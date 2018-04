Vánoční cukroví

Pečené čokoládové kuličky

250 g másla nebo margarínu, 100 g moučkového cukru, 1 vanilkový cukr, 250 g maizeny, 75 g hladké mouky, 30 g kakaa, 1 čajová lžička kardamonu, 1 čajová lžička mleté skořice, moučkový cukr

Náplň: 100 g celých lískových ořechů

Do mísy vložíme změklý tuk. Přidáme práškový cukr, vanilkový cukr, maizenu, 1/3 mouky, kakao a koření a vše ušleháme ručním elektrickým šlehačem, zapnutým na nejvyšší obrátky. Nakonec přidáme zbylou mouku, těsto propracujeme a dáme do chladu. Z těsta formujeme válečky s průměrem asi 2 cm a krájíme je na asi 1 cm široká kolečka. Doprostřed každého kolečka vložíme oříšek, vytvarujeme kuličku a dáme na pomoučený plech. Pečeme v předehřáté troubě. Po upečení naskládáme kuličky na rošt, necháme je vychladnout a posypeme moučkovým cukrem. Pečeme 15-20 minut při teplotě 175-200 stupňů.

Ježci z nugátu

50 g moučkového cukru, 1 lžíce kakaa, 70 g drobečků z piškotů, 50 g ztuženého tuku, 50 g strouhaných ořechů, 1 lžíce skořice, 1 vejce, 2 lžíce rumu, pomerančová a citrónová kůra, mandle a rozinky

Všechny suroviny smícháme v misce a vypracujeme těsto, ze kterého vykrajujeme lžičkou hromádky. Do hromádek napícháme spařené, oloupané mandle jako bodlinky, z kousků rozinek uděláme oči a čumáček. Hotové ježky necháme oschnout.

Sušenky z ovesných vloček

125 g másla, 125 g moučkového cukru, 1 vejce, 250 g jemných ovesných vloček, 50 g mletých mandlí, 1 čajová lžička prášku do pečiva, strouhaná citrónová kůra

Máslo, cukr a žloutek ušleháme do pěny. Přidáme vločky, mandle, prášek do pečiva, citrónovou kůru, dobře promícháme a nakonec lehce vmícháme sníh. Těsto rozválíme na slabší plát a vykrajujeme kolečka, která klademe na vymaštěný plech a potíráme žloutkem. Pečeme asi 15 minut při teplotě 190 stupňů.

Čokoládové kopečky

3/4 hrnku hladké mouky, 3/4 hrnku moučkového cukru, 2 lžíce kakaa, 4 lžíce sádla, 1 balíček vanilkového cukru, oloupané mandle na ozdobení, moučkový cukr na posypání cukroví

V misce utřeme sádlo s cukrem, moukou, kakaem a vanilkovým cukrem. Vypracujeme vláčné těsto a necháme je v chladničce ztuhnout. Poté z něj vytvarujeme kuličky, naskládáme na suchý plech v dostatečné vzdálenosti od sebe a do každé kuličky vmáčkneme mandli. Kuličky upečeme ve středně vyhřáté troubě a vychladlé pocukrujeme.

Ořechoví chrousti

2 hrnky nastrouhaných ořechových jader, 1 1/2 hrnku moučkového cukru, 4 - 5 lžic nadrobno pokrájené kandované pomerančové kůry, 4 bílky, 1/2 tabulky čokolády na vaření, 1 balíček vanilkového cukru, tuk na vymazání plechu, na ozdobení ořechová jádra nebo oloupané mandle

Do tuhého sněhu ušlehaného z bílků vmícháme cukr, vanilkový cukr, ořechy, nastrouhanou čokoládu, pomerančovou kůru a lehce promícháme. Ze sněhové hmoty tvoříme lžičkou na tukem vymazaný plech kopečky. Každý kopeček ozdobíme kouskem ořechu nebo polovinou mandle. Ořechové chrousty pozvolna usušíme v mírně předehřáté troubě.

Banánové kopečky

1 balíček dětských piškotů

3 banány

40 g ztuženého pokrmového tuku

100 g čokolády na vaření

3 lžíce oříškové polevy

párátka

Banány oloupeme, odkrojíme špičky a nakrájíme je na plátky. Na párátko napíchneme piškot, plátek banánu a druhý piškot. Urovnáme je na plech a dáme na chvíli ztuhnout do mrazáku. Ve vodní lázni rozpustíme tuk s čokoládou a vymícháme lesklou hladkou polevu. Ztuhlé piškoty s banány celé namočíme v čokoládě a dáme na mikrotenovou fólii. Nakonec je ještě přelijeme oříškovou polevou.

Rumová kolečka

210 g hladké mouky, 140 g másla, 40 g cukru, 1 žloutek 50 g mletých ořechů, 2-3 lžíce kakaa, rybízová zavařenina, rum, krystalový cukr na obalení

Z mouky, másla, cukru a žloutku zpracujeme těsto, necháme je chvíli odpočinout a pak do něj přidáme ořechy a kakao. Těsto rozválíme na pomoučněném válu a vykrajujeme kolečka. Polovině koleček náprstkem vypíchneme střed. Kolečka klademe na nevymazaný plech a zvolna je upečeme. Plná kolečka a kolečka bez středu slepíme rybízovou či jinou výraznější zavařeninou. Potom kolečka krátce ponoříme do rumu, necháme okapat a hned je obalujeme v krystalovém cukru. Kolečka necháme vyschnout a pak je rovnáme do krabic.

Rozinkové koláčky

150 g hladké mouky, 130 g moučkového cukru, 130 g másla, 50 g rozinek, 2 vejce, 1 lžíce rumu, špetka soli

Máslo utřeme s cukrem do pěny, přidáme postupně vejce, mouku, sůl a zpracujeme hladké těsto. Rozinky necháme přes noc máčet v rumu, nasekáme je a přidáme do těsta. Těsto rozválíme a vypichujeme kulaté tvary, které pečeme na vymazaném plechu asi 20 minut ve středně teplé troubě. Necháme uležet.

Pracny

360 g hladké mouky, 250 g tuku, 200 g ořechů, 200 g moučkového cukru, 1 vejce, hřebíček, skořice, 2 lžíce rumu, 1 lžička kakaa, mouka na vál, tuk na formičky, moučkový a vanilkový cukr na obalení

Na vál prosijeme mouku, přidáme změklý tuk, rozemleté ořechy, cukr, vejce a rum. Okořeníme mletým hřebíčkem, mletou skořicí a kakaem. Těsto rychle zpracujeme a po kouskách vtlačujeme do formiček, dobře vymaštěných tukem. Pečeme ve středně vyhřáté troubě. Upečené vyklopíme z formiček a ihned obalujeme v moučkovém cukru, smíchaném s vanilkovým cukrem.

Košíčky s nádivkou

Těsto: 250 g hladké mouky, 120 g másla nebo tuku, 60 g cukru, 2 žloutky, citronová kůra

Náplň: 2 vejce, 200 g cukru, 100 g mletých ořechů, 100 g rozinek namočených v rumu

Vypracované těso vtláčíme do košíčkových formiček a plníme předem připravenou nádivkou. Pečeme v mírně vyhřáté troubě. Po vychladnutí a vyjmutí z formiček jemně pocukrujeme.

Vanilkové rohlíčky

28 g hladké mouky, 200 g tuku, 80 g pískového cukru, 1 balíček vanilkového cukru, 100 g umletých lískových oříšků, 2 žloutky, moučkový a vanilkový cukr na obalení

Z uvedených přísad dobře zpracujeme těsto, z něhož tvoříme rohlíčky. Klademe je na suchý plech, dáme na chvíli odpočinout a pak pečeme ve středně teplé troubě dozlatova. Upečené rohlíčky obalujeme ve smíchaném vanilkovém a moučkovém cukru.

Čokoládové dortíčky

210 g hladké mouky, 30 g kakaa, 100 g vlašských ořechů, 140 g másla nebo tuku, 2 žloutky, skořice, vanilkový cukr, citronová kůra, čokoládová poleva, celé půlky vlašských, máslový krém

Vypracované těsto vyválíme a vykrájíme kolečka, která pečeme ve středně vyhřáté troubě. Upečená vychladlá kolečka slepujeme čokoládovým nebo máslovým krémem. Takto připravené dortíčky poléváme čokoládovou polevou a zdobíme ořechy.

Linecké cukroví

2 1/3 hrnku hladké mouky, 3/4 hrnku moučkového cukru, 1 kostka másla, 3 žloutky, 1 balíček vanilkového cukru, podle chuti šťáva a nastrouhaná kůra z dobře omytého citrónu, mouka na vyválení těsta, tuk na vymazání plechu, pikantní zavařenina na slepení cukroví

Mouku promícháme s cukrem, vanilkovým cukrem a citrónovou kůrou. Přidáme žloutky, změklé pokrájené máslo, citrónovou šťávu a vypracujeme vláčné těsto. Zabalíme je do mikrotenové fólie a necháme v chladničce nejméně 1 hodinu odpočinout. Poté z těsta vyválíme plát silný asi 3 mm a tvořítkem z něj vykrajujeme různé tvary. Klademe je na tukem vymazaný plech a ve středně vyhřáté troubě upečeme dozlatova. Vychladlé cukroví slepíme zavařeninou.

Obměna: Cukroví můžeme místo zavařeninou spojit libovolný krémem a polít polevou.

Ořechová srdíčka

200 g ořechových jader, 150 g moučkového cukru, 1 bílek, 1 lžíce citronové šťávy, moučkový cukr na vyválení, kandované ovoce na ozdobení

Bílková poleva: 100 g moučkového cukru, 1 bílek, 1 lžička citronové šťávy

Ořechová jádra jemně nastrouháme nebo umeleme, přidáme cukr, bílek, citronovou šťávu a zpracujeme. Na prkénku posypaném cukrem vyválíme asi 5 mm silný plát a formičkou vykrajujeme srdíčka. Potřeme je polevou a ozdobíme kandovaným ovoce. Necháme asi 2 dny usušit.

Příprava polevy: prosátý cukr, bílek a citronovou šťávu dáme do misky a vše dobře utřeme.

Stříkané cukroví

1 2/3 hrnku hladké mouky, 3/4 hrnku moučkového cukru, 1/2 kostky másla, 1 vejce, 1 balíček vanilkového cukru, špetka soli, tuk na vymazání plechu

Mouku promícháme s cukrem, vanilkovým cukrem a solí. Přidáme vjece, změklé pokrájené máslo a vypracujeme těsto. Tvoříme z něj pomocí strojku s nástavcem na tvarování cukroví různé tvary. Přeneseme je na tukem vymazaný plech a upečeme v mírně vyhřáté troubě dorůžova.

Plněné rohlíčky

1 hrnek hladké mouky, 1 hrnek polohrubé mouky, 3/4 hrnku solamylu, 3/4 hrnku pískového cukru, 1/2 kostky másla, 1 vejce, 2 žloutky, tuk na vymazání plechu, pikantní zavařenina, 1/2 tabulky čokolády na vaření

Hladkou a polohrubou mouku promícháme s cukrem a solamylem. Přidáme vejce, žloutky a změklé pokrájené máslo. Vypracované těsto necháme v chladničce nejméně 2 hodiny odpočinout. Poté z něj tvoříme pomocí strojku s nástavcem na tvarování cukroví rohlíčky. Klademe je na tukem vymazaný plech a zvolna upečeme v mírně vyhřáté troubě dorůžova. Vychladlé rohlíčky spojíme zavařeninou a oba konce namočíme v rozehřáté čokoládě.

Mandlové věnečky

250 g másla nebo tuhého margarínu, 250 g moučkového cukru, 1 vanilkový cukr, 1 vejce, 125 g maizeny, 250 g hladké mouky, 2 lžičky prášku do pečiva, 125 g mletých mandlí

Poleva: 100 g čokolády na vaření, 50 g ztuženého pokrmového tuku

Do mísy vložíme změklý tuk, cukr, vanilkový cukr, vejce, maizenu, 1/3 mouky, prášek do pečiva a mandle a vše dobře promícháme ručním elektrickým šlehačem, zapnutým na nejvyšší obrátky. Nakonec přidáme zbylou mouku, těsto proděláme a dáme do chladu. Plech vyložíme papírem na pečení, těsto naplníme do stříkačky a stříkáme věnečky. Pečeme ve vyhřáté troubě. Po upečení věnečky klademe na rošt a necháme vychladnout. Poloviny věnečků namáčíme v čokoládové polevě.

Kokosky

250 g cukru, 4 bílky, 120 g strouhaného kokosu, 50 g jemně strouhané housky (zbavené kůrky), 1/2 lžičky octa

Z bílků ušleháme tuhý sníh, zašleháme polovinu cukru a druhou část cukru lehce vmícháme spolu s mletým kokosem, strouhanou houskou a octem. Plech omastíme ztuženým tukem, papírem přebytečný tuk vytřeme a lžičkou klademe malé hromádky. Pečeme nebo spíše sušíme v mírné troubě. Hotové kokosky můžeme polít čokoládovou polevou.

Vosí hnízda

160 g dětských piškotů, 150 g práškového cukru, 90 g másla, 2 lžíce kakaa, 2 lžíce rumu, 2 lžíce mléka

Krém: 100 g másla, 80 g cukru, 1 žloutek

Dětské piškoty rozválíme na vále a smícháme se všemi ostatními surovinami. Těsto dáme vychladnout. Z těsta děláme kuličky, které obalíme v pískovém cukru a vtlačíme do formy. Prstem vymačkáme důlek, vyplníme krémem nebo vaječným koňakem a přitiskneme kulatý piškot. Potom z formičky vyklepneme.

Kokosové kuličky

2 hrnky moučkového cukru, 1 1/2 hrnku strouhaného kokosu, 4 lžíce kakaa, 1/2 kostky másla, 3 bílky, podle chuti rum, strouhaný kokos na obalení

Cukr, kokos, kakao a rum smícháme, přidáme bílky a pokrájené změklé máslo. Všechno dobře promícháme. Z hmoty tvarujeme kuličky, obalíme je v kokosu a necháme v chladu ztuhnout.

Nepečená roláda

200 g drcených piškotů, 150 g másla, 150 g moučkového cukru, 1 vejce, 2 lžíce rumu

Náplň: 100 g másla, 100 g moučkového cukru, 3 lžíce kakaa, 1 prolisovaný vařený žloutek

Máslo, cukr a vejce utřeme, přidáme piškoty a rum a vypracujeme těsto, které rozválíme na pergamenovém papíru nebo alobalu. Potřeme je 3-4 mm silnou vrstvou náplně a opatrně zavineme. Roládu dáme do chladničky a necháme asi 3 dny odležet. Pak ji krájíme na tenké plátky a sypeme moučkovým cukrem nebo kokosem.

Příprava náplně: Máslo utřeme s moučkovým cukrem, přidáme prolisovaný žloutek a nakonec vmícháme kakao.

Dia kokosové obdelníčky

2 hrnky hladké mouky, 1 hrnek strouhaného kokosu, 2-3 lžíce mléka, 1 lžička prášku do pečiva, 1/2 kostky tuku, 1 vejce, 70 g sorbitu, diabetická marmeláda, mouka na vyválení těsta, tuk na potření plechu

Poleva: 1/2 tabulky diabetické čokolády, 2-3 lžíce ztuženého tuku

Do mouky promíchané s práškem do pečiva přidáme změklý tuk, sorbit, 1/2 hrnku kokosu, vejce a mléko. Vypracujeme těsto a necháme je v chladničce asi 1 hodinu odpočinout. Poté z něj vyválíme obdélníkový plát a opatrně jej přeneseme na tukem potřený plech. Ve středně vyhřáté troubě upečeme dozlatova. Částečně posypeme zbývajícím kokosem a polijeme čokoládovou polevou tak, aby tvořila tenké linky. Po vychladnutí nakrájíme ostrým nožem na pravidelné obdélníčky.

Příprava polevy: Do rozehřátého tuku přidáme malé kousky čokolády a za stálého míchání ji rozpustíme.