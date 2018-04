Čtenářský recept: Vánoční bramborový salát

Doba přípravy: 60 minut včetně vaření

Množství: 4 porce

6 - 8 středních brambor (varný typ A - salátové)

4 vejce

1 střední cibule

20 dkg šunkového salámu

1 sterilovaná směs zeleniny

2 sterilované okurky

1 sterilovaná kapie

10 dkg mražené kukuřice

3 lžíce tatarské omáčky

3 lžíce majonézy

1 lžíce hořčice

sůl, pepř

1. Brambory uvaříme ve slupce doměkka, poté necháme vychladnout. Zároveň si uvaříme i vejce natvrdo. Po vychladnutí brambory i vejce oloupeme a protlačíme přes drátěné kolečko na kostičky do mísy.

2. Do mísy vlijeme lák ze zeleniny, tu nakrájíme na drobné kostičky (včetně feferonky) a přidáme k ostatním surovinám. Přidáme nadrobno nakrájenou cibuli, na kostičky nakrájené okurky i kapii a šunkový salám nakrájený na asi 2 cm dlouhé tenké nudličky. Přidáme kukuřici, kterou jsme si nechali rozmrazit v mikrovlnce, tatarskou omáčku, majonézu, hořčici. Osolíme a opepříme dle chuti.

3. Salát uložíme do ledničky alespoň na 12 hodin, poté můžeme podávat samostatně nebo dozdobit.

Poznámka: Při nastrouhání brambor na struhadle "nahrubo" a přidání většího množství tatarské omáčky a majonézy je tento salát výborný také na chlebíčky.