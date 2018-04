Vánoce se blíží a my v redakci už víme, co upečeme

2:41 , aktualizováno 2:41

Je tady prosinec a s ním přichází i doba pečení vánočního cukroví, které je ve většině českých domácností teprve tou správnou předzvěstí svátků klidu a pohody. I my, redaktorky OnaDnes.cz, se na chvíli odtrhneme od monitorů a klávesnic, opásáme se zástěrami a zanoříme ruce do těsta. Následujících pět dobrot se bude letos o Vánocích podávat v našich rodinách. A co budete péct vy?