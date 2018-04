Upečte si vánočku. Je výborná a symbolizuje, jak rodina drží pospolu

Vánočka tradičně symbolizuje rodinu a pevné pouto. Většinou byla upletená z devíti copů. Každá rodina má svůj recept, někde se přidává sušené ovoce, jinde oříšky a někde připravují zcela „obyčejnou“ a máčejí ji ve vánoční omáčce ze sušeného ovoce.

Podle zvyků by měla ležet vánočka i na štědrovečerní tabuli pro štěstí do dalšího roku, bohatá hostina s různými druhy surovin pak měla zajistit bohatství i do následujících let. Pokud byste si ji rádi sami upekli a nemáte recept, můžete se inspirovat receptem blogerky Tiny. Vánočku můžete upéct i tři dny dopředu.

Jako druhou vánoční sladkost můžete vyzkoušet makové opékance. Jsou sice trošku náročnější na přípravu, ale věřte, že se vám investovaná energie vrátí.

Tradiční vánočka

Ingredience:

400 g polohrubé mouky

70 g mletých ořechů (libovolných)

1 droždí

80 g krystalového cukru

150 až 200 ml vlažného mléka

100 g másla

3 žloutky a jedno vejce na potření

špetka soli

vanilka (nebo vanilkový cukr)

50 g sekaných mandlí + mandlové lupínky na posypání

50 g vlašských ořechů

Postup:

Do mísy kuchyňského robotu prosejte mouku pro větší nadýchanost těsta. Do středu rozdrobte droždí, zalijte jej asi dvěma lžícemi vlažného mléka a posypejte trochou cukru a mouky. Kvásek takto nechte asi deset minut odpočívat. Poté postupně do mísy přidejte také ostatní přísady a zpracovávejte pomocí hnětacího háku, dokud nezískáte vláčné, mírně lepkavé těsto. Poté těsto ještě trochu zpracujte ručně – potřebuje to. Přeložte do mísy na kynutí a odložte na teplejší místo alespoň na hodinu, aby kynulo. Po vykynutí jej položte na vál, a rozdělte na potřebné množství copů, které poté zapleťte. Hotové vánočky či věnce položte na plech vyložený pečicím papírem, potřete vejcem a posypejte mandlemi. Na plechu nechte ještě dalších 20 minut dokynout. Mezitím si troubu předehřejte na 180 °C. Vykynutou vánočku pak do ní vložte a pečte nejdříve 20 minut při teplotě 180 °C a potom snižte teplotu na 160 °C a pečte dalších 20 minut. Pokud vám vánočka začne příliš hnědnout, přikryjte ji pečicím papírem.

Makové opékance

Makové opékance jsou netradiční sladké jídlo z kynutého těsta. Jsou náročnější na přípravu, ale rozhodně výjimečné. A jsou výborné i na druhý den, jen tak studené.

1/2 l mléka

150 g másla

200 g práškového cukru

300 g mletého máku

Postup:

Na opékance si nejdříve připravte klasické kynuté těsto: Do 2 dl vlažného mléka s 1/2 lžičky cukru rozdrobte droždí. Přikryjte, dejte do tepla a nechte vykynout. Mezitím si do mísy kuchyňského robotu prosejte 400 g hladké mouky a osolte ji špetkou soli. Přidejte vykynutý kvásek a vše zpracujte na středně tuhé těsto. Podle potřeby přidejte ještě trochu mléka. Po vykynutí těsto rozdělte na menší části, ze kterých následně tvořte válečky o tloušťce palce. Hotové válečky rozložte na plech vystlaný pečícím papírem a nechejte cca 10 – 15 minut kynout. Po vykynutí pečte válečky při mírné teplotě na 170 – 190 stupňů, dokud nezezlátnou. Upečené válečky rozkrájejte na 2 cm dlouhé kousky a vložte je do keramické mísy. Půl litru mléka uvařte a přelijte jím upečené kousky v míse. Mléko však musí být vroucí! Poté posypejte cukrem a mákem. Kdo chce, může část cukru nahradit medem. V druhém kastrůlku si mezitím ohřejte máslo a na závěr celou směs zlehka přelijte.

Jak dělají vánočku v pekařství: