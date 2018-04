Vánoční líčení: kouřové oči, nebo rudé rty

Fialové opojení

NEBOJTE SE EXPERIMENTOVAT S NÁPADNÝMI BARVAMI

Na pleť zvolte pudrový make-up a zdravíčka lehce vystínujte světle růžovou tvářenkou. Obočí pouze učešte. Na celé horní víčko a podél spodních řas použijte fialovorůžové stíny se sametovým leskem. Okraje barvy by neměly být ostré, proto je v přechodech dobře rozetřete do ztracena. Do vnitřního víčka udělejte tmavou tužkou linku - oko se tím efektně zúží. Na řasy naneste černou prodlužující řasenku. Rty zkrášlete světle růžovou rtěnkou a lehce je zmatněte pudrem.

Zlaté jiskření



NEJEN HVĚZDY MOHOU ZÁŘIT, DO LESKU ZAHALTE I OČI

Na pleť použijte lehký make-up, který smíchejte s trochou lesklého pudru. Tváře zvýrazněte krémovou tvářenkou s nádechem dozlatova a obočí dokreslete stínem na obočí. Celé horní víčko až k obočí vymalujte zlatými práškovými stíny, barvu naneste štětečkem i podél spodních řas. Přes stíny použijte ještě transparentní gel - vytvoříte tak zajímavý efekt. Podél horních řas udělejte černou linku a řasy zvýrazněte prodlužující řasenkou. Nakonec přijdou na řadu rty. Orámujte je konturovací tužkou v přirozeném odstínu a vybarvěte je leskem s broskvovým nádechem.

Smyslné rty

CHCETE-LI ZVÝRAZNIT SVÉ RTY, SÁHNĚTE PO KLASICKÉ ČERVENÉ

Pleť vylepšete středně krycím makeupem, přepudrujte kompaktním pudrem a na tváře použijte červenohnědou tvářenku. Obočí zvýrazněte tužkou na obočí. Na celé horní víčko až k obočí naneste světle fialové stíny. Řasy upravte kleštičkami na řasy a naličte je černou řasenkou - barvu naneste více na horní řasy. Rty pečlivě vyplňte rtěnkou či leskem v klasické červené. Pro glamour vzhled použijte na nehty lak ve stejném červeném odstínu.

Uhrančivé oči

KOUŘOVÉMU LÍČENÍ MÓDA STÁLE PŘEJE

Pleť sjednoťte středně krycím make-upem a zmatněte transparentním pudrem. Tváře oživte tvářenkou v tělovorůžové barvě. Oko orámujte černou linkou a opatrně ji rozetřete. Vnější koutek vystínujte tmavým stínem, pod obočí naneste světlý lesklý stín. Do vnitřního víčka udělejte linku černou tužkou - kouřovému líčení oka to dodá na dramatičnosti. Řasy by měly být nápadné, je-li třeba, použijte zhušťující řasenku. Rty zvýrazněte narůžovělým leskem.