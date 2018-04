Tyhle svátky budou v klidu. Snižte laťku, méně jezte a relaxujte

Snižte laťku

Zapomeňte na snahu vykouzlit dvěstěprocentní magické Vánoce. Pokud vás těší strávit hodiny výrobou barevně sladěné výzdoby bytu a ručních vánočních pohlednic, pak se do toho klidně pusťte. Pokud ne, nesnažte se dosáhnout dokonalosti.

Řekněte si, které prvky slavení Vánoc jsou pro vás klíčové, a na ty se zaměřte. Jsou to výlety do zasněžených parků a lesů? Nebo byt vonící cukrovím? Pak si v prvním případě cukroví kupte a v tom druhém se na větve obalené sněhem dívejte klidně jen z okna.

Méně je rozhodně více a přetažená žena je strojek, ve kterém tutově něco rupne. A kdo se někdy na Vánoce zhroutil, ví, že se to většinou odehraje u rodinné večeře nebo pod stromečkem.

Co je psáno, to je dáno

Zpočátku můžete mít pocit, že udržíte všechno v hlavě. Vždyť je to jen pár dárků, jedna večeře a stromek. A pohlednice. A vánočka. A dovézt babičku z nádraží. A usmažit pár řízků pro děti, které nesnášejí kapra. A prášky na hlavu...

Třeba v běžném roce nejste plánovací typ a ani nevlastníte diář, ale toužíte--li mít jistotu, že je všechno zařízené k vaší spokojenosti, pište, pište, pište. Pokud možno do jednoho notesu, papírky mají tendenci se ztrácet. Kdo by chtěl například zjistit, že je o svátcích doma uzavřen bez karet na mariáš nebo vaječného koňaku?

Připravte si vzpomínky

Asi si nevybavíte, co jste dostali pod stromeček dva tři roky zpátky, ale jsou vzpomínky, které nevyblednou. Teď z nich vyfiltrujte ty příjemné a vyrobte z nich nové tradice.

Jsou třeba mladé rodiny, které se po klasické oslavě Vánoc scházejí s vrstevníky, aby vyventilovaly sváteční zážitky se svými rodiči. Totéž dělají jinde jejich rodiče. Někdo chodí pouštět kapra do rybníka, jiný na svařák na náměstí. Udělejte si svátky podle svého.

Jezte s rozumem

Velká část vánočních konfliktů doma vypuká proto, že přejedení lidé jsou příjemní jen chvilku. Někomu je pak špatně, jiný má výčitky svědomí. Dopřát si pár vánočních dobrot je v pořádku, ale jen vy sami víte, že ten desátý vanilkový rohlíček už tam tlačíte z nudy, a na náladě vám to nepřidá. Neudělejte si ze svátků nepřetržitý řetěz konzumace, ale snažte se dodržovat režim všedních dní.

Zákon očekávání

Jak ke svátkům přistupujete, takové budou. Takže si slovy jednoho rčení představujte svou sklenici zpola plnou, nikoliv prázdnou. Těšte se. Na cokoliv, ale těšte se.

Chování ostatních změnit nemůžete a součásti svátků, které nesnášíte, taky nepřeskočíte. Zavažte se sami sobě předem, že si užijete to pěkné, přežijete to protivné a vyrovnáte se s překážkami s klidem rampouchu.

Zabzučte si

Jóga nabízí kromě mnoha jiných benefitů jedno cvičení jako stvořené na zklidnění. Jmenuje se bhramari – bzučící včela – ale nikdo vás nebude nutit běhat po bytě a mávat křidélky. Usaďte se rovně, zavřete oči, zhluboka se nadechněte a při výdechu se rty lehce semknutými vydejte zvuk podobný "hmmmmmm". Bzučte co nejdéle a co nejdále od ostatních. Kdyby vás někdo načapal, mohl by si myslet, že vám vánoční stres vlezl do hlavy. Nebo do tykadel.

Únikový plán

Kdo dopředu tuší, kdy zhruba na něj dolehne nechuť ke svátkům, návštěvám i vlastním dětem, nechť si připraví strategicky zvolené povinnosti, výlety nebo pochůzky. Většinou stačí deset minut a přejdou vás touhy někoho zavraždit nebo mu říct dlouho tutlanou pravdu.

Sváteční pocit

Že šaty dělají člověka, je stará vesta. Ale šaty dělají i náladu. Nerezignujte o svátcích a nenavlečte se do tepláků a pantoflí. Po příjemné dávce válení v pyžamu u pohádek se hoďte do gala a vyražte ven. Tančit, povídat si s kamarádkami, to je jedno.