Vánoční cukroví pro všechny, kteří rádi experimentují

Příprava: 20 minut +25 minut pečení + doba na chladnutí a zdobení

Na 1 menší plech

* 400 g oloupaných jablek

* 120 g hery + trochu na vymazání

* 200 g jemného přírodního cukru

* 1 vanilkový cukr

* 1 lžíce tekutého medu

* špetka muškátového oříšku

* 3 vejce

* 50 g rozinek

* 70 g vlašských ořechů

* 70 g lískových oříšků

* 270 g hladké mouky

* 1 kypřicí prášek do perníku

* 1 lžíce kakaa, holandského typu

Na polevu:

* 100 g čokolády na vaření

* 100 g mléčné čokolády

* 100 ml smetany 33%

* 100 g bílé čokolády

* 4 lžíce cukru krupice

1. Jablka nastrouháme na hrubší nudličky, promícháme v míse s přírodním a vanilkovým cukrem, muškátovým oříškem a necháme 10 minut stát.

2. Potom přidáme vejce, rozehřátý zchladlý tuk, tekutý med, spařené rozinky, překrájené ořechy a nakonec vmícháme prosetou mouku s kypřicím práškem do perníku a kakaem. Těsto vlijeme a rozetřeme na vymazaný a vysypaný plech s vyšším okrajem a pečeme v předehřáté troubě na 180 stupňů asi 25 minut. Vyjmeme z trouby a necháme vychladnout na mřížce.

3. Ve vodní lázni rozpustíme nalámanou hořkou a mléčnou čokoládu se 3-4 lžícemi smetany a umícháme hladkou polevu. Na bílou polevu rozpustíme cukr na zlatý karamel, vmícháme lžíci vody, 3-4 lžíce smetany a na mírném ohni vše povaříme na hustší tekutý karamel. Ve vodní lázni rozpustíme bílou čokoládu a do ní vmícháme karamelovou smetanu. Vychladlý perník potřeme tmavou čokoládovou polevou. Bílou polevu necháme trochu zchladnout, naplníme jí cukrářský sáček s užší hladkou trubičkou a ozdobně ji nastříkáme do ještě neztuhlé tmavé polevy a vytvoříme tak ornamenty podle fantazie.

4. Necháme ztuhnout a před podáváním krájíme ostrým nožem namočeným do horké vody na jednotlivé řezy.

Tlačené máslové sušenky se želé

Příprava: 40 minut + 10-15 minut pečení + chladnutí a zdobení

NA cca 3 plechy

* 280 g másla

* 60 g cukru moučka

* 1 vanilkový cukr

* 2 žloutky

* 300 g hladké mouky

* barevné alginátové želé, na ozdobu

1. Máslo, cukr, vanilkový cukr a žloutky utřeme a vyšleháme do pěny. Přisypeme prosátou mouku a zpracujeme v těsto.

2. Těstem postupně plníme strojek na sušenky a vytlačujeme tvary s důlkem nebo malým otvorem uprostřed na plech vyložený pečicím papírem. Vložíme do předehřáté trouby na 175 stupňů a pečeme dorůžova, trvá to asi 10-15 minut.

3. Potom sušenky stáhneme i s papírem z plechu, necháme vychladnout a střed sušenek naplníme trochou barevného želé.

Tip

Nemáte-li strojek na sušenky, naplňte těstem pevný cukrářský pytlík s větší hladkou trubičkou a na plech nastříkejte různé tvary dle své fantazie. Sušenky můžete zdobit kandovaným ovocem nebo želatinovými malinami.

Dvojbarevné sádlové koláčky s oříšky

Příprava: 60 minut + odležení těsta + pečení 15-20 minut

Na asi 1 plech

* 150 g hladké mouky + na vál

* 150 g cukru moučka

* 150 g tuhého sádla

* 100 g lískových oříšků + hrst umletých do těsta

* 1 lžíce kakaa

* 1 bílek

1. Na vále zpracujeme prosátou mouku s cukrem, nakrájeným sádlem a velkou hrstí mletých oříšků na hladké těsto. Dvě třetiny těsta zabalíme do fólie a dáme na chvíli odležet do chladu. Do zbylého těsta zapracujeme kakao a také necháme v chladu odležet. Ze světlého těsta vytvarujeme menší kuličky, do každé uděláme koncem širší vařečky důlek. Povrch potřeme bílkem, posypeme sekanými oříšky a klademe je na plech vyložený pečicím papírem. Z tmavého těsta uděláme malé kuličky a zlehka je vtlačíme do důlku. Pečeme v předehřáté troubě na 160 stupňů, trvá to zhruba 15-20 minut.

Tip

Místo oříšků použijte vlašské ořechy nebo mandle. Oříšky, které přidáváme do těsta, můžete nasucho opražit, oloupat a jemně umlít – mají lepší chuť. Na obalení je jemně posekejte.

Kořeněné sušenky s cukrovou polevou

Příprava: 45 minut + tuhnutí těsta + pečení 10-12 minut

Na asi 4 plechy

* 280 g hladké mouky + trochu na vál

* na špičku nože sody nebo 1 lžička kypřicího prášku do pečiva

* 30 g hery nebo másla

* 80 g cukru moučka

* 1 vanilkový cukr

* 1 lžička mleté skořice

* 3 tlučené hřebíčky

* špetka mletého zázvoru

* špetka tlučeného badyánu

* 1 vejce

* 3-4 lžíce kysané smetany

* 1 lžíce citronové kůry

* hrst mletých oříšků (nemusí být)

1. Do mísy prosejeme mouku s kypřicím práškem a cukrem a promícháme s vanilkovým cukrem a kořením.

2. Přidáme nakrájený tuk, vejce a smetanu a vypracujeme hladké tužší těsto jako na nudle. Těsto rozdělíme na menší díly a z každého dílu vyválíme postupně na vále poprášeném hladkou moukou plát silný asi 2-3 mm.

3. Z těsta vykrajujeme formičkami různé tvary. Sušenky přeneseme širším plochým nožem na plech vyložený pečicím papírem a pečeme v předehřáté troubě na 170-180 dorůžova, 10-12 minut. Před pečením můžeme sušenky potřít vejcem. Sušenky stáhneme z plechu, necháme vychladnout a zdobíme cukrovými polevami.

Tip

Na cukrovou polevu utřete 250 g jemně prosátého moučkového cukru s 2 lžícemi citronové šťávy a 2-3 lžícemi vařící vody, rozdělte ji do několika misek a pak obarvěte na různé barvy několika kapkami potravinářské barvy.

Medoví jeleni

Příprava: 60 minut + odležení + pečení 10-15 minut + zdobení

Na asi 3-4 plechy

* 350 g hladké mouky + na vál

* 1 kypřicí prášek do perníku

* 3 lžíce kakaa, holandského typu

* 2 lžíce perníkového koření

* 160 g cukru moučka

* 50 g tekutého medu

* 3 velká vejce + 1 žloutek

* 1 lžička citronové kůry

Na zdobení:

* barevné cukrové polevy v tubách

* tmavá čokoládová poleva

1. V míse promícháme prosátou mouku s kypřicím práškem, kakaem, perníkovým kořením a cukrem. Přidáme tekutý nahřátý med, 2 vejce, žloutek, citronovou kůru a zpracujeme v soudružnou hmotu.

2. Těsto pořádně propracujeme na pomoučeném vále na hladké nelepivé těsto, zabalíme do fólie a necháme několik hodin odležet, nejlépe do druhého dne. Těsto postupně vyválíme na plát silný asi 3-5 mm a tvořítky nebo nožem podle šablony vykrajujeme jeleny.

3. Potřeme je vejcem a klademe na plech vyložený pečicím papírem. Pečeme v předehřáté troubě na 170-180 stupňů 10-15 minut, stáhneme z plechu a necháme vychladnout. Po vychladnutí zdobíme tenkým pramínkem hustší cukrové polevy různých barev, dozdobíme čokoládovou polevou a necháme zaschnout.

Křehké dortíčky se želé

Příprava: 75 minut + doba na uležení těsta + 5-7 minut pečení + doba na zdobení a slepování

Na asi 3-4 plechy

* 210 g hladké mouky

* 180 g másla

* 90 g cukru moučka

* 90 g jemně mletých loupaných mandlí

* špetka citronové kůry a soli

* rybízové nebo brusinkové želé nebo jemná zavařenina na potření

* 1-2 lžíce rumu

* 100 g barevných želé bonbonů

1. V míse nebo na vále zpracujeme prosátou hladkou mouku, nakrájené máslo, moučkový cukr, mleté loupané mandle, trochu jemně strouhané kůry z dobře omytého citronu a špetku soli na hladké těsto.

2. Z těsta vytvarujeme kouli, zabalíme do fólie a necháme v chladu minimálně půl hodiny odpočinout a ztuhnout. Na pomoučeném vále vyválíme těsto postupně na asi 2-3 mm tenký plát a vypichujeme z něj malá kolečka. Klademe je na plech vyložený pečicím papírem nebo suchý nemaštěný plech a pečeme na 180 stupňů asi 5-7 minut dorůžova.

3. Kolečka stáhneme z plechu a necháme vychladnout. Potom okraje sušenek potřeme štětečkem řidší cukrovou polevou a obtiskneme kolem dokola v drobně krájeném barevném želé. Jednotlivé sušenky postupně potíráme z jedné strany trochou rybízového nebo brusinkového želé a slepujeme tak postupně malé dortíčky. Na jeden dortíček celkem slepíme asi 5 až 6 sušenek, poslední sušenku na každém dortíčku již nepotíráme.

Tip

Poslední sušenku můžete potřít žloutkovou polevou nebo sušenky spojovat oblíbeným krémem, např. ořechovomáslovým, čokoládovým či kakaovým, máslovo-pudinkovým apod. a místo obalování v želé je celé potřít čokoládovou polevou.

Oříškové cookies

Příprava: 30 minut + 12 minut pečení

Na asi 25-30 sušenek

* 150 g másla

* 150 g hnědého třtinového cukru

* 2 vejce

* 180 g hladké mouky

* 3/4 lžičky prášku do pečiva

* 2 lžičky mleté skořice

* špetka soli

* 80 g mletých vlašských ořechů

* 50 g nasekaných mandlí

1. Mouku prosejeme a promícháme s kypřicím práškem, skořicí a solí. V míse ušleháme změklé máslo s cukrem a vejci do pěny. Přisypeme mouku s ostatními přísadami a zašleháme. Nakonec vmícháme mleté ořechy a nasekané mandle.

2. Plech vyložíme pečicím papírem a lžící děláme z těsta malé kopečky, které trochu rozetřeme na kulaté sušenky. Kopečky dáváme dále od sebe, minimálně 5 cm, při pečení se ještě roztečou. Pečeme asi 11-12 minut v předem rozpálené troubě při teplotě 175-180 stupňů. Upečené sušenky stáhneme i s papírem z plechu, necháme 1-2 minuty odpočinout, potom sušenky špachtlí sundáme z pečicího papíru a necháme úplně vychladnout.

Tip

Další várku nedávejte na horký plech, roztékala by se. Než vám plech vychladne, můžete si připravit další sušenky přímo na papír a potom přenést na plech. Nemáte-li pečicí papír, pečte přímo na plechu, který vymažete máslem a vysypete hrubou moukou.

Čajové hřebíčkové sušenky

Příprava: 45 minut + 10-12 minut pečení

Na asi 3 plechy

* 250 g hladké mouky

* 125 g másla

* 100 g moučkového cukru

* 1 vanilkový cukr

* 3 žloutky uvařené natvrdo

* 1 vejce na potření

* 1 lžíce citronové kůry

* 6 utlučených hřebíčků

1. Do mísy prosejeme mouku, přidáme nadrobno nakrájené máslo, cukr, vanilkový cukr, prolisované a dobře rozetřené žloutky uvařené natvrdo, nastrouhanou kůru z dobře omytého citronu a tlučený hřebíček a vše zpracujeme na hladké těsto.

2. Těsto postupně rozválíme na tenký plát o síle asi 3 mm, z těsta vypichujeme formičkou obdélníčky, karty nebo jiné tvary, obrácenou vidličkou vytlačíme ozdobné rýhy a sušenky přeneseme na plech vyložený pečicím papírem. Sušenky potřeme rozšlehaným vejcem a pečeme v předehřáté troubě na 170 stupňů do světlerůžova, trvá to asi 10-12 minut. Upečené sušenky stáhneme z plechu a necháme vychladnout.

Tip

Sušenky můžete ochutit libovolným kořením, skořicí, zázvorem, anýzem apod. nebo je ochutit jenom vanilkou, potřít rozšlehaným žloutkem, posypat hrubým nebo skořicovým cukrem či sekanými mandlemi a upéct dorůžova.

Kokosové cookies s bílou čokoládou a oříšky

Příprava: 30 minut + 10 minut pečení

Na asi 20-25 sušenek

* 180 g hladké mouky

* 1/4 lžičky sody nebo 1/2 lžičky kypřicího prášku

* špetka soli

* 120 g krupicového cukru

* 1 vanilkový cukr

* 50 g strouhaného kokosu

* 50 g másla

* 180 g nalámané bílé čokolády

* 1 vejce

* 1 lžíce citronové kůry

* 1 lžička citronové šťávy

* 70 g lískových oříšků, nasekaných

* 1 lžíce sušených brusinek, nasekaných

1. V míse promícháme prosátou mouku se sodou nebo kypřicím práškem, solí, oběma cukry a kokosem. Kousky bílé čokolády rozpustíme s máslem ve vodní lázni a promícháme. Do zchladlé tekuté čokolády zašleháme vejce, citronovou kůru a šťávu. Do čokoládové hmoty postupně vmícháme směs mouky s ostatními přísadami a nakonec přidáme překrájené oříšky a nasekané brusinky. Lžící nanášíme na plech vyložený pečicím papírem kopečky těsta a rozetřeme je na kulaté sušenky o průměru asi 4-5 cm. Sušenky se ještě trochu roztečou.

2. Pečeme v předehřáté troubě asi 9-11 minut, dozlatova. Upečené sušenky stáhneme i s papírem z plechu a necháme vychladnout.

Čokoládové hvězdičky s cukrovou polevou

Příprava:60-90 minut + doba na ztuhnutí těsta + 8-12 minut pečení + doba na zdobení

Na asi 4-5 plechů

* 380 g hladké mouky + trochu na vál

* 200 g másla

* 1 žloutek + bílek na potření

* 100 g cukru moučka

* 70 g čokolády na vaření

* špetka soli

Na zdobení:

* bílá cukrová poleva v tubě nebo domácí + jemný vanilkový cukr na poprášení

1. Na vál nebo do mísy prosejeme hladkou mouku se špetkou soli, přidáme pokrájené máslo a v robotu nebo na vále máslo rozmělníme do mouky. Přidáme žloutek, jemný cukr a jemně nastrouhanou čokoládu a dobře propracujeme na hladké těsto. Zabalíme do fólie a necháme v chladu 2 hodiny odležet a ztuhnout. Těsto tence vyválíme na vále poprášeném hladkou moukou a tvořítky vypichujeme hvězdičky či jiné tvary s vánoční tematikou. Hvězdičky opatrně přendáme na plech poprášený hladkou moukou nebo vyložený pečicím papírem.

2. Povrch potřeme rozšlehaným bílkem a pečeme v předehřáté troubě na 180 stupňů asi 8-12 minut, podle výšky těsta. Sušenky sklepneme z plechu, necháme vychladnout a potom zdobíme tenkým pramínkem cukrové polevy a velmi jemně poprášíme vanilkovým cukrem.

Tip

Sušenky potřené bílkem můžete posypat strouhanými oříšky a mandlemi a potom péct nebo je místo cukrové polevy zdobit bílou čokoládou či cukrářskou bílou polevou.

Skořicoví ptáčci s bílkovou polevou

Příprava: 45-60 minut + 10-15 minut pečení + doba na dozdobení

Na asi 2-3 plechy

* 60 g másla

* 150 g cukru moučka

* 1 malé vejce + 1 vejce na potření

* 1 lžička citronové kůry, nejlépe bio

* 10 g skořice (asi 1 plná lžíce)

* 30 g strouhaných mandlí

* 180 g hladké mouky + trochu na vál

Na zdobení:

* bílá bílková poleva na potírání (100-150 g cukru moučka na 1 bílek + pár kapek citronové šťávy)

* bílá bílková poleva na jemné zdobení (200-250 g cukru moučka na 1 bílek + 1 lžíce citronové šťávy)

* barevné cukrové polevy v tubě

1. Máslo vyšleháme s moučkovým cukrem, vejcem, jemně nastrouhanou kůrou z dobře omytého citronu a kořením do pěny. Přidáme jemně nastrouhané mandle a nakonec vmícháme prosátou mouku a zpracujeme na hladké těsto.

2. Necháme v chladu chvíli odležet a ztuhnout a potom z těsta na pomoučeném vále vyválíme postupně plát silný asi 4 mm. Tvořítkem vykrajujeme ptáčky, které přeneseme na plech vyložený pečicím papírem.

3. Skořicové ptáčky pečeme v troubě předehřáté na 170 stupňů dozlatova. Sušenky sejmeme z plechu, necháme pořádně vychladnout a po vychladnutí zdobíme polevami – nejprve začneme bílou polevou, kterou použijeme na obrys, pak naneseme barevné motivy dle vlastního vkusu a nakonec vyzdobíme oko a zobáček.