Čtenářský recept: Vánoční bramborový salát speciál

Doba přípravy: 60 minut

Množství: 10 porcí

3 kg brambor "Keřkovské rohlíčky" z Vysočiny (salátové)

1 sklenice tatarky Poličanka (250 ml)

2 sklenice tradiční české majonézy Poličanka (250 ml)

6 ks vajec uvařených na tvrdo

1 plechovka sterilovaného hrášku (340 g)

1 plechovka sterilované kukuřice (340 g)

4 větší domácí sterilované okurky

2 velké mrkve

1 velká žlutá cibule

3 sterilované červené kapie

20 dkg kvalitní šunky - krájené (nejlépe od kosti)

1 dl láku ze sterilované kapie + 1 dl láku ze sterilovaných okurek

sůl, pepř

1. Do velkého hrnce dáme vařit do vody umyté brambory ve slupce. Brambory by měly být přibližně stejně velké, aby se uvařily všechny stejně do měkka. V rámci úspory času dáme do stejného hrnce uvařit i mrkve a vejce. Jakmile píchnutím do brambor zjistíme, že jsou měkké, slijeme vodu a necháme je vychladnout.

2. Po vychladnutí brambory oloupeme a přes drátěné kolečko protlačíme na hranolky. Uvařené mrkve oloupeme a nakrájíme na malé kostky. Vejce uvařená na tvrdo po ochlazení oloupeme a přes stejné drátěné kolečko jako brambory protlačíme, čímž se nám z nich vytvoří drobné kostičky. Cibuli nakrájíme na velmi jemno, dáme do sítka a spaříme vařící vodou z konvice, čímž ztratí cibule palčivost, ale zůstane příjemně křupavá. Sterilované okurky a kapie taktéž pokrájíme na kostičky. Plátky šunky nakrájíme na krátké nudličky.

3. Do "megavelké" mísy dáme nakrájené připravené suroviny, kromě brambor.

Přidáme všechnu majonézu, tatarku, lák z kapie a okurek. Vše dobře promícháme a brambory přidáme na konec. Osolíme a opepříme podle chuti. Následně za pomocí toho nejspolehlivějšího míchacího nástroje - rukou - promícháme tak, aby vznikla vynikající lahůdka, která je nenahraditelná zejména u štědrovečerního stolu, ale i při rodinných oslavách.

Poznámka: Salát připravujeme den předem, aby se všechny obsažené ingredience a chutě příjemně spojily do druhého dne, kdy bude s láskou servírován.