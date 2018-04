Vánočka speciál

1/2 kg polohrubé mouky

3 dkg kvasnic

8 dkg moučkového cukru

10 dkg másla

2 žloutky

1/2 dkg soli

trochu citrónové kůry

3/16 l mléka

5 dkg rozinek

1 vejce na potření

Do mísy nasypeme zbylou mouku, přidáme k cukr, sůl, citronovou kůru, dobře promícháme a pak do středu mouky uděláme důlek, do něhož dáme žloutky a zkynulý kvásek. Postupně zbylým mlékem promícháme vše v těsto a nakonec k němu přidáme rozinky a řídké vlahé máslo. Těsto promícháme a necháme zkynout.

Zkynulé těsto srazíme vařečkou, aby kleslo a necháme je opět kynout. Sražení opakujeme dvakrát nebo třikrát.

Těsto pak rozdělíme na dva stejné díly. Jeden díl rozdělíme na tři stějně těžké kusy a druhý díl na pět stejně těžkých kusů. Z těchto kusů vyválíme stejně dlouhé prameny. Tři stejně silné spleteme, upletený cop opatrně přendáme na pomaštěný papír, položený na plechu, po délce středem copu promáčkneme mělký žlábek a potřeme ho bílkem. Tři tenčí prameny opět pletením spojíme a položíme na první. Střed opět promáčkeneme a potřeme bílkem. Poslední dva tenčí prameny stočíme a položíme na pletivo a jejich konce podsuneme pod vánočku.

Upletenou vánočku necháme asi půl hodiny kynout. Pak ji potřeme rozšlehaným vejcem a vložíme do trouby. Zprvu pečeme prudčeji, dopékáme pomaleji, celkem asi 3/4 hodiny.