Vánoce si přivolejte vůní, živou květinou i svíčkou, radí designérka

Co doma nemá chybět adventní věnec a svíčky

pro děti je to určitě adventní kalendář , který jim odpočítává čas do nadílky

, který jim odpočítává čas do nadílky rodinné rituály – krájení jablíček, zpívání koled aj. Pokud navážeme na rodinnou tradici, ke které přidáme něco svého, a převezmou to i děti, tak upevňujeme rodinu.

– krájení jablíček, zpívání koled aj. Pokud navážeme na rodinnou tradici, ke které přidáme něco svého, a převezmou to i děti, tak upevňujeme rodinu. cukroví - v jaké náladě pečeme, takové cukroví jíme. Pokud budeme naštvaní a vystresovaní, tak vytváříme naštvané vanilkové rohlíčky.

- v jaké náladě pečeme, takové cukroví jíme. Pokud budeme naštvaní a vystresovaní, tak vytváříme naštvané vanilkové rohlíčky. ozdobený stromeček – symbol hojnosti a bohatství