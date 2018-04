Vánoční menu podle Emanuela Ridiho: I v Itálii večeříme rybu

Emanuel Ridi Do Česka přijel v roce 1992. Bylo mu devatenáct, vadila mu zima, a když zkusil poprvé grog, strašně mu nechutnal. Ridi se nakonec v Česku oženil a provozuje restauraci, jejíž specialitou jsou čerstvé ryby a mořské plody. Sám je má rád. Nechybějí proto ani na jeho štědrovečerním stole. Z domova v Itálii je zvyklý, že se o Vánocích jedí ryby, ale s kaprem u něj nepočítejme. Ten se v Itálii nepřipravuje. "Jinak se štědrovečerní menu v severní Itálii a v Česku moc neliší," vysvětluje. Hlavním chodem jeho štědrovečerní večeře tedy bývá mořská ryba. Proto také připravil filátka z mořské ryby, jakou však k tomuto receptu zvolit, nechává na každém z nás. Vybírat můžeme podle chuti i toho, co čerstvého zrovna v obchodě najdeme. Může to být mořský vlk, smuha, treska či královská pražma. Ale že jde o Itala, nezapřel, protože menu doplnil i těstovinami ve dvou různých úpravách. Jemu samému z české kuchyně hodně chutná kachna či husa. Na českých Vánocích se mu líbí i to, že od české rodiny a divaček jeho pořadu dostává cukroví. Některé jeho obdivovatelky mu je posílají do televize nebo přímo do jeho restaurace.