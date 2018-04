Čtenářský recept: Vánoční bramborový salát s jablky a sýrem

Doba přípravy: 30 - 60 minut

Množství: 12 porcí

2 kg brambor typu A

4 střední mrkve

1/2 menšího celeru

200 g mraženého hrášku

1 - 2 bílé cibule

3 jablka

8 nakládaných okurek + lák

1 jogurt

250 ml majonézy

200 g eidamu

sůl

1. Den předem si uvaříme brambory ve slupce a necháme do dalšího dne vychladnout. Další den si uvaříme oloupanou mrkev a celer do poloměkka. Brambory oloupeme a nakrájíme na malé kostičky popř. použijeme mřížku na brambory a dáme do velké mísy.

2. Přidáme mražený hrášek, na drobné kostičky nakrájenou mrkev, celer, okurky, oloupaná jablka, cibuli a nahrubo nastrouhaný eidam. Vše důkladně promícháme s majonézou a jogurtem a dochutíme solí a lákem z okurek.

3. Podáváme s kaprem či řízkem v trojobalu nebo na přírodní způsob.

Poznámka: Pokud použijeme sálat samostatně či na chlebíčky, doporučuji přimíchat 200 g šunkového salámu nakrájeného na drobné kostičky.