Vánoční úrazy: zaseknuté kosti i pády ze schodů

O vánočních svátcích vám hrozí celá řada úrazů, zranění a nepříjemností. Připravili jsme pro vás přehled jednotlivých místností v bytě a zranění, která se k nim o Vánocích váží.

Kuchyň: kosti a opaření

Ostré nože, vroucí voda, horká trouba a nervozita: to jen několik věcí, které z kuchyně dělají ve vánoční době jedno z nejnebezpečnějších míst v bytě. Typickou situací, při které dochází k četným zraněním, je zabíjení kaprů.

Opařeniny a popáleniny jsou zase tradičním důsledkem přípravy štědrovečerní večeře podpořené alkoholem. Klasickou vánoční nepříjemností je i zaseknutá rybí kůstka. Co v takovou chvíli dělat? Zkuste ji nejprve zajíst chlebem. Pokud se nemilá příhoda stane dítěti, nejprve je uklidněte, protože po několika pokusech o její odstranění začne dítě panikařit. Pokud se vám nepodaří kost z krku odstranit ani ji zajíst, je nutné navštívit pohotovost. K zaskočeným rybím kostem však sanitka nevyjíždí, je nutné dopravit se k lékaři "po vlastní ose."

Chodba: pády z nedbalosti

Mnoho lidí si kvůli alkoholu a shonu každoročně přivodí zranění pádem ze schodů. “Lidé při vánočním shonu běhají po schodech při zhasnutém světle a spoléhají na intuici nebo přichází opilí po vánočních večírcích a neudrží rovnováhu. Zvlášť časté jsou úrazy na schodech u těch lidí, kteří mají schody v rodinném domě a nechávají na nich nějaké předměty či hračky,” uvádí Sheila Merrill na stránkách Royal Society for the Prevention of Accidents.

Obývací pokoj: dárky a svíčky

Mnoho úrazů se podle Merrillové přihodí překvapivě i při rozbalování dárků. Hovoří se o rodičích, kteří se omylem střihnou nebo bodnou nožem, když se snaží dítěti sešroubovat hračku, místo aby došli pro šroubovák. Podobná zranění jsou typická při shonu, spěchu a touze vyzkoušet si nový dárek co nejdřív.

Další nebezpečí je spojeno s vašim vánočním stromečkem. K pádům dochází obvykle při zavěšování ozdob na vyšší větve. Skleněné ozdoby by také měly ležet mimo dosah kojenců a domácích zvířat. Stromek by také neměl být postaven v blízkosti krbu. Pokud stromeček začne hořet kvůli elektrickému zkratu elektrických svíček, okamžitě odpojte elektrické zařízení od zdroje, v žádném případě ale nehaste vodou nebo pěnovým hasicím přístrojem, protože zařízení může být pod proudem.

Bohužel se lidé často zraní i při umísťování žárovek. Odborníci radí každý rok světla znovu vyzkoušet, a to před tím, než se vůbec pověsí na stromeček. Nezáleží na tom, že jsou nová nebo “osvědčená”. Pokud máte stará světla, kupte si raději novější s vyššími bezpečnostními standardy. Pokud si chcete svíčkami ozdobit balkon nebo dům, ujistěte se, zda jsou světla vyrobena pro venkovní použití.

Ložnice: požár kvůli romantice

K atmosféře Vánoc patří i přírodní svíčky. Ale jejich používání má svá pravidla a úskalí. Například vláda Spojených států amerických vydala prohlášení, že o Vánocích vzrůstá nebezpečí smrti uhořením o polovinu. Svíčka, ať je sebemenší, by neměla být nechána bez dozoru. Hasiči přesto připomínají, že největší nebezpečí představuje adventní věnec, který bývá neopatrně umístěn na stole nebo pianu bez ochranné podložky pod svíčkami. Rozhodně by věnec neměl ležet u okna nebo v průvanu. Zvláště pak senioři zapomínají často svíčky zhasnout. Stejnou pozornost jako svíčky vyžadují prskavky.