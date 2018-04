Že to nejde? Divili byste se. Dám vám návod, jak to jde udělat docela snadno.

Nemusíte věčně trávit Vánoce doma objížděním příbuzných a známých, sezením u televize a nepřetržitým pojídáním cukroví. Zkuste se přímo na vánoční svátky někam vypravit.

Může to být teplá zámořská destinace – Karibik, Egypt, Maledivy… Ale zdaleka to není nutné. Zkuste jet na lyže do Rakouska. A když ne do Rakouska, tak klidně do Česka.

A co třeba běžky na Šumavě kombinované se sjezdováním na německé straně – například v bavorském Špindlu - Velkém Javoru?

Takové rozhodnutí má hned několik výhod. Nemůžete s sebou tahat hromadu dárků. Budete jich moci vézt a tedy potřebovat jen pár.

Když odjedete řekněme 21-22. prosince, zcela vám odpadne šílený předvánoční stres. Budete si užívat na horách lyžování, které bude navíc i o něco levnější než na Silvestra, a na sjezdovkách bude navíc mnohem menší nával.

Když se dívky a dámy ke všemu rozhodnou nevařit a nechystat štědrovečerní hostinu, můžete si ji pořídit s ostatními hosty v hotelu nebo penzionu či nějaké restauraci. Pravda, jídla budou dražší, možná trochu netradiční, ale všechno za vás připraví personál a vy se budete starat jen o to, jak se hezky obléknout. A pak budete s pobavením sledovat, jak se baví turisté z Nizozemska. Protože ti si vánoční výlety do hor už dávno oblíbili.

Koledy, pár tradičních rituálů, lahvičku dobrého vína a rozbalování dárků potom v klidu zvládnete na pokoji či v apartmá. Abych nezapomněl, neváhejte požádat personál, aby vám dal do vázy dvě tři smrkové větvičky, na něž si pověsíte pár ozdobiček - provizorní vánoční stromek bude hotový raz dva.

Pokud si budete v cizině vařit, pak zkuste třeba více ryb a mořských plodů. Vyzkoušejte na štědrovečerní hostinu mořský „rybí trojboj“ – žralok, tuňák, losos. Jeden večer si můžete udělat dokonce i ve stylu sushi.

Tato mírná dieta s pořádnou porcí pohybu a poklidem na horách vám jen prospěje.

Hezké Vánoce "letos trochu jinak" přeje iDNES.cz