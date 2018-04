Vánoční soutěž: čtenářským příspěvkem jsou i lahodné perníčky

Lahodné perníčky

Na těsto:

* 150 g hladké mouky

* 150 g žitné mouky

* 50 g moučkového cukru

* 2 lžíce solamylu

* 100 g másla

* 4 lžíce medu

* 2 lžíce rumu

* 1 žloutek

* perníkové koření

Na potření:

* 1 vejce

Na ozdobu:

* mandle

* 1 bílek

* 150 g moučkového cukru

* pár kapek citronové šťávy

* lžička solamylu

1. Do mísy prosejeme mouku, moučkový cukr a solamyl. Přidáme lžičku perníkového koření, nakrájené máslo, med, rum a žloutek. Zpracujeme hladké nelepivé těsto.

2. Zabalíme ho do fólie a necháme odležet v ledničce.

3. Odleželé těsto rozválíme na plát a vykrajujeme tvary. Rozložíme je na plech vyložený pečicím papírem, potřeme vejcem rozšlehaným se lžičkou vody a ozdobíme mandličkami. Pečeme v troubě vyhřáté na 160° C asi 15 minut.

4. Připravíme si bílkovou polevu na zdobení perníčků. V míse třeme bílek s třikrát prosátým moučkovým cukrem. Přidáme pár kapek citronu a nakonec dáme lžičku škrobu. Třeme tak dlouho, až je poleva hustá.

Poznámka:

Perníčky jsem zkoušela péct několikrát a pořád to nebylo úplně ono. Jsem rodačka z Pardubic, města perníku, a tak jsem se na sebe trochu naštvala a začala pátrat, pročítat recepty, rady a tipy, až jsem postupným zkoušením a úpravou surovin dosáhla dobrého výsledku – perníčky jsou jemné, měkké, chutné a nijak složité.