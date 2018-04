Vánoční soutěž: javorové cukroví i ořechovo-kávové košíčky

Javorové cukroví

Doba přípravy: hodina

Počet kousků: 150 kusů

* 500 g hladké mouky

* 250 g hnědého cukru

* vanilkový lusk

* šťáva z půlky citronu

* 250 g másla

* 120 ml smetany

* 100 g mletých mandlí

* 6 g sody

* 100 g půlených mandlí na ozdobu

* javorový sirup

1. Z ingrediencí (kromě sody, javorového sirupu a půlených mandlí) vypracujeme vláčné těsto.

2. Poté ve lžíci javorového sirupu rozmícháme sodu a přilijeme k těstu. Občas je třeba přidat ještě tak dvě lžíce mouky, aby se těsto dobře válelo (záleží na firmě).

3. Vyválíme plát silný asi 3 milimetry a vykrajujeme tvary. Každý tvar ozdobíme podle vlastní představivosti půlenými mandličkami a dáme na cca 8 minut péct.

4. Ještě horké upečené cukroví potřeme javorovým sirupem a necháme uschnout.

TIP: Javorové cukroví potřebuje minimálně týden, aby pěkně změklo.

Autorka: D_Eternity

Ořechovo-kávové košíčky od Drahušky

Doba přípravy: 60 minut Počet porcí: 60 kusů

Na těsto:

* 21 dkg hladké mouky

* 14 dkg másla

* 7 dkg cukru

* 7 dkg mletých ořechů

* 1 bílek

* 1 vanilkový cukr

Na náplň:

* 1/8 litru uvařené kávy

* 5 dkg cukru moučka

* 2 dkg škrobu

* 1 žloutek

* 12 dkg másla

* 6 dkg cukru moučka

Na polevu:

* 10 lžic cukru moučka

* 1 lžíce horké vody

* 3 lžíce rumu

* 3 kávové lžičky kakaa

Na ozdobení:

* půlky jader vlašských ořechů

1. Všechny suroviny zpracujeme v těsto a necháme v ledničce odpočinout do druhého dne.

2. Připravíme si náplň. Kávu, škrob, 5 g cukru a žloutek svaříme v páře na kaši, necháme vychladnout. Pak do kaše zašleháme máslo a 6 dkg cukru.

3. Formičky báboviček vymažeme nejprve peroutkou namočenou v rozehřátém sádle, pak se pěkně vyklápějí. Těsto do formiček namačkáme tak, aby bylo pěkné i po stranách a po upečení šla bábovička naplnit.

4. Bábovičky pečeme v předehřáté troubě mírně dorůžova.

5. Po vychladnutí je naplníme kávovým krémem, který nožem zahladíme pěkně do roviny. A poté každou bábovičku potřeme čokoládovou polevou.

6. Nakonec ozdobíme půlkou jádra vlašského ořechu.

Autorka: drahuska76

Voňavé sušenky

* 75 g másla * 1 vejce * 275 g hladké mouky * 50 g sirupu * 1 lžička prášku do pečiva * 100 g cukru krystal * 1 lžička skořice

1. Smícháme mouku se skořicí a práškem do pečiva a přimícháme cukr. Přidáme rozkrájené máslo. Mouku s máslem mneme mezi prsty tak dlouho, až bude směs vypadat jako drobenka.

2. Do zvláštní nádoby rozklepneme vajíčko, přidáme sirup a rozšleháme. Do těsta uděláme jamku a vlijeme vaječnou směs, všechno pořádně rozmícháme, dáme do sáčku a vložíme na 30 minut do lednice odpočinout.

3. Vyválíme těsto asi na půl centimetru, vykrajujeme různé tvary a pečeme na 170°C.

4. Po vychladnutí poléváme různými polevami a zdobíme.

Autorka: verka159