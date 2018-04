Vánoční stromek může stát sto korun i několik tisíc

To potvrzují i obchodníci. Podle nich dávají zákazníci stále více přednost umělým jehličnanům a také stromům v květináčích, které lze použít několik let.

"Vánoční stromy jsme ještě ani nezačali vyřezávat. Myslím, že letos jich připravíme kolem pěti stovek," uvedl Josef Hnát, vedoucí výroby Lesní společnosti Přeštice. Aby si lidé o Vánocích provoněli domov jehličím, stačí jim větvička do vázy," vysvětluje. Přeštická společnost bude nabízet smrky do 1,5 metru za 70 korun, vyšší o deset korun dráž. Borovice stejných rozměrů budou stát 120 a 140 korun.

Pokles zájmu o stromky registruje i hajný plzeňských městských lesů Antonín Chyška. Jeho firma nabízí stromky prodejcům, kteří si je musí sami vyřezat. Borovici získají za sto a smrk za sedmdesát korun.

Zatím jen část stromků vyřezali také stříbrští lesníci. Ti nabízejí černou borovici do 1,5 metru výšky za 130 korun a vyšší než půldruhého metru za 160 korun. Borovice měřící přes dva metry přijde na 180 korun.

U jednoho z plzeňských nákupních center přijdou kavkazské jedle z Holandska kolem metru a půl na 399 korun. Větší stromy zde stojí bez koruny pět set korun.

Podle Heleny Ottové z plzeňského zahradnictví Fišer prodává jejich květinářství korejské jedle za ceny od 155 korun do dvou tisíc. Klasický smrk v kořenáči stojí pět set korun. Kavkazské jedle z Dánska přijdou na sedm set korun.

V Brně se dá středně rostlý smrk koupit zhruba za 220 korun, dvoumetrová borovice přijde o čtyřicet korun dráž. Kanadský smrk stojí 350 a některé větší jedle i devět set korun.

V Pardubicích se každý rok prodá asi 30 tisíc čerstvých smrčků, borovic a jedlí Zhruba 150 centimetrů vysoký smrk zde kupující pořídí za 150 korun, dvojnásobek zaplatí za smrček stříbrný. Stejně vysoká jedle ho bude stát asi 350 korun.

"Lidé někdy nadávají, že jsou stromky drahé, ale například smrk doroste do 150 centimetrů za téměř šest let, stříbrný za jedenáct let," říká jeden z prodejců.