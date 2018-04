Co jedí na Vánoce ve světě? Ve Švédsku šunku, na Islandu papuchalky

Švédský vánoční stůl

Z julbordu si většina hostů nabere trochu od každého jídla.

V této skandinávské zemi milují stoly naplněné jídlem mnoha druhů, tomu vánočnímu se říká julbord. „Najdete na něm všechno možné: marinovaného lososa, nakládané sledě, paštiky, tlačenky, minipárečky a domácí klobásy, masové kuličky, salát z červené řepy, bramborový salát. Chybět nesmí ani pečená vánoční šunka a Janssonovo pokušení, což jsou brambory zapečené s ančovičkami. Jako dezert se podává rýžová kaše se šlehačkou a zavařeným ovocem. Jeden talíř kaše se nechává za dveřmi pro domácího skřítka. A do jednoho talíře se při přípravě hodí mandle - kdo ji najde, bude se podle lidové pověry následující rok vdávat nebo ženit,“ popisuje švédské tradice Dominika Wittenberg Gašparová ze Skandinávského domu v Praze.



Venezuelané pečou maso v banánových listech

Venezuelské huellacas

Téměř všude jsou Vánoce časem, kdy se setkává celá rodina, a Venezuela není výjimkou. Štědrovečerní jídlo huellacas v této jihoamerické zemi se skládá z několika ingrediencí. Smíchají se různé druhy masa, papriky, olivy, kapary, rozinky a koření, vše se obalí do kukuřičného těsta a poté zabalí do banánového listu, ve kterém se jídlo nakonec uvaří. Mimo to si tu lidé dopřávají například šunkový chléb, kuřecí salát a jako dezert dobroty z papáji.

Italská hostina sedmi ryb

Italská láska k jídlu se nezapře ani během Vánoc, kdy si ve většině rodin chystají hostinu o více než třech chodech.



Rybářské špagety "alla pescatora" z toho, co dalo moře

„Každé jídlo hostiny sedmi ryb, jak pojmenovali Italové své štědrovečerní jídlo, obsahuje mořské plody. V předkrmu se mohou objevit kousky uzeného lososa, salát s krevetami nebo z chobotnice. Dalším pokrmem mohou být zase špagety s mořskými plody či černé rizoto se sépiemi. Hlavním jídlem jsou většinou pečené nebo grilované ryby,“ říká Marek Sedlák z rybích restaurací Nordsee. Ke všem jídlům se podává i několik příloh. Často pečené brambory nebo zelenina.

Francouzské vánoční polínko

Kaštanové poleno

Sváteční tabule ve Francii je celkově rozmanitá. Ve velkých městech je jiná než na venkově. Tradičním francouzským jídlem je takzvané le reveillon, které se podává o půlnoci. Skládá se z pečené šunky, klobás, ústřic, salátu, ovoce, sladkostí a vína. Dalším tradičním pokrmem je také foie gras, paštika z husích nebo kachních jater.



Na stole by neměla chybět čokoládová roláda vypadající jako polínko. Francouzi připravují i spoustu sladkých sušenek. Venkov se od větších měst liší, na Vánoce připravují například pečeného krocana s kaštanovou nádivkou nebo lanýžovou pastou.

Islandské masové hody

Na Islandu si dopřávají rybu jenom 23. prosince na svatého Thorláka, kdy pojídají nepříliš voňavého fermentovaného rejnoka s vařenými bramborami a jehněčím sádlem.



Perníčky jsou oblíbeným skandinávským cukrovím

„Na štědrovečerním stole bývá uzené jehněčí, solená vepřová žebra a různé druhy drůbeže a pernaté zvěře - například guláš z bělokura nebo uzený papuchalk,“ vyjmenovává pro nás neobvyklé menu Dominika Wittenberg Gašparová ze Skandinávského domu. Podobně jako zbytek Seveřanů si Islanďané neodpustí sladkou rýžovou kaši a cukroví, nejoblíbenější jsou u nich perníčky.



Litevskou specialitou je vařený hrách s fazolemi a klobásou

Jakmile se v Litvě začne stmívat, všichni nedočkavě vyhlížejí první hvězdu. Až se objeví, usedají ke stolu a mohou začít hodovat. Kūčios, jak se hostině v litevštině říká, má celkem dvanáct chodů. Mezi nimi jsou například pokrmy z máku (třeba makové mléko), nakládaná zelenina a několik druhů ryb – kapr, štika nebo sleď.



Na stole má své místo prasečí hlava vařená s rozemletým ječmenem, které místní říkají koca nebo kikas. Specialitou je vařený hrách s fazolemi a nakrájenou klobásou. Kolečka klobásy symbolizují slunce v příštím roce. Stejně jako v České republice se ani v Litvě nevyhýbají sladkému. Pečou zázvorové sušenky a kupují mandarinky nebo pomeranče.