Vánoce mohou přinést řadu zdravotních potíží

"Vyrazili jsme loni o Vánocích na dva dny k příbuzným, kteří mě bohužel neupozornili, že mají dvě kočky a psa navrch, a mě nenapadlo se na to zeptat. Bohužel mám na zvířecí srst silnou alergii," popisuje loňské Vánoce pětadvacetiletá Kamila z Brna.

Neměla s sebou léky, které běžně užívá v létě kvůli pylům anebo právě před setkáním se zvířaty, kterým se jinak raději vyhýbá.

Manžel pro ně nakonec sice zajel do lékárny v sousedním městě, ale i tak ji celé dva dny pálily a otékaly oči, spotřebovala hromadu papírových kapesníků, spustila se jí rýma a dokonce se přidala i zvýšená teplota. "Moje alergie se bohužel projevuje i takhle," dodává mladá žena.

Vonné tyčinky vadí také

Každý, kdo se chystá na návštěvu nebo ji k sobě zve, by proto měl zvážit, jaké zdravotní potíže mohou jednu nebo druhou stranu potkat.

"Podobně jako domácí zvířata mohou lidem vadit i vonné tyčinky, které rovněž vyvolávají alergickou reakci nebo po nich lidi často bolí hlava. To, že je máte rádi vy, neznamená, že je ocení vaše návštěva," upozorňuje praktický lékař Karel Veselý.

Pozor také na různé umělé vůně do rozprašovačů nebo na nadměrné používání čisticích prostředků, i ony mohou podráždit dýchací cesty.

Proč se skutečně nepřejídat

Nejde navíc jen o alergie: více než polovina dospělých lidí starších čtyřiceti let má vysoký krevní tlak a cholesterol, a měli by se proto kontrolovat, a to i o Vánocích.

Dvojnásob to platí o těch, kteří už mají vážnější zdravotní problémy plynoucí zejména z obezity - řeč je především o lidech, kteří trpí cukrovkou nebo třeba anginou pectoris a aterosklerózou neboli kornatěním tepen.

"Lidé mají často pocit, že nevadí, když se pár dní o Vánocích budou chovat nestřídmě, ale většinou pak trvá delší dobu, než se zase dokážou vrátit k dodržování přísnějších pravidel," říká internista a obezitolog Petr Sucharda.

A někteří se k nim už ani vrátit nedokážou, a právě Vánoce a přejídání spolu s nedostatkem pohybu u nich nastartují další přibývání na váze. To, stejně jako váhové výkyvy, je však pro oběhový systém i celý organismus nezdravou zátěží.

Když zažívání trpí

Akutně pak mohou být sváteční přemírou jídla a pití ohroženi diabetici, pro které představují podobné orgie velké riziko. Částečným řešením sice je požívání speciálních potravin nebo pečiva upečeného právě s ohledem na ně, ale ani toho by neměli jíst mnoho.

Podle diabetologa Milana Kvapila je totiž pro tyto lidi nejdůležitější dlouhodobá střídmost a trvalé dodržování dietních opatření.

Věty, na které raději zapomenout

• Jednou za rok cukroví neublíží

Lidé, kteří trpí třeba cukrovkou nebo jim kvůli nadváze hrozí kromě cukrovky i nemoci srdce a cév, by se měli hlídat celoročně. Samozřejmě, jeden nepovolený kousek jim většinou neublíží, ale málokdo u něj dovede zůstat. Respektujte jejich odmítnutí. Ještě větší riziko mohou nezvyklé potraviny představovat pro alergiky. V extrémním případě může třeba kousek oříšku vyvolat i celkový šok a život ohrožující stav.

• O svátcích se přejídají všichni

To je velký alibismus. Ač to mnoho lidí považuje za normální, není nutné o svátcích přibrat byť jediné deko. Když si jeden či dva dny budete dopřávat přes míru, další dny uberte a více se hýbejte.

• Budu jen ležet před televizí

Pro mnoho lidí rovnají se Vánoce kromě jídla i polehávání před obrazovkou a mají pocit, že si tak odpočinou nejlépe. Jenže nejen fyzickému stavu, ale i psychice prospěje, když odpočinek proložíte i pohybem venku.

• Napij se s námi!

Respektujte, pokud někdo nepije alkohol. Abstinenti mohou mít různé důvody a je neslušné se na ně vyptávat konkrétně. Navíc alkohol obsahuje spoustu prázdných kalorií, takže hlídat si jeho konzumaci je nanejvýš rozumné.

• O Vánocích léky neber

I když se budete snažit dodržovat zásady životosprávy, může se vám stát, že se objeví nějaké zažívací potíže, případně se přihlásí zimní viróza. Dovybavte proto lékárničku, aby v ní nechyběly běžné léky na bolest hlavy a teplotu, včetně balení pro děti.

Přidejte léky chlácholící zažívání a přípravky proti průjmu.