoviny, měli by podle lékařů lidé s polypy užívat vápníkové doplňky čtyři roky. Vědci rovněž zjistili, že diety bohaté na vlákninu a chudé na tuky zvýrazňují prospěšný účinek kalcia.

Nejlepší prevencí vzniku rakoviny je zdravá strava s minimem živočišných tuků, dostatek pohybu a po padesátce pravidelné kontroly skrytého krvácení do stolice. Ty by měl každému provést jeho praktický lékař, hradí je pojišťovny.