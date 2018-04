Pět nejlepších rodinných receptů na vánoční cukroví podle redakce

Babiččina nepečená rumová roláda

Petra Barochová: „Vánoce bez ní si u nás doma nedovede nikdo představit. Její rumová chuť je dokonalá a úplně se rozplyne na jazyku. Z mísy cukroví tak zmizí vždycky jako první. Je to naše nejoblíbenější nepečené cukroví, které si v naší rodině vychutnává už třetí generace a myslím, že recept se bude určitě dědit dál.“



Ingredience:



160 g piškotů



150 g moučkového cukru



2 lžíce rumu



3 lžíce kakaa



3 lžíce silné černé kávy



1 bílek



Na náplň:



60 g moučkového cukru



150 g másla



1 lžíce rumu



1 žloutek



kokosová moučka nebo mleté ořechy na obalení



Pracovní postup:



Piškoty rozdrtíme válečkem, dáme do misky, přidáme ostatní ingredience a zpracujeme. Hotovou hmotu rozválíme na alobalu posypaném cukrem.

Pak si připravíme náplň tak, že všechny suroviny ušleháme na hladký krém. Ten rozetřeme na vyválené těsto a zavineme.

Celou roládu nakonec obalíme v kokosové moučce nebo v mletých jádrech vlašských ořechů. Zabalíme do alobalu a dáme do chladu.



Tip: Roládu připravujte jako poslední cukroví až těsně před vánočními svátky.



Maminčiny vanilkové rohlíčky

Pavla Matějů: „Pamatuji se, že když jsme byli se sestrou a bratrem tak školního věku, pekla je z maminka pětinásobné dávky, aby vystačily aspoň do Vánoc. Chodili jsme na ně do obrovské krabice, která ležela v ložnici na pianě. Já si napřed povolila třeba tři rohlíčky, pak dva další, aby to bylo celkem pět, pak jsem pokročila do desítky a příště už jsem si šla rovnou s talířkem. Takhle to pokračovalo celý advent, až jsme se se sourozenci prokutali na dno a máma pak na Štědrý den naoko hudrovala a byla ráda, že nám cukroví chutná.“

Ingredience:

140 g hladké mouky



60 g moučkového cukru



60 g jemně mletých vlašských ořechů



110 g másla



moučkový a vanilkový cukr na obalení



Pracovní postup:

Mouku odvážíme na vál, k ní přidáme moučkový cukr a jemně mleté vlašské ořechy. Nahoru nakrájíme máslo a rychle rukama zpracujeme hladké těsto. To zabalíme do potravinářské fólie a dáme do ledničky na dvě hodiny nebo přes noc odležet.

Troubu předehřejeme na 180 °C.

Z těsta tvoříme malé rohlíčky a klademe je na plech vyložený pečicím papírem. Pečeme asi 12 až 15 minut dorůžova.

Ještě teplé opatrně obalíme v moučkovém cukru smíchaném s vanilkovým cukrem.

Necháme na chladném místě v plechové dóze odležet.



Tip: Těsto můžete také vyválet na pomoučněném válu a vykrájet z něj rohlíčky vykrajovátkem. Seženete ho například na adventních trzích nebo na internetu.

Včelí úly

Soňa Kacerovská: „Jsou vlastně nesmírně jednoduché, ale spojení těch několika málo surovin vytváří geniální chuť. Platí však, že kvalitní suroviny jsou základ. Pokud na úly někde na návštěvě či večírku narazím, okamžitě se dám do ochutnávání a ptám se, co všechno v nich je. Hledám tu nejlepší kombinaci. Zatím u mě vyhrává varianta s oříšky. Ty totiž cukroví zjemní a dodají mu neopakovatelnou chuť.“



Ingredience:



250 g dětských piškotů



100 g másla



100 g moučkového cukru



70 g mletých oříšků (lískových či vlašských)



3 až 4 lžíce kvalitního kakaa



3 lžíce rumu

Na krém:



100 g másla



2 lžíce vanilkového cukru



1 až 2 lžíce rumu



1 žloutek



1 až 2 lžíce vaječného koňaku



Pracovní postup:



Z balení piškotů jich odebereme zhruba dvě hrsti a dáme si stranou. Zbytek rozdrtíme v robotu najemno. Přendáme do větší mísy a přidáme cukr, ořechy a kakao. Důkladně promícháme.

Pak opatrně přidáváme změklé máslo a postupně zapracováváme. Současně po malém množství vmícháváme i rum. Hněteme prsty, dokud nevznikne kompaktní hmota. Pokud se vám zdá, že se těsto příliš drolí, přidejte malé množství vlažného mléka. Jakmile je těsto hotové, dáme ho stranou a připravíme náplň. Změklé máslo utřeme s vanilkovým cukrem a opatrně vmícháme žloutek. Přidáme rum a podle chuti i vaječný koňak. Formičky na včelí úly důkladně vysypeme moučkovým cukrem (tady pozor, pokud budete na cukru šetřit, těsto se přilepí k formičce a úl se rozpadne) a začneme plnit kakaovo-piškotovou hmotou.

Pokaždé formičku otočíme špičkou dolů a do těsta uděláme vařečkou malý důlek, do kterého lžičkou nalijeme krém. Přiklopíme piškotem. Celou várku včelích úlů dám do spíže, aby pěkně ztuhla.



Tip: Všechny uvedené gramáže jsou pouze orientační, vyznávám totiž tzv. intuitivní vaření. Tedy množství si sice připravím podle receptu, ale pokud se mi nezdá chuť či konzistence, nekompromisně improvizuji. Zatím se mi to vždycky vyplatilo. Při přípravě si hraji, a to mě děsně baví.



Čokoládové kuličky v kokosu

Magdaléna Havlíková: „Mám tohle cukroví moc ráda, protože je rychle hotové. Ovesné vločky doma milujeme a s koulením rád pomáhá i můj syn.“

Ingredience:



100 g rozpuštěného másla



150 g krupicového cukru



300 g ovesných vloček



1 lžička vanilkového cukru



3 lžíce kvalitního kakaa



2 lžíce studené kávy



strouhaný kokos na obalení



Pracovní postup:



Všechny suroviny kromě kokosu smícháme a vypracujeme pevnou hmotu.

Potom z ní uděláme kuličky a obalíme je ve strouhaném kokosu.

Kuličky skladujeme v ledničce nebo na balkoně.



Tip: Ovesné vločky můžete nejdřív nasucho opražit. Do těsta je také možné přidat rum. Kuličky také můžete obalit v mletých oříšcích nebo čokoládové rýži.



Podvodnice podle mojí babičky

Johana Křížková: „Tohle krásně nadýchané a nepřeslazené cukroví, které se přímo rozpouští na jazyku, jsem měla z těch našich klasických vždycky nejradši. Babička vždycky vyndala starého robota, který vypadal jako pejsek, a těsto s jeho pomocí protlačovala přes nástavec. Dělaly jsme z něj různé tvary a ty jsme skládaly na vymazaný plech. Byla jsem nejradši, když se při obalování některé kousky zlomily, protože jsem si je mohla hned sníst.“

Ingredience:

400 g polohrubé mouky



250 g másla



1/2 kostky droždí (21 g)



2 lžíce mléka



1 lžička krupicového cukru



moučkový a vanilkový cukr na obalení



Pracovní postup:



Na vál si odvážíme mouku a na ní nakrájíme máslo.

V hrnečku smícháme vlažné mléko s cukrem a do něj rozdrobíme droždí. Necháme na teplém místě vzejít kvásek.

Vzešlý kvásek nalijeme do důlku, který jsme udělali v mouce s máslem a vypracujeme hladké pevné těsto.

To upravíme do tvaru koule a dáme do velkého hrnce s vodou. Necháme kynout nejméně dvě hodiny nebo přes noc.

Pak těsto postupně rozválíme na pomoučněném vále a vykrajujeme tvary.

Pečeme na plechu vyloženém pečicím papírem na 180 °C asi 12 až 15 minut dorůžova. Ještě horké obalujeme v moučkovém cukru, ve kterém jsme rozmíchali vanilkový cukr.



Tip:

Těsto můžete také pomocí robota vytlačit přes tvořítko a vzniklé tvary péct dle receptu.