Vánoční večírek bez ostudy. Co si obléci a na co raději zapomenout

Ať už pracujete v malé firmě či korporátu, který zaměstnává několik stovek či tisíc lidí, přípravu na vánoční večírek byste neměla podceňovat. Vkusný, čistý a elegantní oufit je základ. I když se ve většině případů jedná o neformální akci, kolegové i nadřízení vás ve vteřině s gustem zhodnotí. Stačí klidně i detail, který vám v budoucnosti může uškodit. Nebo naopak zvýšit vaše body.

Většina zaměstnavatelů rozesílá pozvánky a vedle místa a času konání by na nich měla být i zmínka o dresscodu. I v případě, že je uvedeno „casual“, tedy neformálně, neznamená to, že byste měla dorazit v sepraných džínách a vytahaném svetru.

Bez log a odhalených stehen

„Na vánoční večírky patří elegance, design a decentní luxus. Rozhodně na ně nenoste sportovní oblečení, protože to patří pouze na sportovní aktivity. Stejně tak jsou zapovězena jakákoliv velká a viditelná loga, která jsou nezbytnou součástí kolekcí mnoha značek. Vyhněte se také nejrůznějším extravagantním a barevným pokusům,“ radí návrhářka Lucie Marková.

Pozor také na přehnanou vyzývavost ve formě hlubokých výstřihů a krátkých sukní. Základní délka sukní a šatů je nad kolena. „Pokud někdo bude trvat na kratší sukni, tak doporučuji kratší sukni vepředu a delší vzadu, aby se to vykompenzovalo,“ říká designérka a dodává, že by se ženy měly smířit s tím, že minisukně zkrátka nepůsobí dobře nikdy.

Z hlediska etikety a dresscodu by pak měla být i zakryta ramena. Mnoho žen přesto zatouží ramena poodhalit, proto volí šaty se špagetovými ramínky. Pokud patříte mezi ně, měla byste pod šaty mít pouze samodržicí podprsenku bez ramínek. V případě největší nouze, když zrovna žádnou podobnou nemáte po ruce, si vezměte podprsenku ve stejné barvě jako šaty. To všechno je lepší než průhledná ramínka.

Trendem jsou ponožkové kozačky

V čem určitě zazáříte, jsou malé černé. Na tento univerzální kousek se můžete spolehnout vždy. „Můj žolík v oblékání je černá. Akorát je to kolikrát nuda, takže doporučuji zkombinovat červenou a černou. Vypadá to perfektně a se k Vánocům se to hodí,“ říká stylistka Petra Šestáková.

K elegantním šatům patří také černé punčochy. Ty se podle etikety nosí až po šesté hodině večerní, zatímco tělové silonky jsou určeny k celodennímu nošení. Také na výběru vhodných střevíčků byste si měla dát záležet. „Musí mít uzavřenou špičkou a ideální je i vyšší podpatek. Mohou to být klidně kozačky, i když lodičky jsou lepší,“ upřesňuje Lucie Marková.

Jedním z trendů letošní zimy, po kterém můžete sáhnout, jsou ponožkové boty. Podle Petry Šestákové je unosíte nejen na večírku, ale i po jeho skončení. „Ideální variantou je, nebát se je nosit úplně ke všemu. Jak k šatům, k sukním, tak i ke kalhotám. Na šířkách a délkách nezáleží. Hrajte si s barvami, výšivkami, texturami,“ říká stylistka.

Výrazný doplněk z trhu

Vyhrát si můžete nejen s botami, ale i s dalšími doplňky. Snadno upoutáte výrazným náhrdelníkem, broží nebo náramkem. Lucie Marková doporučuje třeba barevné plastové šperky značky Acid-Designs, šperky s plátky zlata a stříbra, která tvoří designérka Eliška Nováková, či betonové šperky od značky Fakticky, ale klidně i klasické perly. „Určitě bych vsadila na designérský kousek odněkud z trhu,“ říká návrhářka.

Designérský úlet si lze dovolit v případě, že máte klasičtější střih šatů. Pokud byste volila výraznější šaty i šperk, mohlo by to způsobit vizuální kalamitu. Jestliže volíte extravagantnější šaty, šperkům se vyhněte úplně.

Pozor také na kabelky. I ty jsou neoddělitelnou součástí vašeho outfitu. „Kabelky najděte takové, které velikostí odpovídají vaší postavě. Jste-li hubená můžete mít úplně „pidi kabeličku“, jste-li trošku kyprých tvarů, najděte si psaníčko větší. Tím zmírníte celkový dojem,“ dodává stylistka Petra Šestáková.

A malá rada na závěr. „Počítejte s tím, že toho vaši kolegové mohou vypít více a lehce se tak může přihodit nějaká nehoda. Dávejte si proto pozor na světlejší barvy,“ uzavírá Lucie Marková.