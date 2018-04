Rozdali jsme dárky od Ježíška za 100 tisíc. Kdo má druhé Vánoce?

Výherci vánočního kvízu 1. Voucher na plastickou operaci horních víček od MUDr. Davida Tomáška Radka Johnová, Praha 2. - 3. Horkovzdušná fritéza Tefal Acti Fry 2v1 Olga Přikrylová, Rebešovice Michaela Mravcová, Praha 4. Voucher na roční členství ve fitness centru Factory PRO Marie Sámková, Psáry 5. Voucher na dentální hygienu se sadou na domácí bělení Marie Čadková, Praha 6. Voucher na bezpečnostní fólie NEXT na okna Bedřich Gaidarus, Dobrá Voda 7. Prémiové přírodní produkty Puntura (Mladý ječmen Premium, Chlorella Premium, Arganový olej) Romana Slezáková, Brno 8. - 9. Ošetření pleti v Beauty Day Spa - Éminence Organic Skin Care Veronika Piknová, Praha Jitka Zdychyncová, Praha 10. Luxusní taška The North Face na cesty i expedice Markéta Šmrhová, Vodňany 11. Univerzální fotobrašna Case Logic Michaela Jurková, Brtnice 12. Voucher na 90 minutovou masáž Zensation v Planet Zen Kateřina Nádeníková, Kouřim 13. - 15. Voucher na tříměsíční členství v seznamce Náhoda Michaela Střebovská, Ostrava Marta Vegrichtová, Brno Lenka Synková, Vyškov 16. Létající maxi koráb MUFO na dálkové ovládání Jan Vaverka, Třebíč 17. - 21. Dámský a pánský parfém Avon Instinct Miluše Knapová, Frenštát pod Radhoštěm Viviana Pavlíková, Písek Jana Voldánová, Bílovice nad Svitavou David Matějka, Bavorov Jindřich Lněnička, Litomyšl 22. - 26. Voucher na profesionální dentální hygienu na Dentální klinice Jan Stuchlík Milan Hencl, Mníšek pod Brdy Lenka Trefná, Praha Lenka Široká, Plzeň Zuzana Marhanová, Libiš Ivana Suchopárová, Dobříš 27. - 29. Poukaz na sportovní oblečení od české firmy SILVINI Jana Kopecká, Praha Tomáš Látal, Těšetice Tamara Grunclová, Chomutov 30. Phyris Time Release - sada s šesti Time Release séry s kmenovými buňkami Vladimíra Karásková, Sedliště 31. - 32. Voucher na měsíční členství v seznamce Náhoda Renáta Pojerová, Jihlava Jitka Gorcová, Prostějov 33. Balíček vlasové kosmetiky Brazil Keratin s kartáčem na vlasy Irena Kyliánová, Břeclav 34. Brašna na zrcadlovku Case Logic www.caselogic.cz 806 Kč Jana Slabá, Praha 35. - 36. Gelová oční linka - Glideliner Xtreme Lashes od Dermitage - barvy Plum a Golden olive Helena Pospíšilová, Chrudim Petra Ondráčková, Ivančice 37. - 38. Inteligentní termoska Alfi Eva Šimoníková, Zlín Juraj Csomár, Varnsdorf 39. - 43. Lindam chránič autosedadla s kapsami Eva Sýkorová, Mikulov František Muchna, Blatná Pavla Štenclová, Opava Vlasta Ševčíková, Luká Renata Kuchtová, Hořice 44. - 46. Balíček doplňků stravy od VULM - Liporacin na očistu jater, Mobivenal proti krečovým žílám a Aescin proti otokům Milena Patočková, Hradec Králové Michaela Žitná, Bukovany Šárka Mazochová, Slaný 47. - 49. Vlasová terapie Revitalon s kyselinou hyaluronovou v dárkovém balení s hřebenem Renata Borková, Blansko Martina Ondrová, Zdiby Pavla Macková, Tábor 50. - 52. Dárkový balíček F&F Home z kolekce podzim/zima 2013 Pavlína Novotná, Praha Markéta Volhejnová, Žacléř Kateřina Dvořáková, Praha 53. - 54. Voucher do Tretter's Baru Marie Průchová, Jankov Veronika Viková, Kutná Hora 55. - 56. Dárkové balení Jameson Oskar Boháč, Dobruška Alena Princová, Chlum u Třeboně 57. - 58. Voucher na mytí vlasů, vlasový styling a foto ve stylu Avenue Cover Star Šárka Krejčová, Čerčany Pavlína Dlouhá, Líbeznice 59. - 63. GS Eladen pro krásné a zdravé vlasy, pleť a nehty v balení s náušnicemi Jitka Chalupná, Chotěšov Renata Havlová, Planá nad Lužnicí Pavla Štěpánková, Lelekovice Nora Štěrbáčková, České Budějovice Radana Šovčíková, Jiříkovice 64. - 68. GS C.L.A. 2000 se zeleným čajem podporuje hubnutí Pavla Jáchimová, Jihlava Jana Dolejšová, Podbořany Ladislava Kafuňková, Česká Třebová Olga Bártová, Rychnov nad Kněžnou Jana Bohůnková, Karlovy Vary 69. - 71. Balíček Nivea pro muže Miroslav Souček, Červený Kostelec Zdeněk Flígl, Děčín Jaroslava Průchová, Mělník 72. Hanácká Zlatá dárkové balení Nora Lucchesová, Třeboň 73. -75. Balíček Nivea pro ženy Božena Myšáková, Olomouc Kateřina Fialová, Nový Bor Eliška Výsmeková, Hulín 76. - 77. Chardonnay Altkirch 2012 a čtyři balení Tretters Chips Šárka Kostecká, Ostrava Libuše Vidličková, Mariánské Lázně 78. - 80. Dárkové balení čaje AHMAD Hana Začalová, Kralice na Hané Renata Zahradníková, Jakartovice Silvie Hůlková, Břasy 81. - 85. Dětské knížky vydavatelství GRADA Jana Vojancová, Praha 9 Lenka Vacková, Příbram Kateřina Hadravová, Kladno Taťána Bajáková, Velké Bílovice Kateřina Špačková, Sudoměřice 86. - 95. Stylové šampaňské s čokoládovými bonbóny - vánoční edice M&M´s Jan Novák, Praha Martina Herynková, Brandýs nad Labem Lenka Dvořáková, Znojmo Kateřina Šardická, Čejč Libor Trnka, Vítkov Pavla Poštulková, Opava Petr Mach, Cheb Jaroslava Čermáková, Blšany Monika Charvátová, Chvalkovice Ivo Starý, Tanvald 96. - 98. Revital Koenzym Q10 ve vánočním balení 2v1 Jitka Čapková, Praha Veronika Beranová, Chudobín Barbora Kadlecová, Praha 99. - 103. Balíček Alpro Soya Jindřiška Lenner Kristová, Rokycany Radka Prokešová, Třebíč Jiří Hanč, Jilemnice Milena Zahálková, Klatovy Petra Grohová, Louny 104. Hanácká Zlatá 0,5 l Andrea Štická, Havlíčkův Brod 105. - 114. Vánoční ozdoba M&M´s Stanislava Kočová, Hořice Ivan Starý, Praha Sandra Málková, Kolín Květa Staňková, Strakonice Petra Hnátová, Březová nad Svitavou Ivana Nápravníková, Věž Marie Hořejší, Opařany Marie Pavelková, Březůvky Dagmar Vomočilová, Hradec Králové Marie Křivá, Velké Pavlovice 115. - 124. Bonbóny Skittles a plyšový klokan Petra Stránská, Cvikov Jana Hejduková, Vamberk Zdeněk Kavan, Praha 9 Jan Bartoníček, Svoboda nad Úpou Markéta Kyjonková, Dětmarovice Marcela Svobodová, Lovosice Simona Ličková, Nasavrky Zlatuše Zusková, Hromnice Zdeňka Stránská, Pardubice Jana Černá, Praha