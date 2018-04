Vánoční perníčky jako z pohádky

Nejlepší jsou pořádně odleželé, těsto si proto připravte co nejdřív a brzy se pusťte do pečení.

Vánoční kytičky s polevou

* 250 g hladké mouky

* 90 g medu

* 60 g másla

* 1 polévková lžíce kakaa

* 1 celé vejce

* 2 polévkové lžíce mléka

* špetka mletého hřebíčku a nového koření

* 1/2 lžičky jemné sody

* 30 g strouhané pomerančové a citronové kůry

* čokoláda na vaření

1. Prosátou mouku promícháme s kořením, kakaem a jedlou sodou. Přidáme najemno nastrouhanou citronovou a pomerančovou kůru. Med v mikrovlnné troubě v hrnečku nebo sklenici lehce nahřejeme (ale jen na tolik, aby byl tekutý, ne příliš teplý), přimícháme vejce, mléko a tuk. Vypracujeme v hladké těsto, zabalíme do fólie a necháme v lednici minimálně hodinu odležet.

2. Z těsta vyválíme 3 mm silný plát a vykrajujeme kolečka nebo kytičky. Pečeme v předehřáté troubě na 170 °C asi 10 minut. Perníčky necháme vychladnout a poléváme čokoládovou, bílkovou nebo rumovou polevou. Rozležení minimálně 7 dnů.

Perníkové figurky na stromeček

* 500 g hladké mouky

* 150 g cukru krystal

* 230 g medu

* 1 celé vejce

* 2 kávové lžičky jedlé sody

* 2 kávové lžičky perníkového koření

* špetka vody

1. Cukr svaříme s vodou na zhoustnutí a smícháme s medem. Do vlažné hmoty vsypeme hladkou mouku s kořením a jedlou sodou, přidáme vejce a propracujeme. Těsto po vychladnutí zabalíme do fólie a necháme v lednici alespoň 2 hodiny odležet.

2. Z těsta vyválíme 2 až 3 mm silný plát, ze kterého vykrajujeme figurky různých velikostí. Potřeme rozšlehaným vejcem a pečeme 8 minut v troubě předehřáté na 170 °C. Perníčky necháme zaschnout a zdobíme bílkovou polevou. Ozdobené perníčky necháme rozložené na vále nebo na tácku, dokud poleva nezaschne. Rozležení 14 až 21 dnů.

Medová kolečka se zázvorem

* 500 g hladké mouky

* 80 g moučkového cukru

* 420 g medu

* 1 polévková lžíce mléka

* 1 kávová lžička jedlé sody nebo prášku do pečiva

* 60 g najemno nasekaného kandovaného ovoce

* na špičku nože mletého hřebíčku

* 1 lžička mletého zázvoru

* mandle na ozdobu

1. Med nahřejeme a zpracujeme s moukou, cukrem, mletým kořením, jedlou sodou a mlékem v hladké těsto. Přimícháme najemno nasekané kandované ovoce a dobře propracujeme. Zabalíme do fólie a necháme v lednici alespoň 2 hodiny odležet.

2. Z těsta vyválíme 4 mm silný plát, za kterého vykrajujeme kolečka. Potřeme rozšlehaným vejcem a ozdobíme sekanými mandlemi. Dáme do trouby a pečeme asi 10 minut při teplotě 170 °C. Nepotřebují rozležení.

Slepované stromečky

*1 000 g hladké mouky

* 360 g cukru moučka

* 5 celých vajec

* 12 polévkových lžic medu

* 5 polévkových lžic másla

* 3 polévkové lžíce rumu

* 3 polévkové lžíce kakaa

* 2 prášky do perníku

Poleva:

* 1 bílek

* 75 g moučkového cukru

* 2 lžičky citronové šťávy

* potravinářské barvy

1. Mouku, cukr, kakao a prášek do perníku smícháme, přidáme med, máslo, rum, vejce a vypracujeme v hladké těsto. Necháme v lednici 2 hodiny odležet.

2. Vyválíme 3 až 4 mm silný plát, ze kterého vykrajujeme hvězdy několika velikostí. Vykrájené perníčky pečeme ve vyhřáté troubě na 180 °C dozlatova. Ještě horké potřeme rozšlehaným vajíčkem a necháme vychladnout.

3. Hvězdy zdobíme jednotlivě nebo je můžeme slepit bílkovou polevou do stromečku a ozdobit dle fantazie. Rozležení 14 dnů.

Rumové kuličky

* 250 g perníku na strouhání

* 250 g moučkového cukru

* 250 g másla

* 2 polévkové lžíce kakaa

* 2 polévkové lžíce rumu

* strouhaný kokos nebo krystalový cukr na obalení

1. Perník najemno nastrouháme, přidáme změklé máslo, cukr, kakao a rum. Směs propracujeme, dokud se všechny suroviny dobře nespojí. Dáme na chvíli do lednice ztuhnout.

2. Rukama tvoříme stejně velké kuličky, které obalujeme v kokosu nebo krystalovém cukru. Přendáme na tácek a necháme v lednici dobře ztuhnout. Můžeme je jíst hned.

Medové stromečky

* 500 g hladké mouky

* 100 g cukru krystal

* 100 g másla

* 150 g medu

* 2,5 kávové lžičky prášku do perníku

* 1 vejce

* 1 žloutek

* 1 polévková lžíce kakaa

1. Máslo s vejci utřeme do pěny a přimícháme med. Dobře suroviny spojíme a přisypeme kakao a prášek do perníku. Do těsta vmícháme mouku a vypracujeme v hladké těsto. Těsto zabalíme do fólie a necháme do druhého dne odležet. Z těsta vyválíme 3 mm silný plát, ze kterého vykrajujeme tvary dle fantazie. Pečeme 10 min. v troubě rozehřáté na 170 °C. Po upečení perníčky potřeme rozšlehaným vejcem.

2. Bílkovou polevu nalijeme do igelitového sáčku s ustřiženým růžkem a ozdobíme perníčky. Necháme týden uležet.

Povidlové slepované perníčky

* 400 g hladké mouky

* 140 g moučkového cukru

* 60 g hery

* celé vejce

* 100 g medu

* 1 polévková lžíce kakaa

* 1 a 1/2 kávové lžičky jedlé sody

* 1 kávová lžička skořice

* 1 kávová lžička perníkového koření

* povidla

1. V míse smícháme mouku s cukrem, herou a vejci. Přidáme med a ostatní ingredience. Těsto zabalíme do fólie a necháme v lednici do druhého dne odpočinout. Druhý den vyválíme, vykrajujeme libovolné tvary. Pečeme na plechu s pečicím papírem asi 10 minut v troubě rozehřáté na 175 °C.

2. Perníčky slepujeme povidly po dvou kusech k sobě a namáčíme do rumové polevy. Rozležení 14 až 21 dnů.

Plněná perníková roláda

* 1/8 l medu

* 1/8 l vody

* 60 g cukru

* 1 žloutek

* 1 kávová lžička tlučeného anýzu

* 1 kávová lžička badyánu

* 1 kávová lžička nastrouhané citronové kůry

* 500 g hladké mouky

* 2 kávové lžičky a monia

* máslo a mouka na plech

* na potření vejce nebo med s vodou

* sekané mandle na posypání

Nádivka:

* 450 g švestkových povidel

* 50 g nastrouhaných vlašských ořechů

* 50 g rozinek

* 1 polévková lžíce pomerančové kůry

* 2 polévkové lžíce citronové šťávy

* 40 g bílé strouhanky

* 1 celé vejce

* špetka mleté skořice

* citronová kůra

* plátkované mandle

* tlučený hřebíček

1. Med smícháme s teplou vodou a prochladlé dáme do mísy. Poté přidáme žloutek, cukr, tlučený anýz, badyán, citronovou kůru, amonium a 250 g mouky. Vše zamícháme, dodáme ještě asi 250 g mouky (asi tolik, aby bylo těsto hodně tuhé), dobře vypracujeme a dáme do studena na 2 hodiny uležet.

2. Připravíme si nádivku tak, že do tuhých povidel zamícháme namočené rozinky, nastrouhané ořechy a pomerančovou kůru. Přidáme hřebíček, skořici, citronovou šťávu, strouhanku, vejce a nádivku dobře promícháme.

3. Odpočinuté těsto vyválíme na obdélník, potřeme jej nádivkou a posypeme opraženými mandlemi. Kraj těsta přeložíme přes nádivku, roládu zarolujeme a dobře utahujeme. Přendáme na plech vyložený pečicím papírem a roládu na něj přeneseme. Potřeme rozšlehaným vajíčkem a posypeme sekanými mandlemi. Vložíme do trouby rozehřáté na 160 °C a pozvolna pečeme asi 20 minut. Roládu necháme vychladnout a krájíme na plátky. Rozležení 7 dnů.

Mandlové karty

* 350 g hladké mouky

* 180 g moučkového cukru

* 180 g másla

* 180 g mandlí

* 2 polévkové lžíce medu

* 2 celá vejce

* 5 polévkových lžic mléka

* 1/2 kávové lžičky skořice, muškátový oříšek

* 2 drcené hřebíčky

* nugátový krém na slepení

1. Na vál nasypeme mouku, přidáme cukr, strouhané mandle, rozkrájené máslo, mléko, vejce, med, skořici, nastrouhaný muškátový oříšek a hřebíček. Zaděláme hladké těsto, které necháme v chladnu odpočinout.

2. Těsto rozválíme na 2 až 3 mm tenký plát a formičkami vykrajujeme tvary, potřeme rozšlehaným vejcem a polovinu jich ozdobíme půlenou mandlí. Pečeme v troubě rozehřáté na 170 °C dozlatova. Vychladlé perníčky slepujeme nugátovým krémem. Rozležení minimálně 7 dní.

Kostky s čokoládou

* 200 g hladké mouky

* 125 g moučkového cukru

* 25 g hery

* 1 polévková lžíce medu

* 1 dl mléka

* 2 celá vejce

* 1 kávová lžička sody

* povidla

* strouhaný kokos na obalování

1. Tuk utřeme s cukrem a medem. Přimícháme vejce a mléko. Hladkou mouku promícháme se sodou a vmícháme do medové směsi. Plech vytřeme tukem a vysypeme moukou, nalijeme těsto, povrch uhladíme a pečeme 20 minut v troubě rozehřáté na 160 °C.

2. Plát necháme vychladnout a nakrájíme na kostky o velikosti 4 x 4 cm. Kostky slepíme švestkovými nebo hruškovými povidly a namáčíme v čokoládové polevě. Nakonec je obalíme v kokosové moučce. Rozležení 14 až 21 dnů.

Se správnou polevou půjde zdobení snadno

BÍLKOVÁ

* 1 bílek

* 100 g moučkového cukru

* 1 polévková lžíce citronové šťávy

Bílek dáme do misky, přidáme moučkový cukr a citronovou šťávu a třeme tak dlouho, až je poleva lesklá a hustá. Je-li poleva stále řídká, přidáme více cukru, v opačném případě přidáme citronovou šťávu.

CITRONOVÁ

* 100 g moučkového cukru

* 1 polévková lžíce horké vody

* 2 lžíce citronové šťávy

Moučkový cukr dáme do misky, polijeme horkou vodou, přidáme citronovou šťávu a třeme, až je poleva hladká, lesklá a houstne. V případě, že je stále řídká, přidáme ještě trochu cukru.

RUMOVÁ

* 100 g moučkového cukru

* 1 polévková lžíce horké vody

* 2 polévkové lžíce rumu

Moučkový cukr smícháme s horkou vodou a přidáme rum. Polevu třeme tak dlouho, dokud není hladká, lesklá a hustá. Je-li řídká, přidáme cukr.

ŽLOUTKOVÁ

* 2 žloutky

* 100 g moučkového cukru

V misce smícháme žloutky s cukrem a třeme, dokud nezhoustne a neleskne se. Pro zvýraznění chuti můžeme přidat polévkovou lžíci citronové šťávy a cukr.

ČOKOLÁDOVÁ

* 80 g ztuženého tuku

* 80 g moučkového cukru

* 20 g kakaa

* 1 polévková lžíce škrobové moučky

*1 polévková lžíce vody

Do menšího hrnce dáme tuk a necháme jej rozpustit. Přidáme moučkový cukr s kakaem a škrobovou moučku rozmíchanou ve vodě. Hrnec vložíme do vodní lázně a mícháme, až je poleva hladká, spojená a hustá. Ihned použijeme.