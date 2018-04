Postiženým dvojčatům a Filipovi jste poslali přes půl milionu korun

Společně s Kontem Bariéry a Nadací Agrofert jsme koncem loňského roku už podesáté vyhlásili tradiční vánoční sbírku, tentokrát pro dvě rodiny, které potřebovaly nové auto.

„Vždy mě potěší, když vidím, že lidé stále ještě nejsou lhostejní k osudům ostatních. O to více jsem ráda, že přišly příspěvky i na potřeby těch, jejichž příběhy nejsou možná až tak prvoplánově líbivé. To ostatně ukázala i diskuse pod články,“ říká ředitelka Nadace Agrofert Zuzana Tornikidis. „Veronice, Terezce i Filipovi moc fandíme, jsou to mladí lidé, kteří se i přes své postižení staví k životu aktivně a pozitivně,“ řekla a dodala, že budou-li rodinám do cílové částky ještě nějaké peníze chybět, je nadace připravena je poskytnout.

„S úctou děkujeme moc všem lidem, kteří nám přispěli, opravdu si toho velmi vážíme,“ vzkazuje čtenářům maminka Veroniky a Terezy Jitka Fajtová. Díky autu bude možné dcery snáze dopravovat do školy, k lékařům i na rehabilitace.

Na konto dvojčat z České Třebové zřízené kvůli koupi speciálního auta čtenáři poslali 276 385 korun a dalších 79100 dorazilo na jejich podúčet. (O rodině s postiženými dvojčaty čtěte zde.)

VIDEO: Příběh rodiny Fajtových

Druhým příběhem jsme vás inspirovali k pomoci Filipu Jakešovi ze Štětic u Písku, který před 12 lety při koupání se třídou skočil nešťastným způsobem do řeky Blanice a poranil si míchu. Nejen že zůstal ochrnutý od pasu dolů, ale chybí mu i jemná motorika a vyřazeny jsou i některé další svalové skupiny horní poloviny těla.

Filip přesto pracuje a dokonce hraje za kvadruplegiky florbal. Sám auto řídit nemůže, ale potřebuje jej rodina, která Filipa vozí k lékařům, na rehabilitace i na zápasy a na soustředění. Na vůz jste mu přispěli částkou 296 731 korun a ještě 14 tisíc přišlo na jeho osobní podúčet. (O Filipovi čtěte zde.)

„Rád bych poděkoval všem ochotným lidem, kteří mě podpořili finančním příspěvkem, šířením článku či vyjádřením podpory v diskuzi i po e-mailu,“ vzkazuje Filip čtenářům. „Jen díky vám si nyní mohu pořídit auto, které zajistí mou mobilitu a umožní mi účastnit se spolu s veškerým potřebným vybavením nejen sportovních a volnočasových aktivit, ale i dalších cest. Děkuji a přeji vše dobré.“

K díkům vám čtenářům se přidává také ředitelka Konta Bariéry. „Každé Vánoce se těším na sbírku na iDNES. Ne proto, že bychom my v nadacích, u nás v Kontu Bariéry i v Nadaci Agrofert neuměli pomoci., říká Božena Jirků. Obě nadace podle ní pomáhat umí a pomáhají hodně. V předvánočním čase však pro sbírku vždy společně s naší redakcí hledají příběh, který by zaujal čtenáře a přiměl je se před Vánocemi zamyslet nad tím, na co obvykle nemáme v každodenním shonu čas.

„Každý den si v tom čase kliknu na transparentní účet, kam peníze přicházejí a čtu si vzkazy od neznámých dárců: Hodně štěstí, Filipe, Na auto Filipovi, Držím palce, anebo jenom obyčejně pro Verunku, pro Terezku, pro Filipa,“ píší lidé. „I letos dalo Verunce, Terezce a Filipovi vánoční dárek na 450 lidí, každý v průměru ve výši více než 1 200 korun. To už není úplně zanedbatelný dárek ani v rodině, mezi nejbližšími, že?“ Zamýšlí se Božena Jirků a dodává, že se na tenhle kouzelný předvánoční čas na stránkách www.idnes.cz těší opět v prosinci 2016.