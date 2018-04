Vánoční soutěž: třikrát ořechové cukroví našich čtenářek

Ořechové šátečky

Těsto:

* 28 dkg hladké mouky (prosáté)

* 25 dkg másla

* 2 lžíce octa

* 2 lžíce mléka

* 1/2 prášku do pečiva

Náplň:

* 20 dkg mletých vlašských ořechů

* 20 dkg cukru moučka

* ze 2 bílků sníh

* šťáva z 1 citronu

1. Na vále vypracujeme těsto a necháme chvíli odpočinout při pokojové teplotě.

2. Smícháme všechny ingredience na náplň.

3. Z těsta vyválíme tenký plát, vykrajujeme čtverce 4 x 4 cm (je třeba počítat s tím, že šátečky se při pečení o cca 1/3 nafouknou), náplň dáme úhlopříčně z rohu do rohu (s množstvím náplně to raději nepřeháníme).

4. Čisté rohy přehneme přes sebe, spoj dobře „zalepíme“, jinak se nám šátečky v troubě při pečení otevřou.

5. Pečeme dozlatova (ideální je pečící papír).

6. Vychladlé šátečky pocukrujeme moučkovým cukrem smíchaným s vanilkou.

7. Dobře schováme, jinak na Vánoce nic nezůstane.

TIP: Šátečky dle tohoto receptu pečeme už asi 25 let a nikdy se nestalo, že by se nepovedly, že by se těsto při válení lámalo, lepilo apod. Příprava je sice pracná, ale výsledek stojí za to.

Autor: Werun

Vánoční ořechový mls

Doba přípravy: 30 minut

Počet porcí: dle velikosti čtverečků

* 200 g hladké mouky

* 200 g vyloupaných ořechů (celých)

* 200 g mletého cukru

* 2 celá vejce

* půl prášku do pečiva

1. Vše promícháme a z těsta uděláme placku, kterou potřeme žloutkem.

2. Pečeme v mírně vyhřáté troubě na vymaštěném plechu.

3. Upečené, ještě teplé, nakrájíme na kostičky.

Autorka: helenaz

Pracny

* 20 dkg hladké mouky

* 8 dkg mletých oříšků

* 16 dkg tuku (Hera)

* 1 dkg moučkového cukru

* 1 lžička rumu

* špetka skořice

* 1 - 2 kusy mletého hřebíčku

* 1/2 lžičky nastrouhané citronové kůry

* 1 lžička kakaa

1. Na vál nasypeme mouku, uděláme důlek, přidáme oříšky, cukr, rum, skořici, hřebíčky, citronovou kůru, kakao a Heru. Suroviny smícháme na vále dohromady, necháme zabalené ve folii uležet v ledničce a pečeme druhý den. (Všechny suroviny by měly mít stejnou teplotu, takže je necháme stát aspoň 1 hodinu před přípravou těsta na kuchyňské lince.)

2. Hotové těsto pak vtlačujeme do nevymazaných, nevysypaných formiček. Přesto se dobře upečené vyklopí.

3. Pečeme asi při 100 - 150° C. Ještě teplé pracny obalíme v moučkovém cukru smíchaném s vanilkovým.

Autorka: habol