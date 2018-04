Vánoční soutěž: sušenky, komety i ježci v čokoládě

Ovesné sušenky

Doba přípravy: 60 minut Počet kousků: 30 - 40 (podle toho, jak velké placičky uděláte)

* 1 sklenička ovesných vloček

* 1 sklenička pšeničných otrub

* 1 sklenička celozrné žitné mouky

* 1 sklenička hladké mouky

* 1/2 skleničky oleje

* 1 sklenička mléka

* 2 ks vejce

* 1 lžička prášku do pečiva

* 1/2 skleničky cukru

* nasekané loupané mandle, oříšky, rozinky

* vanilková esence - jen podle chuti, není to nezbytně nutné

* čokoládová poleva

1. V míse nejdříve spojíme suché složky. V jiné míse našleháme vejce, postupně přidáme olej a mléko (vše musí mít stejnou teplotu). Pak vše smícháme dohromady.

2. Přidáme mandle, oříšky, rozinky, případně vanilkovou esenci. Pokud je těsto husté, přidáme mléko, pokud je řídké, přidáme mouku.

3. Na plech, který lehce potřeme tukem, klademe lžičkou hmotu a rukou namočenou ve studené vodě uděláme placičku.

4. Pečeme podle výkonu trouby 20 - 40 minut při 180°C.

5. Vychladlé sušenky přelijeme čokoládovou polevou.

Autorka: květoň

Kometa na košíčku

Doba přípravy: 40 minut Počet kousků: asi 75

Na těsto:

* 120 g cukru moučka

* 4 žloutky

* 2 lžičky kávy

* 280 g másla

* 440 g hladké mouky

* 1 lžička skořice

* špetka soli

Na krém:

* 300 g hořké čokolády

* 8 lžic zakysané smetany

* 2 lžic medu

* 2 lžíce moučkového cukru

* 4 lžičky instantní kávy

* 20 g másla

Na kometu:

* 2 bílky

* 100 g moučkového cukru

* špetka soli

1. Troubu předehřejeme na 175°C. V míse smícháme moučkový cukr, žloutky, kávu (rozpuštěnou lžící vody) a rozšleháme. Do směsi postupně přidáváme změklé máslo, hladkou mouku, skořici a sůl. Vařečkou vypracujeme těsto (podobné líneckému).

2. Plechové formičky vymažeme máslem a naplníme je ne moc silnou vrstvou těsta a pečeme zhruba 10 - 12 minut.

3. Připravíme si polevu. Čokoládu nalámeme a necháme pomalu rozpustit v horké vodní lázni. Přidáme smetanu, med, moučkový cukr a kávu (opět rozpuštěnou v lžíci vody). Potom vmícháme změklé máslo a vyšleháme hladký krém. Zdá-li se vám příliš řídký, přidejte trochu smetany, jakmile vychladne, tak zatuhne.

4. Plech s košíčky vytáhneme z trouby a necháme minutku zchladnout, poté košíčky opatrně vyklepneme a uložíme nejméně na hodinku do chladu.

5. Po vychladnutí plníme košíčky s pomocí lžičky čokoládovou polevou.

6. Připravíme si bílý krém. Z bílků, špetky soli a cukru vyšleháme tuhý sníh. Když budete cukr zašlehávat postupně, bude sníh tužší.

7. Tuhým krémem naplníme pístovou zdobičku s hvězdicovou tryskou a na každém košíčku vytvoříme malou hvězdičku.

TIP: Korpusy ke košíčkům si můžete připravit i pár dní předem a poté uložit do chladu. Plnit byste je měli maximálně 2 dny předem, krém by měl být totiž co nejčerstvější.

Autorka: bara.k

Vánoční ježci

Doba přípravy: 2 hodiny Počet kousků: asi 50

Na těsto:

* 280 g Hery

* 120 g moučkového cukru

* 450 g hladké mouky

* 1 žloutek

* citronová kůra

Na náplň:

* mandle, čokoláda, lískové oříšky...

Na zdobení:

* čokoládová poleva a kokos

1. Všechny přísady na těsto smícháme a důkladně propracujeme. Z těsta uděláme kuličky, které plníme oříškem, mandlí nebo kouskem čokolády (výborná je čokoláda na vaření, zůstane v tělíčku polotekutá) a vytvarujeme do tvaru slzy.

2. Takto vytvarované ježky dáme na plech a ve vyhřáté troubě asi na 180 °C pečeme dozlatova.

3. Vychlazeným ježkům namáčíme zadečky do čokolády a obalíme v kokosu. Nakonec párátkem uděláme oči a čumáček.

TIP: Místo kokosu můžete použít i mleté oříšky. Nebo čokoládovou polevu nahradit bílou čokoládou a bodliny udělat z čokoládových hoblin.

Autor: Kousavka