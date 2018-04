Vánoční trhy ve Vídni: již více než 700 let

Ani tento rok není výjimkou. Již 16. listopadu bylo před vídeňskou radnicí postaveno více než 140 stánků. Koupíte u nich hračky (mezi nimiž ani letos nenajdete žádné imitace zbraní), umělecké předměty, dekorace, svíčky, knihy, ze dřeva vyřezávané Betlémy, kandované ovoce, cukroví, cukrovou vatu a spoustu dalších věcí.

Jako každým rokem stojí na Rathausplatzu obrovitý nasvícený vánoční strom, letos je to stoletý smrk, který vyrostl až v Burgundsku. Návštěvníky s ekologickým cítěním přitom jistě potěší informace, že po Vánocích z něj bude vyrobeno několik ptačích budek a laviček v parku.

Vánoční trhy před vídeňskou radnicí jsou otevřeny až do Štědrého dne. Do 23. 12. od 9 do 21 hodin, 24. 12. jen do 17 hodin. Navštívit však můžete také některé z dalších vídeňských vánočních trhů: například před kostelem Maria Hilf v Mariahilferstrasse (6. obvod), na pěší zóně ve Favoritenstrasse (10. obvod) nebo na pěší zóně v Meidlinger Hauptstrasse (12. obvod).