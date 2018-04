Den s těžce postiženými dvojčaty. I vy jim můžete pomoct

14:19 , aktualizováno 14:19

Po novorozenecké dětské mozkové obrně zůstaly Veronika s Terezou (20) mentálně i tělesně postižené. Z postele na vozík, na toaletu, odtud do vany a zpět na vozík, to všechno se odehrává několikrát denně již dvacet let. Jen už manželé Fajtovi dávno nezvedají lehká a roztomilá děvčátka, ale více než padesátikilové slečny.