Vánoční tradice nemusí být nezdravé

MIKULÁŠ

Mikulášská nadílka se dodržuje ve všech slovanských zemích. Zvyk velmi zlidověl a k postavě Mikuláše, oděného do dlouhého pláště a s berlou v ruce, se přidal ještě čert a anděl jako představitelé protikladu dobra a zla.

„Mikulášská nadílka většinou obsahuje velké množství sladkostí, které rozhodně nepatří do zdravého jídelníčku,“ říká doktorka Jitka Housová, z III. interní kliniky VFN a 1. LF UK, kterou v této souvislosti oslovili autoři projektu Žij zdravě. „Proč tedy čokolády, bonbony a další laskominy nedoplnit z velké části ovocem (třeba i exotickým), různými ořechy apod. Jsou stejně dobré a nepochybně zdravější.“

PEČENÍ VÁNOČKY

Jen málokdo si dokáže představit vánoční svátky bez čerstvě upečené vánočky. Odborníci se shodují, že není nutné se tohoto zvyku vzdávat, pokud je vánočka připravená pouze z vajec, tuku, mouky a vody. V přiměřeném množství vám vánočka na nové kilogramy nezaloží. Upečte ji však bez rozinek, kandovaného ovoce a necukrujte ji, abyste kalorickou hodnotu co nejvíc snížili.

VÁNOČNÍ CUKROVÍ

I když stále více lidí si své vánoční cukroví kupuje, jeho tradice je stále živá. „Vánoční cukroví naaranžované na mísách nás láká zobat sladké po celý den. Řešením může být péci menší množství a počet druhů nebo se inspirovat některými recepty na zdravé cukroví například z tvarohu nebo jablek,“ říká Jitka Housová.

SMAŽENÝ KAPR

Klasický smažený kapr v trojobalu a bramborový salát s majonézou představují jedno z nejvýraznějších vánočních ohrožení vaší diety. Kapr je oproti mořským rybám výrazně tučnější a smažení představuje kaloricky vydatnou úpravu. Místo něj proto raději zvolte některou z mořských ryb a upravte ji pečením či grilováním. Majonézu v salátu potom můžete nahradit například jogurtem, nebo alespoň její odlehčenou verzí.

ZLATÉ PRASÁTKO

Celodenní půst korunovaný spatřením zlatého prasátka je další z populárních vánočních tradic, kterou praktikují především děti. Ačkoli odborníci doporučují, aby si člověk jídlo rozdělil do pěti menších porcí v průběhu celého dne, jednodenní půst jednou ročně podle nich zdraví nijak neovlivní. Půst by měl trvat až do východu první hvězdy, kdy se usedá ke štědrovečerní večeři.