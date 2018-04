Vánoční kuchařka: opilé cukroví z rumu, koňaku a jiných likérů

Muffiny s broskvovým likérem

Příprava: 15 minut + 15-18 minut pečení + potírání polevou

Na asi 12 klasických muffinů nebo 24-25 malých muffinků

* 150 g rozinek – sultánek

* 100 ml broskvového likéru

* šťáva a kůra z 1 citronu

* 100 g másla

* 2 vejce

* 150 ml polotučného mléka

* 120 g třtinového cukru

* 1 vanilkový cukr

* 250 g hladké mouky

* 1/2 sáčku kypřicího prášku

* 1/2 lžíce mleté skořice

* 50 g jemně posekaných mandlí

Na polevu:

* 150 g cukru krupice

* 2 lžíce másla

* 2 lžíce smetany 33 %

1. Rozinky propláchneme v teplé vodě, necháme okapat, zalijeme likérem a citronovou šťávou a necháme alespoň dvě hodiny máčet. V míse prošleháme zchladlé rozpuštěné máslo, vejce, mléko, třtinový a vanilkový cukr. V druhé míse smícháme prosátou mouku s kypřicím práškem, skořicí, jemně nastrouhanou citronovou kůrou a jemně sekanými loupanými mandlemi.

2. Do mísy s moukou vlijeme tekutou směs a dvě třetiny namočených a slitých rozinek (likér z rozinek uchováme na později na dochucení karamelu) a promícháme. Lžící rozdělíme těsto do formy na muffiny vyložené papírovými košíčky. Košíčky plníme asi 1 cm pod okraj a pečeme v troubě předehřáté na 180-190 stupňů asi 15-20 minut dozlatova.

3. Upečené muffiny necháme vychladnout na mřížce a potom je potřeme karamelovou polevou a ozdobíme zbylými rozinkami. Na polevu v nepřilnavé pánvi roztavíme cukr a necháme ho zezlátnout. Přidáme máslo, smetanu, případně trochu horké vody, na mírném ohni rozmícháme a vaříme, dokud karamel není hladký a přiměřeně hustý. Nakonec vmícháme zbylý likér a polevou potřeme vršky muffinů.

Tip

Pokud nevkládáte do formiček na muffiny papírové košíčky, vymažte důlky olejem a vysypte hrubou moukou, strouhaným kokosem nebo mletými ořechy.

Pomerančové muffiny s curacaem a muffiny s broskvovým likérem

Pomerančové muffiny s curacaem

Příprava: 20 minut + 15-20 minut pečení + potření polevou

Na 12 klasických muffinů nebo 22-24 malých muffinků

* 300 g bílého hustého jogurtu

* 2 vejce

* 100 ml slunečnicového oleje

* 150 g cukru krupice

* špetka vanilky

* 250 g hladké mouky

* 1 lžička jedlé sody

* 50 g nasekaných loupaných mandlí

* 50 g lískových oříšků

* kůra a šťáva ze 2 pomerančů, bio

* 60 g bílé čokolády

* 1 lžíce pomerančového likéru

Na polevu:

* 100 g moučkového cukru

* 2-3 lžíce curacaa blue

* 1-2 lžíce horké vody

1. Do důlků formy na muffiny vložíme papírové košíčky a troubu předehřejeme na 200 stupňů. Do mísy prosejeme mouku se sodou, přidáme nasekané mandle a oříšky, na malé kostičky pokrájenou čokoládu a nastrouhanou kůru z jednoho dobře omytého pomeranče.

2. V druhé míse promícháme jogurt, vejce, zašleháme olej, pomerančový likér, pomerančovou šťávu, cukr a vanilku. Do sypké směsi vlijeme jogurtovou směs a promícháme. Lžící plníme formičky vyložené papírovými košíčky asi 1 cm pod okraj a pečeme v předehřáté troubě asi 15-20 minut dozlatova. Upečené muffiny necháme vychladnout na mřížce a potom potřeme polevou, ozdobíme nastrouhanou kůrou z druhého pomeranče a necháme zaschnout. Na polevu utřeme moučkový cukr s curacaem a lžící až dvěma horké vody na hladkou lesklou polevu.

Tip

Místo čokolády a pomerančové kůry do těsta vmíchejte hrnek nakrájeného ananasu a místo ořechů přidejte strouhaný kokos a lžíci vodky a kokosového likéru.

Rumové koule

Příprava: 45 minut + doba na máčení rozinek a ztuhnutí

Na asi 50-60 kuliček

* 200 g rozinek, malých sultánek

* 250-300 ml tuzemského rumu

* 200 g mletých vlašských ořechů

* 240 g moučkového cukru

* 200 g hořké čokolády

* 2 lžíce másla

* kakao holandského typu na obalení

* barevný cukr na obalení

1. Rozinky propláchneme, spaříme horkou vodou, necháme okapat, nasekáme je a v misce zalijeme rumem. Necháme nejlépe do druhého dne nabobtnat.

2. Rumové rozinky promícháme s mletými ořechy, moučkovým cukrem, rozpuštěnou čokoládou s máslem. Směs dobře promícháme a prohněteme na kompaktní hmotu. Necháme chvíli odpočinout a z hmoty tvarujeme kuličky, které obalujeme v kakau a barevném cukru. Necháme ztuhnout v chladničce a klademe do barevných papírových košíčků.

Tip

Do hmoty můžete přidat různé drobečky cukroví, mandlí, oříšků, zbylý krém, zbytky cukrových polev apod. Podle chuti a konzistence přidejte piškotové drobky, cukr, máslo nebo rum.

Kokosové pralinky s bílým rumem

Příprava: 15 minut + doba na tvarování a ztuhnutí

Na asi 45 kuliček

* 120 g másla

* 90 g kakaa holandského typu

* 150 g kokosové moučky

* 300 g moučkového cukru

* 1-3 lžíce bílého rumu, dle chuti

* 120 g strouhaného kokosu na obalení

* 50 g opražených mletých lískových oříšků na obalení

1. V míse zpracujeme nakrájené máslo, kakao, kokosovou moučku, cukr a rum na soudružnou hmotu a necháme v chladu chvíli ztuhnout. Lískové oříšky nasucho opražíme v pánvi nebo na plechu v rozpálené troubě. Oloupeme, necháme vychladnout a umeleme najemno.

2. V míse promícháme strouhaný kokos s oříšky. Z hmoty tvarujeme kuličky a obalujeme je ve směsi kokosu a oříšků a necháme v chladu ztuhnout. Kuličky uchováme v uzavřené nádobě v chladničce a podáváme v malých papírových košíčkách.

Tip

Kuličky můžete obalovat v nastrouhané ztuhlé mléčné čokoládě promíchané s kokosem.

Mandlovo-kokosové hrudky s amaretem a opilou rozinkou

Příprava: 40 minut + 30-40 minut pečení + doba na dosušení a vychladnutí

Na asi 2 plechy

* 4 bílky

* 170 g jemného třtinového cukru

* 1 lžíce citronové šťávy

* 2 lžíce amareta

* 120 g hrubě strouhaného kokosu, opraženého

* 100 g mletých mandlí

* 40 g pražených mandlových lupínků

* hrst rozinek namočených v rumu

1. Kokos pro lepší chuť nasucho opražíme ve větší pánvi, a když má světle růžovou barvu, vysypeme ho na plech nebo do větší mísy, aby vychladnul. Potom na pánvi opražíme stejným způsobem mandlové lupínky.

2. Z bílků vyšleháme sníh a postupně do něj zašleháme cukr a citronovou šťávu. Šleháme, dokud není sníh hustý a lesklý. Nakonec do sněhu zašleháme mandlový likér a vmícháme lehce opražený kokos, mleté mandle a opražené mandlové lupínky.

3. Na plech vyložený pečicím papírem děláme dvěma kávovými lžičkami malé vyšší hrudky, do každé hrudky vmáčkneme opilou rozinku, vložíme do trouby předehřáté na 170 stupňů, stáhneme teplotu na 120 stupňů a pečeme – sušíme asi 30-40 minut. Hrudky necháme doschnout a vychladnout v pootevřené troubě na plechu.

Koňakové bábovičky s čokoládovou polevou

Příprava: 30 minut + 15 minut pečení + doba na vychladnutí a potření polevou

Na 30 malých nebo 16 větších báboviček

* 250 g polohrubé mouky

* 1 sáček kypřicího prášku do pečiva

* špetka soli

* 250 g hery + na vymazání formiček

* 230 g cukru písek

* 1 vanilkový cukr

* 250 g tvarohu

* 4 vejce

* hrst rozinek

* 4-5 lžic koňaku nebo brandy

* trochu hrubé mouky na vymazání formiček

* 50 g lískových oříšků

* čokoládová poleva na potření

1. Rozinky propláchneme, necháme okapat, zalijeme v misce koňakem nebo brandy a necháme nabobtnat, nejlépe do druhého dne, minimálně 2 hodiny. V míse šlehačem vyšleháme heru s oběma cukry a tvarohem a zašleháme vejce a slitý koňak z rozinek. Nakonec vmícháme nasáklé rozinky. Přisypeme prosátou mouku s kypřícím práškem a špetkou soli a promícháme.

2. Malé formičky na muffiny nebo malé bábovičky vymažeme tukem a vysypeme hrubou moukou a těsto lžící rozdělíme do formiček, aby byly naplněné zhruba do tří čtvrtin. Formičky naskládáme na plech a pečeme v troubě předehřáté na 175-180 stupňů asi 15-20 minut dozlatova. Těsto nesmí lepit na špejli, ale nesmí být přepečené, bábovičky by byly tvrdé.

3. Vyjmeme z trouby a necháme vychladnout. Vyběhlou část báboviček potřeme čokoládovou polevou připravenou podle návodu na obalu a do ještě nezaschlé polevy vlepíme navrch rozkrojený lískový oříšek a polevu necháme ztuhnout.

Tip

Místo hotové polevy rozehřejte ve vodní lázni 100 g hořké čokolády s velkou lžící hery a bábovičky potřete rozehřátou čokoládou. Stejně můžete připravit i bílou čokoládu.

Rumovo-ořechové měsíčky s rumovou polevou

Příprava: 20 minut + 12-15 minut pečení + doba na dokončení

Na 1 plech

* 150 g másla

* 150 g moučkového cukru

* 1 žloutek

* 2 lžíce rumu

* 150 g mletých vlašských ořechů

* ze 4 bílků sníh

* 80 g hrubé mouky

Na polevu:

* 3 žloutky

* 3 lžíce rumu

* 2 lžíce citronové šťávy

* 130 g moučkového cukru

* 1 vanilkový cukr

* 2 lžíce čokoládového zdobení z hořké čokolády

1. Změklé máslo, moučkový cukr, žloutek a rum třeme nebo šleháme do husté světlé pěny. Vmícháme mleté ořechy a pevný sníh z bílků s prosátou moukou. Těsto rovnoměrně rozetřeme na plech vymazaný tukem a vysypaný hrubou moukou nebo vyložený pečicím papírem, vložíme do trouby předehřáté na 170 stupňů a pečeme do růžova asi 12-15 minut. Těsto nesmíme vysušit, plech vyndáme z trouby, jakmile těsto začne po okrajích zlátnout.

2. Než se plát těsta upeče, připravíme si polevu. V misce šleháme žloutky, rum, citronovou šťávu a oba cukry, dokud poleva nenabude a nezhoustne. Je-li poleva příliš hustá, přidejte pár kapek horké vody nebo citron. šťávu. Polevu rozetřeme ihned po vyjmutí z trouby na horký plát těsta,posypeme čokoládovým zdobením a necháme ztuhnout. Potom ostrým malým kulatým tvořítkem nebo skleničkou vykrajujeme v řadách za sebou měsíčky. Polevu však nenecháme přeschnout, pak se totiž při vykrajování láme.

Tip

Místo čokolády polevu ihned posypte mletými vlašskými ořechy, nechte ztuhnout a vykrajujte měsíčky. Máte-li rádi sladší cukroví, rozetřete na ještě teplé těsto polevu z 300 g moučkového cukru, 80-100 ml rumu a trochy horké vody. Chcete-li polevu hodně bílou, použijte bílý rum.

Fíky s ořechovým likérem

Příprava: 45 minut + doba na zaschnutí

Na asi 20-25 kousků

* 200 g sušených fíků

* 180 g moučkového cukru + trochu na vál

* 200 g jemně mletých vlašských ořechů

* 50 ml ořechového likéru

* 50 g hruběji mletých mandlí

* jemný hroznový cukr (Glukopur) na obalení

1. Fíky jemně umeleme, vložíme do mísy a promícháme s prosátým moučkovým cukrem, mletými ořechy, likérem a mletými mandlemi. Pořádně propracujeme a na poprášeném vále moučkovým cukrem zpracujeme na váleček. Rozkrájíme ho na stejně velké díly, vyválíme kuličky a vytvarujeme cukroví ve tvaru fíku. Obalíme lehce v hroznovém cukru a necháme zaschnout.

Tip

Cukrové fíky můžete ochutit i jiným likérem – vaječným koňakem, kakaovým likérem a podobně – a do hmoty přidat trochu kakaa. Mleté fíky můžete nahradit stejným množstvím jemné strouhanky a 100 g angreštové marmelády se zrníčky – tyto cukrové fíky ochuťte trochou skořice a tlučeného hřebíčku a přidejte trochu kakaa.

Sušenky s koňakovým krémem

Příprava: 15 minut + doba na odležení těsta + doba na vykrajování + 5-8 minut pečení + doba na spojování krémem

Na asi 4 plechy

* 420 g hladké mouky + trochu na vál

* 280 g másla

* 120 g moučkového cukru + trochu na poprášení

* 1 sáček jemného vanilkového cukru

* 2 žloutky + 2 žloutky na potření

* 60 g mletých loupaných mandlí

* špetka soli

Na krém:

* 140 g másla

* 100 g cukru moučka

* špetka vanilky

* 3 lžíce vaječného koňaku

1. Prosátou mouku, nakrájené máslo, moučkový cukr, vanilkový cukr, dva žloutky, mleté mandle a špetku soli zpracujeme na pevné hladké těsto, zabalíme do fólie a necháme v chladu 2 hodiny odležet.

2. Na vále poprášeném moukou vyválíme těsto na plát silný asi 3 mm, vypichujeme z něj tvořítkem ozdobné čtverečky a klademe je pomocí plochého nože nebo špachtle na plech vyložený pečicím papírem. Polovinu sušenek necháme celých a u druhé poloviny sušenek vypíchneme uprostřed malou hvězdičku. Povrch potřeme rozšlehaným žloutkem s lžící vody. Pečeme v troubě předehřáté na 180° dorůžova, trvá to asi 5-8 minut.

3. Jakmile začnou sušenky po okrajích zlátnout, stáhneme je z plechu, necháme vychladnout a uchováme v dobře uzavřené krabici. Těsně před Vánocemi sušenky spojíme krémem. Na krém utřeme a vyšleháme změklé máslo s cukrem, vanilkou a vaječným koňakem na hladký krém. Všechny suroviny by měly mít stejnou pokojovou teplotu, aby se krém dobře spojil a byl hladký. Plné sušenky potřeme trochou krému a spojíme s vykrojenými díly a uchováme v chladničce. Při podávání můžeme sušenky poprášit moučkovým cukrem.

Tip

Spojte sušenky krémem z 250 g mascarpone vyšlehaného s vanilkovým cukrem, lžící moučkového cukru a vaječným koňakem dle chuti.

Limetkové sušenky s polevou z caipirinhi

Příprava: 20 minut + odpočinutí těsta + 8-10 minut pečení + zdobení

Na asi 2-2,5 plechu

* 250 g hladké mouky

* 60 g moučkového cukru

* 185 g másla

* 1 velký žloutek

* šťáva a kůra z 1 limetky

* 50 g kandované limetky nebo citronu

Na polevu:

* 200 g cukru moučka

* 2-3 lžíce bílého rumu

* šťáva z 1/2 limetky

* 3-4 lžíce horké vody

1. Z mouky, cukru, másla, žloutku, limetkové šťávy a nastrouhané kůry vypracujeme hladké pevné těsto. Zabalíme ho do fólie a necháme hodinu odpočinout v chladničce.

2. Na pomoučeném vále postupně vyválíme těsto na plát silný asi 3-4 mm a vykrajujeme tvořítkem sušenky. Klademe je na plech vyložený pečicím papírem, pečeme v troubě předehřáté na 170° asi 8-10 minut dorůžova.

3. Stáhneme z plechu a necháme vychladnout. Na polevu utřeme v misce cukr s rumem, limetkovou šťávou a horkou vodou, dokud poleva není krásně lesklá a hladká. Sušenky potřeme štětečkem rumovou polevou a střed sušenek posypeme trochou jemně pokrájené kandované limetky a necháme vychladnout.

Tip

Na polevu utřete cukr s rumem, limetovou šťávou a vodou, dokud poleva není lesklá a hladká. Sušenky potřete polevou a střed posypte trochou jemně pokrájené kandované limetky.

Perníkové kostky s punčem a višní v lihu

Příprava: 15 minut + 30-35 minut pečení

Na 1 plech

* 400 g hladké mouky

* 1 kypřicí prášek do perníku

* na špičku nože sody

* 300 g cukru moučka

* 2 lžíce kakaa holandského typu

* 50 g mletých neloupaných mandlí

* 250-300 ml mléka

* 200 ml slunečnicového oleje

* 2 vejce

* 4 lžíce višňové zavařeniny

* 50 ml punče

* 1 lžička nastrouhané citronové kůry, bio

* 2 hrsti višní naložených v lihu

* trochu tuku a hrubé mouky na vymazání a vysypání

1. Do mísy prosejeme mouku s kypřicím práškem, sodou, moučkovým cukrem a kakaem. Přidáme mandle, mléko, olej, vejce, višňovou zavařeninu rozmíchanou s punčem a nastrouhanou citronovou kůru. Promícháme a vymícháme hladké řidší těsto. Těsto vlijeme na plech vymazaný tukem a vysypaný hrubou moukou nebo vyložený pečicím papírem, uhladíme s těrkou a poklademe okapanými višněmi v řadách asi 4-5 cm od sebe.

2. Pečeme v troubě předehřáté na 170 stupňů asi 30-35 minut. Před vyjmutím zkusíme, jestli je těsto uprostřed propečené a nelepí se na špejli, koláč však nesmí být vysušený. Vyjmeme z trouby, necháme vychladnout na mřížce a krájíme na malé kostky tak, aby uprostřed každého řezu byla jedna opilá višeň.

Tip

Do těsta můžete přidat místo punče rum a použít višně naložené v jakémkoliv alkoholu. Višňovou zavařeninu nahraďte klidně rybízovou nebo ostřejším ovocným rosolem.