Dárky od Ježíška jsou rozdané. Kdo vyhrál ceny za 75 tisíc?

V deseti otázkách jsme se vás ptali například na tradice Vánoc u nás i v zahraničí nebo zajímavosti, které se týkají vánočních svátků.

Hlavní výhrou je ubytování pro dvě osoby v luxusním resortu Villa Memories s masáží Antistress Touch za 8 280 korun, které vyhrál Radek Pečiva z Rožnova pod Radhoštěm. Získat jste ale mohli i mnoho dalších cen v celkové hodnotě 75 tisíc korun.

Do losování o ceny byli zařazeni všichni soutěžící, kteří správně odpověděli všech deset otázek kvízu, a to v období od 24. prosince do půlnoci 26. prosince.

Čtenáři se o své výhře dozví prostřednictvím zaslaného e-mailu. Dárek, který získali, se dočtou v níže uvedené tabulce.

Celý prosinec jste mohli každý den vyhrát krásné dárky i v Adventním kalendáři OnaDnes.cz (více čtěte zde).