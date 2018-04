Vánoční cukroví, které zvládnou i děti

VŠECHNY RECEPTY NA VÁNOČNÍ CUKROVÍ NAJDETE ZDE

Čokoládové kuličky

Příprava: 15 minut

* 250 g másla

* 100 g moučkového cukru

* 100 g celých lískových oříšků

* 250 g maizeny

* 75 g hladké mouky

* 30 g kakaa

* 1 vanilinový cukr

* špetka zázvoru

* špetka skořice

* moučkový cukr na ozdobu

1. Změklé máslo utřeme s cukrem, vanilinovým cukrem, maizenou, třetinou mouky, kakaem a kořením. Přidáme i zbylou mouku a těsto prohněteme. Těsto zabalíme do fólie a necháme v lednici odpočinout.

2. Z těsta tvoříme válečky, které nakrájíme na stejná kolečka. Do kousku těsta vložíme jeden lískový oříšek a vytvarujeme kuličku. Pečeme na moukou vysypaném plechu asi 20 minut. Po upečení a vychladnutí posypeme kuličky moučkovým cukrem.



TIP

Lískové oříšky můžete nahradit vlašskými ořechy nebo mandlemi. Ty ale před použitím raději spařte a oloupejte. Pokud chcete dosáhnout exotické chuti, vyzkoušejte pekanové ořechy.



PRO NEPEKAŘKY Pokud vám pečení nic neříká, můžete s dětmi vyzkoušet následující vychytávku. Kupte hotový polotovar čokoládové polevy. Ten zahřejte v teplé vodě, odstřihněte jeden roh a přímo sáčkem nechte děti tvarovat na pečicí papír různé čokoládové ornamenty. Ty pak nechte chvíli ztuhnout a je hotovo...

Kakaové bochánky

Příprava: 15 minut

* 150 g másla

* 150 g moučkového cukru

* 150 g kakaa

* lžička skořice

* mandle

* moučkový cukr na posypání

1. Moučkový cukr smícháme s kakaem a skořicí. Přidáme na kousky nakrájené změklé máslo a vše dobře zpracujeme.

2. Jakmile se všechny suroviny spojí, tvoříme z těsta malé bochánky a do každého vpíchneme jednu oloupanou mandli. Přendáme na tukem vymazaný plech a ve středně vyhřáté troubě pečeme asi 10 minut. Ještě teplé bochánky posypeme cukrem a necháme vychladnout.



TIP

Jestliže máte oblíbenou spíše jemně nahořklou chuť cukroví, můžete zkusit obalit bochánky místo do moučkového cukru do pravého kakaa. A místo mandlí můžete bochánky naplnit třeba sušenými datlemi.

Mrkvové sušenky

Příprava: 20 minut

* 2 hrnky ovesných vloček

* 2 jemně nastrouhané mrkve

*1 vejce

*60 g másla

*sůl

*voda

*zavařenina

1. Vločky semeleme, smícháme s najemno nastrouhanou mrkví, vejcem a změklým máslem. Vše promícháme a vypracujeme v tuhé těsto. Zabalíme ho do fólie a necháme v lednici hodinu uležet.

2. Z těsta vyválíme 4 mm silný plát, ze kterého vykrajujeme obdélníčky. Přendáme na plech vyložený papírem na pečení a pečeme asi 10 minut ve středně vyhřáté troubě. Necháme je vychladnout a slepujeme pikantní zavařeninou.



TIP

K mrkvovým sušenkám se výborně hodí třeba rybízová nebo pomerančová zavařenina. A vyzkoušet můžete i med. Pokud si děti tyto sušenky oblíbí, můžete je příště po upečení nakrájet na větší obdélníčky a zabalit do školy ke svačině jako domácí müsli tyčinky.

Ovocné špízky

* sušené meruňky

* sušené švestky

* sušený ananas

* datle

* fíky

* sušené jahody

* čokoládová poleva

* strouhaný kokos

1. Sušené ovoce nakrájíme na kousky a střídavě napichujeme na párátko nebo na ozdobné napichovátko. Celé nebo půlky špízů namáčíme v rozpuštěné čokoládě a obalíme v kokosu.

2. Přendáme na mřížku a necháme ztuhnout. Samozřejmě lze použít jakékoliv sušené ovoce dle vlastní chuti, ale je dobré střídat barvy, aby byly špízky pestré. Namísto špízků je možné ovoce nakrájet na malé kousky a vmíchat do rozpuštěné čokolády. K ovoci můžeme přidat sekané ořechy, mandle apod. Necháme čokoládu částečně ztuhnout a poté děláme na celofánem pokrytý plech malé bochánky, které necháme v lednici ztuhnout.



TIP

Použít můžete i jiné sušené ovoce – jablka, hrušky nebo i brusinky. Čokoládovou polevu pak vyberte přímo na míru chuti vašich dětí – hořkou, mléčnou či bílou. Pokud si chcete ušetřit práci, na polevu použijte koupený polotovar, který stačí ohřát ve vodě.

Krtince

Příprava: 15 minut

* 50 g másla

* 130 g ovesných vloček

* 100 g medu

* 50 g strouhaného kokosu

* lžíce smetany

* 50 g čokoládové polevy

1. Máslo na pánvi rozpustíme a na něm opražíme vločky. Smícháme s kokosem, medem a smetanou. Směs dáme do lednice odležet.

2. Ze směsi tvoříme malé kopečky, přendáme na máslem vymazaný plech a necháme asi hodinu zaschnout. Špičky kopečků namáčíme do rozpuštěné čokolády a necháme ztuhnout.



TIP

Vršky krtinců můžete ozdobit třeba nasekanými oříšky nebo sušenými brusinkami. Jestliže vaše děti milují křiklavé barvy, pak můžete použít barevné kuličky, které jsou běžně k dostání v potravinách, nebo třeba obyčejné lentilky.

Tatrankové medvědí tlapičky

Příprava: 20 minut

* 4 mleté nebo jemně nastrouhané tatranky

* 100 g kokosové moučky

* 1 ztužený pokrmový tuk

* 300 g polohrubé mouky

* 100 g moučkového cukru

* 1 vejce

* špetka prášku do pečiva

1. Tatranky najemno umeleme. Přendáme do mísy, přimícháme kokos, polohrubou mouku, moučkový cukr a prášek do pečiva. Přísady promícháme a přidáme změklý tuk a vejce. Vypracujeme v tužší těsto, zabalíme do fólie a necháme v lednici alespoň půl hodiny odležet.

2. Těstem naplníme formičky, ale nedáváme je zcela plné, pečením tlapičky hodně vyskočí. Přendáme na plech a pečeme 10–12 minut ve středně vyhřáté troubě. Ještě teplé tlapičky vyklepneme z formiček a necháme vychladnout. Po vychladnutí můžeme tlapičky ozdobit čokoládovou polevou nebo posypat moučkovým cukrem.



TIP

Kokosovou moučku můžete nahradit dvěma sójovými suky, které najemno namelte nebo nastrouhejte a zapracujte do těsta. Tatranky můžete místo pomletí nakrájet na větší kusy, vložit do sáčku a válečkem na těsto je rozdrtit.

Slepované piškoty

* 200 g dětských piškotů

* 50 g rybízové marmelády

* čokoládová poleva

* strouhaný kokos

Dva piškoty slepíme k sobě marmeládou, necháme v lednici chvíli odpočinout, poté je namáčíme v rozpuštěné čokoládě a posypeme kokosem a necháme na mřížce ztuhnout.

Vánoční knoflíčky

Příprava: 15 minut

* 300 g hladké mouky

* 150 g moučkového cukru

* 200 g másla

* 2 vejce

* 1 vanilkový cukr

* bílá a tmavá čokoládová poleva

1. Hladkou mouku promícháme s moučkovým cukrem a vanilkovým cukrem. Přidáme na kousky nakrájené změklé máslo a vypracujeme v tužší těsto. Zabalíme do fólie a necháme v lednici alespoň půl hodiny odležet.

2. Poté odkrajujeme kousky těsta, ze kterých vyválíme kuličky o velikosti vlašského ořechu. Klademe na vymazaný plech, do každé kuličky prstem vytlačíme důlek a upečeme ve středně vyhřáté troubě dozlatova. Do jamek upečených a už vystydlých kuliček nalijeme trochu rozpuštěné čokolády a necháme ztuhnout. Bílou tečku vytvoříme rozpuštěnou bílou čokoládou.



TIP

Pro závěrečné zdobení vánočních knoflíčků můžete místo bílé čokolády použít i plátky loupaných mandlí nebo kokosové lupínky. Ty ale do čokoládové polevy musíte vmáčknout včas, tedy ještě než zcela ztuhne.

Indiánky

* 50 g tuku

* 100 g jahodového džemu

* 1 vejce

* 150 g kakaových sušenek

* 1 balíček dětských piškotů

* čokoládová poleva

Tuk utřeme s džemem a vmícháme vejce. Přidáme nastrouhané (pomleté) sušenky. Dobře promícháme. Zdobicím sáčkem stříkáme hromádky na podklad z piškotů. Necháme v chladu ztuhnout a poté poléváme čokoládovou polevou.

Karamelové hrudky

* 250 g másla

* 100 g karamelek

* 1 sáček sladkých burisonů

Ve vodní lázni rozpustíme máslo. Přidáme karamelky a dobře promícháme, dokud se vše nespojí. Přisypeme sladké burisony a dobře zpracujeme. Hmotu necháme chvíli vychladnout a poté z ní tvoříme malé kopečky, které skládáme do papírových košíčků.