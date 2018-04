Vánoční čtenářskou soutěž vyhrála autorka komety na košíčku

A je to tady. Také se vám při čtení vánočních čtenářských receptů sbíhaly sliny? My v redakci jsme se dlouho radily, které cukroví je to NEJ. Nebylo to snadné. Co člověk, to jiné chuťové požadavky a jinak mlsný jazýček.

Nakonec jsme se přece jen shodly na následujícím pořadí. Jednotlivé recepty si můžete přečíst po rozkliknutí názvu cukroví. Výherkyním gratulujeme a zasíláme jim ceny, kterými jsou kuchařky z vydavatelství MOTTO a další drobné dárky (více o cenách zde).

Výsledky Vánoční soutěže:

1. místo: Kometa na košíčku (bara.k)

2. místo: Ořechové šátečky (Werun)

3. místo: Tyčinky ze zakysané smetany (Beetty)

4. místo: Javorové cukroví (D_Eternity)

5. místo: Ořechovo kávové košíčky od Drahušky (drahuska76)

6. místo: Bezlepkové kytičky z lineckého těsta (amitka)

7. místo: Perníčky měkké a voňavé (Spyderco)

8. místo: Čokoládové karty (fitzyk1987)

9. místo: Ořechový mls (helenaz)

10. místo: Ovesné sušenky (květoň)

Všem zúčastněným děkujeme za zajímavé příspěvky a přejeme co nejsladší Vánoce.