Vánoční proměna: Lucka svou maminku skoro nepoznala

Kadeřnice Lenka ze salonu Petry Měchurové konečný styling účesu nechala až na finále, tedy focení ve slavnostnějším modelu u vánočního stromku.

Mezitím si naši čtenářku vzala do parády vizážistka Silvie Hadžiefendič. Lenčinu pleť připravila pomocí hydratačního krému na podkladový make-up a upravila obočí. To měla Lenka téměř neznatelné. Sylvie mu dala tvar, přibarvila a tvář hned vypadala mnohem lépe.

Pleť následně zkorigovala krycím make-upem. Korektorem zamaskovala drobné nedostatky a kruhy pod očima, které pečlivě vystínovala, oči zvýraznila tenkou linkou a řasenkou.

Tvářenkou v přirozené barvě podtrhla kontury obličeje a na závěr pečlivě vybarvila Lenčiny rty.

"Paní Lenku jsem nalíčila velmi přirozeně. Je velmi naturální a k tomu ještě světlý typ, takže jsem se snažila vytáhnout to, co je na ní hezké. Začala jsem paradoxně obočím, protože bylo světlé a nemělo tvar. Díky úpravám se tvář ohraničila a mně to pomohlo vytáhnout to, co jsem chtěla," komentuje Sylvie.

Líčení trvalo déle, než je mu Lenka ochotná věnovat, vizážistka jí tak poradila, jak to zvládnout během deseti minut.

"Konkrétně je to zmíněné obočí. Měla by si ho nechávat pravidelně dobarvovat u kosmetičky a protrhávat do tvaru. Nesrovnalosti v barvě pokožky se dají zkorigovat krycím make-upem. Dále už Lenka bude postupovat velice jednoduše. Opatrně se stíny, nevolila bych nic násilného, postačí klidně i jen řasenka, v jejím případě hnědá. Tváře pak mírně zvýrazní tvářenkou. Může si dovolit výraznější rtěnku," dodává.

Dcera Lucinka si zatím čas strávený v salonu krátila pobíháním sem a tam a hraním s hopíky, které jí koupila babička. Když ale přiběhla k mamince Lence, zakřičela na celé kolo: "Já ji nepoznávám."

A co teprve, když je obě stylistka Misha Džurná elegantně oblékla. Pro maminku zvolila úzké kalhoty s lesklým efektem, vzorovaný top s krátkým rukávem a to vše doplnila rockerskou koženou bundičkou a botami na vysokém podpatku. "Tak na těch bych běžně chodit nemohla. Jsou pěkné, ale sotva se na nich držím," usmála se Lenka.





maturitní proměna Čeká vás v lednu maturitní ples a chcete být ze všech maturantek nejkrásnější? Přihlaste se do naší další proměny! Nezapomeňte poslat svoji aktuální fotografii a napište i datum, kdy a kde přesně se váš ples uskuteční. Pište na ona@idnes.cz.

Dceru Lucinku Misha oblékla do sametových šatiček a smetanového pleteného bolerka. Kadeřnice Lenka Hajšová pak ještě naší čtenářce upravila účes, mírně jej rozcuchala a nalakovala, aby byl pěkně střapatý, a přitom držel tvar.

"Proměna byla úžasná, líbí se mi to. Nikdy se o mě nikdo takhle nestaral. Nejvíc se mi líbí účes. Oblečení je také moc pěkné, i když v běžném životě volím spíš sportovní módu. Dcerce to také velice sluší, je moc hezky ostříhaná a to oblečení je krásné," popisuje své dojmy Lenka.

Při focení u vánočního stromečku bylo pro fotografa velmi složité zachytit energickou Lucinku tak, jak by si přál. Kdo by také od tříletého dítěte čekal, že bude pózovat jako profesionální modelka. Nakonec se však několik záběrů podařilo a výsledek můžete posoudit sami.

Děkujeme Hotelu Paříž za poskytnutí prostor k focení.





Líbí se vám proměna čtenářky Lenky a její dcery Lucie?