Vánoční čtenářská soutěž: Rohlíčky čtyřikrát jinak

Rohlíčky z kaštanů

Doba přípravy: 60 minut

Počet porcí: 40 - 60 kusů podle velikosti

* 450 g kaštanů

* 210 g mouky

* 100 g moučkový cukr

* 200 g másla

* 1 cm vanilky

* trocha citronové kůry

* čokoládová poleva

* bílek

* cukr krystal na posypání

1. Kaštany oloupáme, vložíme do vroucí vody a uvaříme doměkka.

2. Potom odstraníme slupku a nastrouháme je. Mouku smícháme s cukrem, přidáme nastrouhané kaštany, posekané změklé máslo, tlučenou vanilku, nastrouhanou citronovou kůru a vypracujeme těsto, které dáme do chladna odpočinout.

3. Ze ztuhlého těsta nakrájíme stejně velké kousky, které formujeme do tvaru rohlíčků a potřeme je bílkem. Posypeme krystalovým cukrem.

4. Ty, které budeme zdobit čokoládovou polevou, nesypeme cukrem. Pečeme na plechu s pečicím papírem asi 15 minut dorůžova.

TIP: Rohlíčky jsou klasické cukroví. K němu si můžeme dát kávu, čaj, kakao či kapučíno.

autor: bertice

Vanilkové rohlíčky

Počet porcí: asi 40 ks

* 20 dkg másla (ne Heru či jiný tuk)

* 8 dkg lískových oříšků

* 8 dkg moučkového cukru

* 28 dkg hladké mouky

+ vanilkový cukr na obalení rohlíčků

1. Změklé máslo a všechny ostatní suroviny zpracujeme, těsto zabalíme do fólie a dáme odpočinout do lednice asi na 2 hodinky.

2. Z těsta potom tvarujeme rohlíčky, které pečeme při 175 stupních asi 8 - 10 minut (respektive, až začnou lehce zlátnout) a ještě teplé obalujeme ve vanilkovém cukru.

3. Hotové cukroví uložíme do dobře uzavíratelné dózy nebo krabice.

TIP: Vanilkové rohlíčky jsou oblíbené snad v každé domácnosti. Tento recept, se u nás dědí z generace na generaci a já na něj nedám dopustit.

autor: momo76

Marcipánovo-pistáciové rohlíčky

Doba přípravy: 1 hodina

* 400 g marcipánové hmoty

* 2 vejce

* 60 g moučkového cukru

* 2 balíčky vanilkového cukru

* pár kapek rumové a citrónové tresti

* 80 g škrobové moučky (Solamyl)

* čokoládová poleva a nasekané pistácie (nesolené)

1. Marcipán si nakrájíme na drobné kousky, aby se lépe zpracovával.

2. Přidáme vejce, cukr, vanilkový cukr, ochutíme několika kapkami rumové a citronové tresti, přimícháme škrobovou moučku a vypracujeme hladkou hmotu.

3. Na plech si dáme pečicí papír a pomocí sáčku na zdobení vytlačujeme rohlíčky.

4. Pečeme asi 12 minut ve vyhřáté troubě.

5. Vychladlé rohlíčky polijeme čokoládovou polevou a posypeme pistáciemi.

autor: sisska

Prababiččiny vánoční rohlíčky

Doba přípravy: 15 minut

Počet porcí: 2 plechy

* 20 dkg hladké mouky

* 12 dkg tuku

* 8 dkg mletých ořechů

* 3 dkg cukru

* 10 dkg vanilkového cukru

1. Všechny suroviny smísíme dohromady.

2. Přes mlýnek (nebo i ručně) děláme rohlíčky.

3. Pečeme při 180 stupních asi 10 - 15 minut.

TIP: Děláváme s maminkou každým rokem začátkem prosince, až na Vánoce je to lepší (uležené).

autor: kamuska