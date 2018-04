Vánoční cukroví pro štíhlou linii

Většina klasického cukroví - rohlíček, pracna, slepovaná kolečka mají okolo 300 kJ, vosí hnízdo 500 kJ na jeden kousek. Možná Vás přijde chuť na tyto kalorické bomby plné tuku a cukrů. Místo jediného rohlíčku, který má oříškový základ, máslový krém a čokoládovou polevu a obsahuje 1100 kJ si ve stejné energetické hodnotě můžete dopřát celý talíř zdravějšího cukroví.

Sněhové pečivo - pusinka

1 kus 1,5g = 4 kJ (10 kJ)

Do 4 bílků (260 kJ) přidáme 40 g sladidla, které snáší teploty, např. Sweet 2000, (700 kJ), zrnko soli, vymícháme do husté pěny a stříkáme na pečicí papír. Sušíme několik hodin při 50 stupních. Do 4 bílků lze též přidat zcela nekalorický aspartam a 10 g pudinkového prášku (100 kJ), čímž se energetická hodnota sníží na 4 kJ, postup je stejný.

Oříškové lupínky

1 kus 1g = 13 kJ

Do 4 našlehaných bílků ( 260 kJ) vmícháme lehce 70 g cukru ( 1150 kJ), 140 g polohrubé mouky (2520 kJ) a 50 g oříšků nebo mandlí (1400 kJ). Upečeme ve vymazané formě na biskupský chléb. Druhý až třetí den nakrájíme co nejtenčí lupínky, které rozložíme na nevymazané plechy a ještě jednou upečeme do světle růžova.

Želé s ovocem kus

1g = zhruba 30 kJ (podle ovoce)

10 g dortové želatiny ( 150 kJ) připravíme dle návodu na obalu, přidáme sladidlo. Do formiček nebo do hluboké lžíce naaranžujeme ovoce (např. granátové jablko) a opatrně zalijeme želatinou. Necháme ztuhnout.

Miniodpalované pečivo

1 kus 5 g = 40 kJ

Odpalovaný korpus 1,5 g (20 kJ) nastříkáme náplní, kterou tvoří 2 g tvarohu s nekalorickým sladidlem ( 6 kJ) a barevné sypání 1 g (15 kJ), místo náplně lze využít též krém Stabilku

Odpalovaný korpus:

4 dcl vody a 100 g rostlinného tuku (3110 kJ) a sůl dáme vařit. Do vařící vody dáme 220 g hrubé mouky (3260 kJ) a rychle vmícháme, aby se neutvořily žmolky. Mícháme tak dlouho, až je těsto polotuhé a hladké. Odstavíme z plotny, necháme vychladnout. Postupně zašleháme do těsta 3 vejce (980 kJ). Šleháme minimálně 5 minut. Hotové těsto stříkáme na plech do mini tvarů. Dáme péci do rozpálené trouby a minimálně 5 minut neotvíráme, jinak těsto spadne. Upečené rozkrojíme a plníme.

Kuličky ze sušeného ovoce

1 kulička 4 g = 70 kJ

Rozemleté sušené ovoce 100 g (900 kJ), 80 g oříšků (1920 kJ) smícháme dohromady, přidáme pár kapek vody, aby se těsto spojilo a obalíme v 10 g kokosové moučky (280 kJ) a dáme zchladnout do ledničky