Vánoce na poslední chvíli: přežijte shon v klidu

Pondělí: den voňavého cukroví

Můžete samozřejmě uhníst několikero druhů nepečených kuliček, a že jsou skvělé! Ale co si takhle jednou „ranou“ přivodit bezchybnou vánoční náladu, provonět byt, a ještě získat krabičku nejvánočnějšího cukroví v Čechách a na Moravě? Když věnujete večer pečení vanilkových rohlíčků, zvládnete všechny tři věci naráz. Rohlíčky navíc chutnají skvěle i nerozležené.

Stačí všechny ingredience jen postupně přisypávat do jedné mísy, prohníst jednou rukou a uložit do lednice ke krátkému odpočinku – jen co by se káva uvařila.

Nejjednodušší rohlíčky

1. Smíchejte na hladké těsto kostku másla nebo tuku na pečení, čtyři lžíce pískového cukru, hrnek a půl mletých ořechů a dva hrnky hladké mouky. Nechte půl hodiny odpočinout v ledničce.

2. Z vychlazeného těsta odkrojte půlku (druhou vraťte do ledničky na druhou várku), rychle vyválejte na váleček, ze kterého budete odkrajovat stejné kousky, a z nich tvarovat rohlíčky. Ty rozložte na plech a pečte v mírně vyhřáté troubě asi deset minut.

3. Ještě horké obalte v misce v moučkovém cukru.

Tip čtenářky: Raffaello raz dva tři Smíchejte jednu konzervu sladkého salka a jedno balení kokosu. Vytvarujte kuličky a vmáčkněte dovnitř mandli. Je to rychlé, jednoduché a tak dobré, že do druhého dne kuličky záhadně zmizí

a můžete začít s novu dávkou.

Zdeňka Cagášková, Velké Losiny

Úterý: den povrchního úklidu

Na lustry zavěste zelené nebo zlaté jmelí, vyměňte běžné ubrusy za vánoční nebo prostě jen bílé, do vázy si natrhejte něco jehličnatého a ukliďte nepořádek v předsíni.

Slyšet tohle naše babičky, asi by nás hnaly válečkem po návsi, ale naše babičky zase neřídily auta, firmy a vozíky v hypermarketech. Naším cílem není doopravdy vycídit byt do vysokého lesku, ale vytvořit příjemné prostředí na svátky. Velký úklid přece není podstatou ani podmínkou Vánoc. Ale protože se asi opravdu cítíme lépe v (aspoň trochu) uklizeném bytě, proveďte jen to, co je k tomu nezbytné.

Sesbírejte, co se kde povaluje, a ukliďte to (třeba z očí). Vůni čistoty zajistí vytření dlažby a lina nějakým saponátem, vánoční vůně docílíte aromalampou s vanilkovým, hřebíčkovým a borovicovým olejíčkem.

Převlečte peřiny, bude se vám v nich zdát o klidu, míru, Ježíškovi a sobech. A můžete i vyprat záclony. Pověste je hned z pračky - zvlhčí vám vzduch a hned se bude lépe dýchat.

Tip ONY DNES na vůni čistoty Do aromalampy nakapejte olej z jakýchkoliv citrusů. K chemickým osvěžovačům vzduchu se raději neuchylujte, obsahují některé nebezpečné látky.

Středa: den příjemného nákupu dárků

Protože výprava do obchodů by dokázala zničit příjemnou vánoční náladu i babičce ze Starého bělidla, jde o to, jak strávit v chrámech spotřeby co nejméně času. Jestli máte od svých blízkých seznam vytoužených dárků, tak vám asi neporadíme - vy to prostě musíte oběhat všechno, ale pokud chcete jen každého potěšit zaručeným hitem, tak to zvládnete v potravinách.

Mamince obrovskou bonboniéru, kávu, kterou miluje, a likér, který jí vydrží až do Velikonoc. Tatínkovi víno, koření na jeho oblíbené steaky a od každého druhu oliv jednu lahvičku. Manželovi pytel oblíbených ořechů, sadu čajů, na které vám chodí do skříňky, a velký kus sušené italské šunky, o které vypráví od dovolené až doteď. A dětem všechno, co jim přes rok zakazujete - čokoládu jako stropní trám a kilovku bonbónů. Můžete přibalit zubní pastu.

Když budou mít všechny dárky nějakou myšlenku a důvod, nebojte se, že by někoho napadlo, že jste nákupy odbyly dvouhodinovkou v supermarketu.

Tip ONY DNES na rychlé balení dárků Je časová krize a její řešení něco stojí. Nebalte dárky jednotlivě do ozdobného papíru, ale pro každého je vyskládejte do vánoční dárkové tašky, kterou nahoře slepte a opatřete mašlí. Je to rychlé, a navíc si ušetříte zmatky při nadělování.

Čtvrtek: den stromečku a vánoční nálady

Stromeček můžete vyřešit různě. Koupit malý a zastrčit ho do velkého hrnce s vlhkým pískem nebo koupit umělý. Neohrnujte nos - šetří to přírodu i váš čas. Argument, že stromky na trhu byly stejně vypěstované pro vánoční účely, neobstojí. Když bude menší poptávka, příště jich nebudou tolik pěstovat a v lesích bude víc místa na dospělé stromy.

A i když určitě máte doma spoustu rodinných a tradičních ozdobiček, vydejte se na adventní trh a kupte si nějaké nové. Nadýcháte se sváteční atmosféry, přejíte pečených kaštanů a domů můžete jít s pár novými ozdobami a se spokojeným pocitem, že už vlastně máte nakoupené dárky, napečené cukroví a teď u,jenom‘ ozdobíte stromeček.

Tip ONY DNES na instantní vánoční stromek I kdyby už poblíž místa, kde bydlíte, nebyl v prodeji jediný vánoční stromeček, všude jistě budou mít spoustu osekaných větví a větviček. Do největší vázy, kterou máte, je nastrkejte a ozdobte. Místa na dárky bude i pod takovou kyticí dost.

Pátek: den, kdy nemusíte vůbec nic

Pozor, dnes budou ulice a obchody plné lidí, kteří jsou na tom s časem a organizací svátků ještě hůř než vy. Vyběhnou do nejbližšího supermarketu a se stresem v očích budou plnit košíky tím prvním, co jim padne pod ruku. Raději moc nevycházejte a rozhodně nenakupujte. Vy si přece nechcete kazit náladu a času na přípravy máte habaděj.

Dnes si v klidu doma doukliďte a dostrojte, co je potřeba, poslouchejte koledy nebo heavy metal - podle svého vkusu, balte vánoční tašky, upečte ještě jedny rohlíčky, zkrátka jak se vám chce. Nebo utečte na procházku do lesa - tam nešťastníky na lovu dárků určitě nepotkáte.

Tip ONY DNES na věci, které jediné opravdu nesmíte zapomenout koupit Všechno se dá doma nějak nahradit, koneckonců i takový kapr vykrájený z kuřecích prsíček by se snesl, ale prskavky, františka a purpuru ničím nenahradíte. Jedině snad pokud máte doma Malého chemika.

Sobota: den ladění „drobných detailů“

Pod tímto mírně zavádějícím názvem se bohužel skrývá den, kdy budete muset vyrazit na nákup jídelních zásob, ale zase jich už není moc - kapr, brambory, zelenina, majonéza. No a taky jídlo na následující dva vánoční svátky...

Pokud samozřejmě nemáte široce rozvětvenou rodinu a už se na vás netěší tetička a její proslavená husa s nádivkou.

Večer rozešlete esemeskami nebo mailem vánoční a novoroční přání všem, na kterých vám záleží. Ano, pohlednice by byly lepší, ale my jsme ve stavu časové nouze, není čas na hrdinství, a když každému popřejete jinak a tak, aby věděl, že nejde o naklonovanou zprávu, rozdělíte radosti i tak dost.

Neděle: den pohádek a posledních příprav

Dlouhá rodinná snídaně u televize s pohádkou odstartuje ty skutečné Vánoce. Povalujete se v pyžamech na gauči a konzumujete všechno, co vám přijde pod ruku (prasátko neprasátko), zatímco král Miroslav pronásleduje pyšnou princeznu na koni nebo Popelka převlečená za lovce střílí na šišky.

Všechno jste stihli a ani to nebylo tak hrozné. Je pohoda a klid. Kdyby snad náhodou přece jen něco chybělo, aktivní člen domácnosti vyběhne do krámu. Je čtvrtá adventní neděle a všude je otevřeno.

Odpoledne můžete hromadně umíchat lavór bramborového salátu, naporcovat a obalit si do foroty kapra a uvařit polévku. Zítra bude správně rozleželá. Večer byste se mohli zabalit do termoprádla a goretexových bund a jít si do nejbližšího kostela poslechnout adventní koncert. Ale od teď je to vážně jen na vás. Končí návody, začínají svátky.