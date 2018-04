Vánoční soutěž: perníčky měkké a voňavé

Doba přípravy: 2 hodiny

Počet porcí: asi 2 plechy

* 500 g hladké mouky

* 125 g cukru krystal nebo použijte hnědý přírodní

* 6 lžic medu

* 2 lžíce meruňkové marmelády

* 2 vejce

* 2 lžíce rozpuštěného másla

* 1 lžíce kakaa

* 2 lžičky sody

* 1 lžička mletého zázvoru

* 2 lžičky perníkového koření

* 1 lžička skořice mleté

1. Do rozpuštěného másla dáme cukr a mírně zkaramelizujeme. Přidáme med, odstavíme z plotny, mícháme a přidáme vejce, marmeládu, kakao, sodu a směs přilijeme do mísy s moukou a kořením.

2. Dobře vypracujeme těsto a dáme do igelitového sáčku přes noc. Druhý den rozválíme na 0,3 - 0,5 mm (menší tvary stačí 0,3 mm) a vykrojíme tvary. Při vyvalování nepodsypáváme příliš moukou, perníky by ztvrdly.

3. Dáme na plech vyložený pečícím papírem a pečeme ve vyhřátí troubě asi 12 minut při 175 stupních. Po upečení ještě teplé potřeme směsí 1 vejce a 1 lžičky oleje. Zdobíme dle vlastní fantazie.

TIP: Perníčky jsou výborné k vychlazenému bílému vínu a samozřejmě ke kávě.