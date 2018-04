Vánoční strom v New Yorku je symbolem Ameriky

V souvislosti s tím také narůstají obavy z dalších možných hrůzných útoků nekontrolovatelných teroristů. Obavy mají především světové celebrity, které před stromem každoročně vystupují, nebo sem o Vánocích chodí se svými dětmi na procházky.



Slavnostního rozzáření stromu se mimo newyorského starosty Rudolpha Giulianiho zúčastnila také první dáma Spojených států Laura Bushová. Stovky Newyorčanů vzpomínají na srdceryvná slova, která při této příležitosti pronesla: "Jsem šťastná, že mohu navštívit New York City. Amerika miluje New York."



"V tu chvíli jsme to nějak nevnímaly. S odstupem času si ale uvědomujeme, že nám vlastně hrozilo docela velké nebezpečí," řekly členky hudební skupiny Destiny's Child, která zde již své vystoupení absolvovala.



"Nevěřím, že by právě tradiční newyorský vánoční strom by mohl být dalším cílem teroristických útoků. A to je ta chyba. Abych se ale přiznala, nějak jsem si to přímo pod tím úžasným stromem nepřipouštěla," prozradila filmová hvězda Glenn Closeová (54).



Obavy dolehly až později také na herce Kevina Bacona (43), který se pod stromem v rámci svého programu také promenádoval.



"Letos je rozsvícený strom v našem městě nejen symbolem Vánoc, ale především soudržnosti všech Američanů a vyjádřením jejich lítosti nad tím, co se stalo 11. září. Stojí tu na počest hasičů, policistů a tisícovek dalších, kteří v tomto městě v ten pro Ameriku osudný den zemřeli," pronesl starosta New Yorku Rudolph Giuliani.