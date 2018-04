Na tisíc čtenářů pomohlo Nicolasovi a Juditě. Ze srdce děkujeme

Vánoční sbírka, kterou již tradičně pořádá redakce iDNES.cz spolu s Nadací Agrofert a Kontem Bariéry, ukázala, že naše srdce zdaleka neztvrdla, i když se to tak někdy jeví, zejména pod slupkou některých cynických projevů v diskuzích.

Přispět můžete kdykoliv Pokud byste ještě rádi pomohli, pošlete částku na účet 17111444/5500, pro Nikyho uveďte variabilní symbol 1212, pro Juditu 1313.

„Když jsem četla některé z těch fakt drsných příspěvků od lidí, kteří mě vůbec neznají, vážně jsem byla na dně a v tu chvíli litovala, že jsem se zveřejněním svého příběhu vůbec souhlasila,“ svěřila se Juditina maminka Jana a zakázala si diskuzi číst. Dnes děkuje všem těm, kteří se jí zastali a zapojili se do sbírky.

„Sbírka na iDNES.cz mi potvrdila, že lidé slyší na to, když mohou adresně pomoci někomu, jehož příběh je zaujme. Jak jinak si vysvětlit, že Nicolasovi a Juditě přispělo celkem 970 čtenářů a každý z nich tak v průměru věnoval 760 korun, to už je přece vánoční dárek jako hrom. Často ani v rodině mnoho takových dárků nerozdáváme, že?“ uvedla ředitelka nadace Konto Bariéry Božena Jirků a přidala slova díků za štědrost, za dobré srdce a za potvrzení, že to s naší společností, nad kterou často žehráme, není zase tak špatné.

Všem, kteří místo rychlých soudů a udílení „chytrých“ rad v diskusi pod článkem pochopili smysl sbírky, otevřeli svá srdce a přispěli Nicolasovi a Juditě, děkuje také ředitelka Nadace Agrofert Zuzana Tornikidis. „Bylo vás hodně, a to je skvělé! Ještě jednou děkuji a přeji vše krásné do nového roku!“

S vaší podporou je spokojená také šéfredaktorka zpravodajského serveru iDNES.cz: „Jsem šťastná, že existují lidé, u nichž dobré srdce a ochota pomáhat jsou na prvním místě. Vyvažují tak postoje těch, kteří vidí jen to negativní a vše kritizují. Těm prvním moc a moc děkuji,“ uvedla Naděžda Petrová a dodala, že Nicolasovi a Juditě, i všem kolem nich, přeje, aby jim částka, kterou jsme společně vybrali, přinesla alespoň trochu radosti do života.

Nicolas

„Dovolte mi, abych co nejsrdečněji poděkovala za vše, co jste udělali pro Nikýska, za každou vaši pomoc, korunky a slova podpory. Neskutečně si toho vážíme a z celého srdíčka za Nikýska děkujeme!“ napsala Nicolasova maminka Karolína Rudolfová. Jejímu synovi jste na osobní asistentku poslali 287 118 korun.

Sedmiletý Niky se narodil s dětskou mozkovou obrnou. Nemluví a musí nosit plínky. Chodí do speciální školy, ale k tomu, aby si mohl hrát s ostatními dětmi v družině, potřebuje vlastního asistenta. Jenže jen léčba stojí jeho rodiče spoustu peněz a na osobní asistenci už nezbývá. Jeho celý příběh čtěte zde.

VIDEO: Pomozte Nikymu, aby si mohl hrát s ostatními dětmi Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Judita

„Moc děkuji za podporu čtenářům, kteří byli tak laskaví a zapojili se do sbírky pro Nikolase a Juditu,“ píše v děkovném e-mailu Juditina maminka Jana Jeriová. „Potkalo mě v životě jen to, že moje dítě se narodilo jiné, než co my lidé považujeme za normu. Já i moje rodina ji milujeme. Proto vy, kteří jste nám pomohli, máte moje poděkování, respekt a úctu. Děkujeme. I my tady žijeme rády.“

Paní Jana se stará o svou nemohoucí tělesně i mentálně retardovanou dceru už 17 let. Manžel je před osmi lety opustil. Neunesl zátěž i to, že se Judita stala středobodem manželčina světa. Na rehabilitaci pro Juditu jste poslali 450 097 korun.

Peníze paní Jana potřebuje na zaplacení rehabilitací pro dceru a také na opravu stropu, který jim oběma ve staré chalupě padá na hlavu. „Nemám žádnou cílovou částku, budu vděčná za každou pomoc, za každou korunu,“ uvedla paní Jana. Její celý příběh čtěte zde.