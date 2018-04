Vánoční dezerty: jablka s mascarpone nebo tvarohový krém s mákem a čokoládou

Pečená jablka s ořechovou náplní

Příprava: 25 minut + 25 minut pečení

Pro 6 osob

* 6 větších jablek

* 1/2 citronu, bio

* 1 lžíce vanilkového cukru

* 1/2 lžíce mleté skořice

* 50 g mandlí, oloupaných

* 50 g lískových oříšků

* 50 g jader vlašských ořechů

* 50 g rozinek, propláchnutých

* 1 lžíce sekaných fíků

* 1 lžíce rumu

* 1 lžíce marmelády, např. meruňkové nebo pomerančové

* 1 lžíce másla + trochu na vymazání formy

1. Troubu předehřejeme na 200°. Mandle a oříšky nasekáme a smícháme s džemem, spařenými rozinkami, nasekanými fíky,rumem a citronovou kůrou.

2. Jablka omyjeme a seřízneme lehce na špičce, aby stála rovně. Vykrajovátkem vypíchneme jádřince od stopky plus trochu dužiny okolo, ale neprořízneme je naskrz, jen tak, aby vznikl otvor. Vnitřek jablek pokapeme hned citronovou šťávou a posypeme vanilkovým cukrem a skořicí.

3. Jablka naplníme směsí a dáme je do ohnivzdorné misky vytřené máslem. Pečeme asi 25 minut na spodní mřížce až změknou. Ke konci je podlijeme trochou vody a dopuštěné šťávy dáme lžíci másla. Vyjmeme jablka z trouby, necháme je chvíli zchladnout a podáváme teplé.

Jablka s mascarpone a ořechy v karamelu

Příprava: 45 minut + doba na máčení rozinek a vychlazení

Na 4-6 porcí

* 100 g třtinového cukru

* 60 g lískových oříšků

* 1 lžíce oleje

* 200 g piškotů, nejlépe cukrářských

* 200 ml medoviny

* 4 lžíce calvadosu + na namočení rozinek

* 4 větší jablka

* 4 lžíce rozinek

* 1 citron, bio

* 1-2 lžíce skořicového cukru

* 250 g mascarpone

* 250 ml smetany 33% (1 kelímek)

* 1-2 lžíce vanilkového cukru

1. Rozinky spaříme, zalijeme calvadosem, necháme den nasáknout. Cukr rozpustíme na zlatý karamel, přidáme nasekané oříšky, vlijeme na naolejovaný pečicí papír. Necháme ztuhnout, sloupneme a rozdrtíme.

2. Jablka rozčtvrtíme, vykrojíme jádřince, pokrájíme a smícháme s citronovou šťávou, rozinkami a skořicovým cukrem. Mascarpone prošleháme s vanilkovým cukrem a vmícháme ušlehanou smetanu. Do 4 až 6 sklenic dáme nalámané piškoty, oříškovou drť, zakapeme medovinou a calvadosem.

3. Vrstvíme: trocha krému, půl jablečné směsi, část oříšků, část krému, jablka a ořechy. Nakonec smetanový krém a posypeme jablkovou směsí s ořechy. Necháme v chladu rozležet a vychladit.

Tvarohový krém s mákem, čokoládou a sušeným ovocem

Příprava: 20 minut + doba na chlazení

Pro 4 osoby

* 70 g mletého máku

* 1 lžíce moučkového cukru

* 1 lžíce vanilkového cukru

* 1/2 lžičky mleté skořice

* 350 g měkkého tučného tvarohu

* 1 lžíce rumu

* 2 lžíce medu

* 250 ml kysané smetany

* 25 g bílé čokolády

* 25 g hořké čokolády

* 60-80 g směsi sušeného ovoce

* 20 g mandlových lupínků

* sladké trubičky, sušenky nebo pišingry k podávání

1. Obě čokolády dáme na chvíli do mrazáku, po ztuhnutí je najemno nastrouháme. Sušené ovoce nakrájíme nadrobno, stejně tak nasekáme mandlové lupínky. Mák promícháme s cukry a skořicí.

2. Do tvarohu zašleháme rum, med, kysanou smetanu, nastrouhanou čokoládu a nakonec vmícháme mák s cukrem a skořicí. Krém rozdělíme do sklenic, posypeme ovocem a mandlovými lupínky a dáme ztuhnout do chladničky. Podáváme ozdobené sladkými trubičkami a sušenkami.