Vánoční menu: klasický kapr, nebo ryba trochu jinak?

Smažený kapr s bramborovým salátem

Pro 4 osoby

Příprava: 60 minut

Bramborový salát:

* 300 g salátových brambor uvařených ve slupce

* 100 g kořenové zeleniny (mrkev, celer, petržel)

* 3 znojemské okurky, nakrájené nadrobno

* 80 g šunky od kosti

* 50 g hrášku (sterilovaného nebo mraženého)

* 100 g zeleného jablka

* 6 křepelčích vajíček

* 2 šalotky

* 100 g majonézy

* plnotučná hořčice

* sůl a bílý pepř

* petrželka

Smažený kapr:

* 1 menší kapr (cca 1 až 1,5 kg) vykostěný a bez kůže

* strouhanka

* vajíčko

*hladká mouka

* mléko

* sůl

1. Nejprve uvařené brambory a kořenovou zeleninu nakrájíme na drobné kostičky. Vložíme do větší mísy, přidáme jemně nakrájenou šalotku, nakládané okurky s troškou láku, vajíčko, zelené jablko a povařený zelený hrášek. Vše spojíme s majonézou a dochutíme solí a bílým pepřem. Vše důkladně promícháme. Salát necháme odležet přes noc do lednice. Na ozdobu pak použijeme šunku od kosti, vařená křepelčí vajíčka a snítku petržele.

2. Vykostěného kapra zbaveného kůže nakrájíme na 3-4cm kousky, tak aby se nám později lépe smažily. Porce kapra nasolíme a vložíme na několik hodin do mléka. Strouhanku na klasický trojobal prosejeme přes sítko do hlubokého talíře nebo misky a do dalších dvou nasypeme mouku a vajíčko rozmíchané s trochou mléka. Porce kapra vyndáme z mléka, obalíme v klasickém trojobalu (mouka, vajíčko, strouhanka) a pozvolna smažíme na pánvi na oleji. Po osmažení necháme přebytečný olej vsáknout do papírové utěrky.

Salát s vejci a kapary

Pro 4 osoby

Příprava: 30 minut

* 600 g salátových brambor

* 1 větší červená cibule

* 2 větší rajčata

* 4 vejce natvrdo

* 4 lžíce kaparů

* 2 hrsti pokrájených oliv

* sůl a mletý pepř

* 4 lžíce olivového oleje

* 2 lžíce bílého vinného octa

* 1 lžička dijonské hořčice

1. Brambory uvařené ve slupce necháme zchladnout, oloupeme, nakrájíme na silnější plátky a dáme do mísy. Cibuli nakrájíme na velmi jemné plátky, rajčata na klínky.

2. Oloupaná studená vejce překrájíme na menší kusy a překrájíme olivy. V misce prošleháme olivový olej, hořčici, sůl, pepř a ocet na zálivku a podle chuti můžeme přisladit trochou cukru. V míse zlehka promícháme plátky brambor s ostatními nakrájenými surovinami, kapary a zálivkou.

Bramborový salát se slaninou

Pro 4 osoby

Příprava: 20 minut

* 1,25 kg salátových brambor

* 1/2 lžičky kmínu

* sůl a čerstvě mletý pepř

* 40 g másla

* 150 g anglické slaniny

* 1 cibule, pokrájená najemno

* 3 stroužky česneku

* hrst pažitky

1. Brambory uvaříme doměkka ve slané vodě a s kmínem. Horké brambory oloupeme, nakrájíme na silnější plátky a vložíme do mísy. V pánvi rozpustíme polovinu másla, přidáme nakrájenou slaninu, najemno pokrájenou cibulku a na mírném ohni opékáme, dokud nezměkne. Nakonec přidáme zbylé máslo a prolisovaný česnek, necháme vzkypět a směsí přelijeme připravené brambory.

2. Promícháme, podle chuti osolíme, opepříme a vmícháme nakrájenou pažitku. Salát můžeme podávat teplý i studený.

Rybí polévka s vínem

Pro 4 osoby

Příprava: 30 minut

* 500 g rybích filetů

* 2 šalotky

* 3 stroužky česneku

* řapíkatý celer

* 4 brambory

* 1 fenykl

* 2 rajčata

* 2 lžíce olivového oleje

* 250 ml bílého vína

* bylinky a koření

* citronová šťáva

1. Cibuli a česnek nakrájíme nadrobno, řapíky celeru a fenykl na centimetrové kousky, brambory na kostičky. Rajčata nařízneme na špičce do kříže, spaříme a oloupeme, nakrájíme je na dílky a zbavíme semínek.

2. V hrnci rozpálíme olej a osmahneme na něm zeleninu. Zalijeme vínem a vodou (nebo zeleninovým vývarem), přidáme snítky rozmarýnu, tymiánu, dobromysli, šalvěje, bobkový list a dvě špetky šafránu, osolíme, opepříme a uvedeme do varu. Stáhneme plamen a asi 10 minut vaříme na mírném ohni.

3. Přidáme na kostičky nakrájené rybí maso a vaříme mírným varem 5 minut. Podle chuti dosolíme a dochutíme citronovou šťávou a cukrem.

Podáváme posypané a ozdobené zelenou natí.

Zelná polévka

Pro 4 osoby

Příprava: 60 minut

* 1 lžíce sádla

* 1 cibule

* 3 stroužky česneku

* 100 g anglické slaniny

* 2 lžíce hladké mouky

* 1 lžíce sladké mleté papriky

* 500 g kysaného zelí

* 2 brambory

* 150 g kysané smetany

1. Cibuli a česnek nakrájíme najemno, slaninu na kostičky. V hrnci na sádle osmahneme cibuli a česnek a přidáme polovinu slaniny, poprášíme moukou a zasmahneme, nakonec vmícháme sladkou papriku. Promícháme a zalijeme vodou, osolíme, ochutíme špetkou chilli a uvedeme do varu. Do vroucí polévky přidáme kysané zelí a vaříme na mírnějším ohni za občasného zamíchání asi 30 minut.

2. Brambory nakrájené na kostičky uvaříme zvlášť se solí a kmínem. Jakmile je zelí měkké, přidáme k němu brambory i s částí jejich vývaru a vmícháme polovinu kysané smetany. Zbylou slaninu opečeme a sypeme ji na jednotlivé porce polévky, které ještě ozdobíme lžící kysané smetany.

Vývar se zeleninou

Příprava: 2-3 hodiny

* 1 kg hovězího předního masa

* 1 cibule

* 1 rajče

* 1 mrkev

* 1/2 celeru

* 1 petržel

* pór

* 1 řapík celeru

* koření

Na hvězdičky:

* mrkev, petržel nebo pastiňák

* 2 stonky řapíkatého celeru

1. Omyté maso překrájíme na větší kusy a vložíme do hrnce, přidáme překrojenou cibuli i se slupkou, rajče, mrkev, celer, petržel, dobře omytý pórek, řapíkatý celer, snítku tymiánu, 6 pepřů, 4 nová koření, špetku šafránu, 1 bobkový list a svazek petržele. Zalijeme studenou vodou, osolíme, uvedeme k varu, stáhneme plamen a velmi mírným varem vaříme 2-3 hodiny.

2. Nakonec vývar přecedíme přes jemné síto a dochutíme. Z mrkve a pastiňáku vykrojíme hvězdičky. Řapíkatý celer oloupeme, seřízneme naplocho a rovněž z něj vypíchneme hvězdičky. Zeleninové hvězdičky potom krátce uvaříme ve vývaru nebo v osolené vodě se špetkou cukru doměkka. Vývar podáváme horký s petrželovou natí.

Recepty pro děti Ryba v jogurtovém těstě se špenátem

Příprava: 60 minut

Na 1 závin

* 600 g filet z tuňáka nebo lososa

* 1 lžíce citronové šťávy

* 1 lžíce másla

* 2 větší šalotky

* 80 g parmské šunky

* 4 vejce + 1 na potření těsta

* snítka tymiánu a rozmarýnu

* 150 g špenátových listů

Na těsto:

* 250 g polohrubé mouky

* 125 g hery

* 100 ml bílého jogurtu

1. Prosátou mouku, heru, jogurt a špetku soli zpracujeme v těsto a necháme v chladu 30 min. odpočinout. Rybu osolíme, opepříme, pokapeme citronem a uložíme do chladu.

2. V pánvi osmahneme na másle šalotku a přidáme šunku, ochutíme bylinkami, zalijeme vejci, osolíme a mícháme, dokud směs nezhoustne. Špenátové listy spaříme a osušíme.

3. Z těsta vyválíme obdélník, na něj rozložíme špenát, vaječnou směs, doprostřed položíme rybí filet a zavineme, povrch poklademe hvězdičkami z odkrojků těsta, potřeme máslem a pečeme při 180 stupních 30-35 minut dozlatova. Před koncem pečení potřeme rozšlehaným vejcem.

Smažená rybí zvířátka

Příprava: 140 minut

Pro 4 osoby

* 600 g rybích filet bez kostí a kůže ( i mražené)

* sůl

* 2-3 vejce, rozšlehaná

* 150 g hladké mouky na obalení

* 100 g jemné strouhanky

* 100 g kukuřičných lupínků

* olej na smažení

1. Z osušených rybích filetů vykrájíme pomocí ostrých vykrajovátek různé tvary zvířátek apod. Mražené filé necháme nejdříve trochu povolit, čerstvé ryby je lepší nechat pořádně vychladit nebo je na chvíli dát ztuhnout do mrazničky. Jednotlivé porce osolíme a obalíme.

2. Nejdříve v hladké mouce, potom v rozšlehaných vejcích se lžící vody a nakonec ve strouhance s nadrcenými kukuřičnými lupínky. Smažíme postupně ve vyšší vrstvě rozpáleného oleje dozlatova a necháme odsát na papírových ubrouscích.

Tip

Ke smažené rybě je například výborná omáčka připravená z dílu jogurtu, majonézy, strouhaného čerstvého křenu, dochucená citronovou šťávou, solí a cukrem.

Ravioli s rybí náplní

Příprava: 2 hodiny

Pro 4 osoby

Na těsto:

* 300 g hladké mouky

* 3 vejce

* 1 lžíce olivového oleje

* špetka soli

Na náplň:

* 300 g rybích filetů

* 2 lžíce másla

* 1 šalotka nebo cibule

* 2 stroužky česneku

* 100 ml smetany

* hrst petrželky

* 2 lžíce bylinek

* 2 lžíce ricotty

1. Z mouky, vajec, vody, oleje a soli uhněteme těsto, které necháme půl hodiny odpočinout pod utěrkou. Na másle zpěníme najemno nakrájenou cibuli a česnek. Zalijeme smetanou, přidáme pokrájené filety a vaříme na mírném ohni, dokud směs nezhoustne. Osolíme, opepříme, vmícháme sýr a bylinky a dochutíme citronovou šťávou. Těsto rozválíme na plát, rozkrájíme na čtverce, na polovinu každého čtverce dáme lžičku náplně, okraje potřeme vodou a tvarujeme šátečky.

2. Vaříme ve vroucí osolené vodě 6-8 minut, podle velikosti. Uvařené taštičky scedíme a pokapeme olivovým olejem. Podáváme s kysanou smetanou.

KDYŽ DĚTI NEJEDÍ RYBY

Některé děti nepřesvědčí ani nátlakové akce nejtěžšího kalibru. Ty menší můžete obalamutit a rybu do jídla schovat, jako u receptů na těchto dvou stranách, u těch větších vám ale podobné schovávačky asi nebudou nic platné a je třeba najít náhradní řešení.

Většina rodin, kde se nejedí ryby, proto na Štědrý večer podává místo kapra řízky. Na všechny recepty z této dvoustrany můžete použít náhradní suroviny. Zvířátka můžete vykrájet z kuřecího nebo krůtího masa, které obvykle ani největším mlsounům nevadí. V případě časové nouze dokonce můžete podobné řízečky koupit předsmažené v oddělení mražených potravin v supermarketu.

Místo tuňáka či lososa v jogurtovém těstě upečte například vepřovou panenku. Do ravioli můžete místo ryb nasekat kuřecí maso nebo vyzkoušet vegetariánskou variantu z žampionů. Další alternativou štědrovečerní kuchyně bez ryb je houbový kuba. Připravuje se z ječných krup a hub. Kroupy uvaříme v osolené vodě s kapkou oleje, stačí tak třicet minut, aby byly měkké, ale nikoliv rozvařené. Hotové kroupy smícháme s houbami podušenými na másle s kmínem, okořeníme majoránkou, dávkou česneku, špetkou čerstvě umletého pepře, pečeme v sádlem vymaštěném pekáčku dozlatova.