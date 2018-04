Vánoce jsou za měsíc. Připravte si je v klidu, podle návodu

Středa 28.11.* Dnešní nákupy dárků zaměřte na hračkářství, drogerii a lékárnu (ano, lékárnu – vitaminy jsou drahé a třeba vaše rodiče určitě potěší). Nakupte si taky svíčky (na adventní věnec i jen tak), třeba ty medové, a uložte je do mrazáku. Budete vědět, kam pro ně, a za druhé budou pomaleji hořet a déle vám vydrží. Čtvrtek 29.11.* Na dnešek vychází nákup všech ostatních vánočních dárků a nezapomeňte na pár univerzálních pro nečekané příležitosti a příjemce. TIP Z REDAKCE: Petra Světlíková (obrazová redaktorka): Šetřete lesy a svou peněženku, kupte si v zahradnictví živý stromek v květináči. Pár dnů v teple u vás doma přežije, když ho nezapomenete zalít, pak ho postavte na balkon nebo za dveře a na jaře zasaďte. Pátek 30. 11. * Nakupte dětem dárky k Mikuláši a adventní kalendáře. Zabalte je. Pak se stavte pro alobal a ubrousky na balení cukroví, už se to blíží. * Udělejte si pořádek ve spíži, zkontrolujte zásoby a vykliďte místo na cukroví. Sobota 1. 12.* Udělejte si pohodu – zítra začíná advent. Vyberte si v novinách nebo na webu pár vánočních koncertů, na které zajdete. * Pečete perníčky? Tak dneska je ten pravý čas začít, aby se do Vánoc rozležely. Udělejte z toho třeba společenskou událost a pečte společně s kamarádkami. Heslo letošního cukroví by mělo být: Pečte s láskou, nebo vůbec. Neděle 2. 12.* Dnes je první adventní neděle, zvaná železná. Zapalte na adventním věnci první svíčku. Nestihli jste si žádný koupit ani připravit? A mísu na ovoce máte? Naplňte ji jablky a ořechy a po okraji zastrčte čtyři svíčky v papírových kornoutcích (proti skapávajícímu vosku) – a je to. * Vyberte CD s koledami a udělejte si doma vánoční pohodu. Můžete třeba s dětmi vyrábět dárky pro kamarády. TIP Z REDAKCE: Alena Němečková (editorka a redaktorka): O Vánocích rádi posloucháme CD souboru Musica Bohemica Tichá noc. Ten největší hit u našich malých holčiček je jednoznačně Spinkej, hajej, mé milé děťátko, já mám zase nejradši Tichou noc. Pondělí 3. 12.* Dnes si kupte MF Dnes a s ní i náš magazín – najdete v něm mimo jiné vánoční kuchařku s recepty na trochu jiného kapra, božíhodové menu a štěpánskou husu. * Vyperte poslední velké prádlo i s vánočními ubrusy a prostíráním, které se od loňska ve skříňkách přeleželo. Úterý 4. 12. Utrhněte si větvičku ovocného stromu, dneska je den svaté Barbory! Jestli vám doma rozkvete, do roka se vdáte. Jestli už vdaná jste, aspoň máte čím potěšit oko. * Kdo má děti, měl by se na svátky zásobit výtvarnými potřebami na jejich zabavení. Plastelínou, moduritem, krepovým papírem. Středa 5. 12. * Dneska přijde Mikuláš! Jestli jste dodnes nestihli dětem připravit organizovanou nadílku, nezoufejte. Někam schovejte tašky či punčochy s uhlím a bonbony a řekněte dětem, že se jdete podívat do ulic na vyšňořené Mikuláše. Těsně před odchodem se vraťte do bytu a tašky šoupněte za okno. Až se z procházky vrátíte, pusťte děti první dovnitř, ať si nadílku objeví samy. Budete o tom poslouchat ještě rok. Čtvrtek 6. 12.Je čas zásobit se na svátky vínem, rumem a jinými „ohřívadly“. Nakupte také suroviny na další cukroví. Tuhle sobotu nás čekají pracny a zdobení perníků. * Udělejte letos radost i lidem za hranicí své rodiny. Vyberte si charitu a přispějte na ni. TIP Z REDAKCE: Kristýna Sladká (grafička): Už několik let si kupuju vánoční pohlednice a jmenovky na dárky od umělců, kteří malují nohama nebo ústy. Víc informací najdete na www.umun.cz. Pátek 7. 12.* Nakupte voňavé nezbytnosti: františky, purpuru a prskavky. Uschovejte. Znáte děti. * Upečte štólu a pak pozorujte, jestli bude mít šanci se do svátků uležet. Jestli ne, budete muset těsně před Štědrým dnem proces opakovat. Sobota 8. 12.* Pečeme pracny a další cukroví a zdobíme perníky. * Dnes je také den ludráckého úklidu: všechny nedodělky a rozdělky (nepřivrtané poličky v kuchyni, zahrádka na auto v předsíni, taška s nezašitými ponožkami v obýváku) někam dobře schovejte. Co jste nestihli do teď, počká do ledna. Neděle 9. 12.Dnes je druhá adventní neděle, zvaná bronzová, zapalte na věnci druhou svíčku. TIP Z REDAKCE: Lenka Tréglová (vedoucí magazínu ONA DNES): Náš rodinný tip na adventní výlet je Muzeum betlémů v Kryštofově údolí u Liberce. Je otevřené v 1. patře obecního hostince. Více na www.krystofovoudoli.cz. Pondělí 10. 12.Zajděte si do trafiky pro ONU a MF Dnes – čeká tam na vás hromada vánočního dekoru. Tipy na stromky, balení dárků, vánoční kytice a další okrasné nezbytnosti. Když se vám něco zalíbí, nakupte si na to dnes potřeby. Úterý 11. 12.Dnes možná přijde pán na okna. To ale záleží na tom, jestli jste si ho podle našich rad objednali. Vy zatím můžete zdobit svou domácnost podle včerejší ONY nebo jen tak popíjet domácí punč. TIP Z REDAKCE: Františka Těšínská (kosmetická redaktorka): Domácí punč: půl litru červeného vína, deci rumu, vanilkový cukr, 2 plátky pomeranče i s kůrou, 3 hřebíčky a kousek skořicové kůry zahřejeme až k bodu varu, necháme chvilku stít a scedíme. Středa 12. 12.* Aby vám o Vánocích nehrozilo oslabení z přeslazení, naložte si dnes utopence a hermelín. Na Vánoce budou akorát. * Taky byste měli koupit několik kyticjmelí a rozdat je. To, které dostanete vy, zavěste na lustr nebo mezi dveře. Američané se pod ním líbají, my pro jistotu věříme, že nám přináší zdraví a štěstí do dalšího roku. Čtvrtek 13. 12.Podle pranostik prý dnes svatá Lucie kontroluje úklid v domácnostech. Můžete jí proto udělat radost poklizením „hlavních prostor“ bytu nebo doufat, že to při počtu domácností u nás v republice k vám nestihne, a „uklidit“ ztlumením světel a zapálením svíček. Pátek 14. 12.* Nakupte pohledy a známky a pokuste se oživit tradici psaných Jana přání. Mobilní operátoři nebudou rádi, ale rodinné a přátelské vazby to posílí. Známka na pohled stojí 7,50 Kč! * Máte cedulky na dárky? Jestli ne, tak se pro ně ještě zastavte – jména napsaná přímo na dárcích nejsou jaksi „ono“. Sobota 15. 12.* Rozložte si doma pohledy a v klidu napište všem originální přání. * Vydejte se na půdu nebo do krabice pod postelí a vyhrabte stojan na stromeček. Funguje? Pokračujeme i s cukrovím. Dnes je na řadě linecké. Neděle 16. 12.* Dnes je třetí adventní neděle, zvaná stříbrná. Zapalte třetí svíčku. Jděte si třeba zabruslit nebo zapalte františka a s láskou balte dárky. TIP Z REDAKCE: Monika Binarová (editorka, zástupkyně vedoucí ONA DNES): U nás balíme dárky do novin. Za prvé jich jako vášniví čtenáři denního tisku máme habaděj, za druhé šetříme papírem i penězi a za třetí to vypadá stylově. Pondělí 17. 12.* Odešlete pohledy, do pátku to stihnou i do Čierné při Čope. A dojděte si pro noviny. Na dnešek jsme na vás nachystali téma Vánoce na poslední chvíli. To pro případ, že jste si až dodnes tento scénář jenom četli a smáli se u toho. Úterý 18. 12.* Udělejte si volno a přehled. Rozmyslete si strategii návštěv, sepište jídelníček a z něj vyplývající nákupní seznam jídla na svátky. Uf. Středa 19. 12.* Kupte stromeček a uložte zatím ještě do chladu. Doplňte lékárničku o léky častého použití a zjistěte si, kde budete mít na Vánoce otevřenou pohotovost. * Když už budete u toho zjišťování, najděte si, kde se ve vašem okolí slouží „půlnoční“, případně která restaurace má otevřeno i na Štědrý večer – to kdybyste spálili kapra. Čtvrtek 20. 12.* To nejhorší je tady. Vybavte se seznamem z úterka, úsporami a pevnými nervy a velký nákup. Lepší je mít to za sebou naráz, jste noční ptáci, doporučujeme někdy v večer provést nájezd na supermarket s provozem. Pátek 21. 12.* Kupte nebo upečte vánočku. Vyhrabte betlém a proveďte nutné úpravy na jesličkách a zvířectvu. * Prohlédněte ozdobičky a u těch přírodních zkontrolujte, jestli v nich nejsou nevítaní malí návštěvníci. Například sušená kolečka pomerančů lákají malé mušky, které z nich do roka zanechají jen „loukotě“. Sobota 22. 12.* Přišel čas na kapra. Kupte ho nebo ulovte. Budete-li mít lysého, vyproste si pár šupin u sádek. Pod talířem u štědrovečerní večeře by vám měly přinést peníze do nového roku. Možná... TIP Z REDAKCE: Lenka Poláčková (módní redaktorka ONA DNES): Odpoledne je čas procourat pár adventních trhů a nasávat ... atmosféru. I když horká medovina a grog, případně svařené víno k ní také patří. Neděle 23. 12.* Dnes je čtvrtá adventní neděle, zvaná zlatá, zapalte poslední, čtvrtou svíčku. * Zatímco zoufalci vybíhají do obchodů pro dárky, balicí papír, filé a tři brambory, vy v klidu upevňujete stromek do stojanu. Chcete mít zítra doslova svatý klid? Pak si večer připravte bramborový salát a přikrytý uložte do lednice. Můžete si uvařit i polévku, upéct štrúdl a obalit kapra.