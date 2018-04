Vánoce bez kil navíc? Pečte najednou, jezte pravidelně a choďte

Pokud jste přesně ten typ, který když jde 2. ledna do práce, zjistí, že se vejde maximálně do oblečení s pružným pasem, máme pro vás naději. S trochou úsilí, drobným sebezapřením a velkým prohlédnutím se vás hororová scéna před šatníkem nemusí týkat. Stačí promyslet, přijmout a naplnit následujících pět kroků:

1. JEDNODENNÍ AKCE

Za agenta záškodníka, který nenápadně, ale o to účinněji podniká výpady proti vaší ideální hmotnosti, se dá bez přehánění označit uďobávání. Vypadá to jako neškodná profesionální deformace zdatných kuchařek, ale výzkumy odhalují, že při průběžném ochutnávání chystaných pokrmů ještě před jídlem samotným sníte přibližně polovinu své obvyklé porce.

Zkuste si jeden den, který na vánoční cukroví máte vyhrazený, dávat stranou na talířek stejně velký kousek, jako si takřka bezděčně strčíte do pusy. Včetně hrstičky oříšků během jejich mletí, několikanásobného olíznutí vařečky se syrovým těstem, následného okoštování prvních kousků a likvidace nepodarků. Teď si spočítejte, kolik plechů s cukrovím během prosince nasázíte do trouby.

Takže radíme: zadělejte těsto ve velkém, nejlépe ve společnosti více dam, před nimiž vám třeba bude trapné uždibovat nebo které roli ochutnávače mohou vzít za vás. Upečte pokud možno všechno cukroví během jediného víkendu a dobře, ale opravdu dobře upečenou manu schovejte. To je totiž další potíž s Vánocemi – samotné svátky trvají jen tři dny, což by se i při masivní konzumaci na vašem těle projevilo jen decentně, ale adventní příprava a sváteční celospolečenská rozežranost kombinovaná s bujarými společenskými kontakty dělají z prosince Měsíc zabijáckých kalorií.

2. MRAZÍKA NECHTE NA POKOJI

Hned po minimalizaci škod vzniklých ještě před zahájením samotných Vánoc je na řadě dlouhý a upřímný pohled do pomyslného zrcadla. Můžete mít v úmyslu o Vánocích nepřibrat ani gram, dokonce si třeba představovat, že díky plánovaným procházkám a bruslení i něco málo shodíte. Ale upřímně – jste ten typ?

POMOCNÁ RUKA Pro lidi, kteří své problémy s váhou řeší dlouhodobě, existuje pro zvládnutí předvánočního, vánočního i povánočního období program Sebekoučink na www.stobklub.cz. Radí zde odborníci v oblasti jídelníčku i psychiky, v diskusní skupině Vánoce a kila se mohou hubnoucí podporovat navzájem.

Když vám obligátně poradíme, že byste měla v bramborovém salátu vyměnit majolku za bílý jogurt, je to pro vás vítaná motivace, nebo znesvěcení rodinného stříbra?

Když se budete ve svých představách držet při zemi, nemusí se dostavit jinak takřka nevyhnutelná deprese z neúspěchu. Zjednodušeně: povolíte-li si během svátků kilo navíc a uděláte-li pár úprav ve svých zajetých kolejích, čeká vás předvídatelný výsledek. Tudíž vám nehrozí zhroucení. Navíc vzhledem k malým zásahům do vašich tradic nebudete mít pocit, že na oltář své hmotnosti přinášíte krvavou oběť.

3. HLADOMOR ZA DVEŘMI

Abyste nepřibrali, musíte jíst častěji. Vypadá to sice jako provokace, ale vězte, že to myslíme upřímně. Velkou ranou vašemu metabolismu je totiž totální rozložení časových stravovacích návyků. Dost často se o Vánocích pozdě vstává a místo snídaně následuje rovnou oběd, ovšem o to opulentnější. Do večeře se nejí „skoro nic“, pokud nepočítáte tu pár rohlíčků, tam mističku buráků, svařáček na náměstí, případně vaječný koňak pro náladu. A večer opět drtivý úder na žaludek.

Někdo to má obráceně – vydatně posnídá, pak si krapet odpočine na kanapi, aby se posilnil před chystaným pozdním tříchodovým obědem u tchyně. Ať tak či tak, obojí vysílá tělu signál, že se chystá hladomor a je třeba vytvářet zásoby.

Mnohem rozumnější je zůstat u osvědčeného modelu pěti jídel za den, což navíc vede k tomu, že se nemáte tendenci přejídat. Jestliže jste se rozhodli decentně si povolit uzdu, klidně si jako svačinku naložte cukroví. S přimhouřenýma očima si na talířek dáte tak maximálně tři ty sladké titěrnosti. A pochopitelně je nezazdíte vaječňákem.

Pohlídejte si i to, abyste přes ledničku nacpanou smysly dráždícími skvosty aspoň párkrát denně do úst vložili čerstvou zeleninu nebo ovoce. Nejenže to uvítá vaše zažívání, ale zároveň do sebe dostanete pár zdraví prospěšných látek.

4. STATISTIKA NUDA JE

Trváte-li na tom, že o Vánocích ani deko navrch, pak v mozku probuďte spící kalkulačku a aspoň od oka trochu počítejte. Aby se ručička váhy nevychýlila nežádoucím směrem, měla by žena denně sníst jídlo s energetickou hodnotou do 8 000 kJ, muž pak 10 000 kJ. Na vás je, v čem přesně si tu energii dopřejete.

Chcete-li odlehčovat, existují spousty tipů na to, co a čím (např. www.stob.cz). Jen u salátu je velký prostor pro kreativitu: majonézu „naředit“ nebo nahradit jogurtem, zvýšit podíl zeleniny na úkor vajíček, sýru či uzenin, případně přejít na rakouský typ salátu se sladkokyselou zálivkou.

Kapra můžete místo smažení dusit, vařit či péct, ovšem trváte-li na rybích řízečkách, pořád šance jsou. Kapr nemusí plavat v oleji – použijte nádobí, které na smažení vyžaduje jen minimální množství tuku, nebo po dosmažení lze kapra na pár vteřin ponořit do vroucí vody, která odčerpá část mastnoty. Podobně leč méně účinně funguje okapání na ubrousku.

JAK UMĚT ODMÍTNOUT PRO HRDÉ A STATEČNÉ

Na rovinu vysvětlete, že jste se konečně rozhoupali k tomu, vymanit se z kategorie tlustých. Už jste v tomto směru něčeho dosáhli a ani vaše přátelství by nemělo být důvodem pokazit si nastolený směr. PRO ŠIKOVNÉ HERCE A HEREČKY

Musíte umět dobře odhadnout, co se chystá, a před vyzváním k další konzumaci převést řeč jinam. Případně postávejte se sklenkou v ruce a ujišťujte hostitele, že jídlu se budete věnovat, až dopijete (což možná nestihnete...). PRO STYDLIVÉ

Lžete – je to jedna ze situací, kdy je lhaní zcela ospravedlnitelné. Vymluvte se na špatná játra, alergii na ořechy, přecitlivělost na byliny v becherovce, případně strach o řidičské body, které by vám likérek mohl sebrat. PRO PLACHÉ

Předstírejte chorobu hrtanu, málo mluvte, pijte i jezte. Pokud vás to omezuje, podívejte se na www.pelodesign.cz/ preview/Asertivita/. Tam se dočtete právě to, jak zvládat zátěžové situace o Vánocích.

Pozor na alkohol, každý obsahuje spoustu energie a některé druhy dokonce její přehršel. Dejte přednost kvalitnímu vínu nebo sektu v přiměřeném množství, případně pivu před likéry a bowlemi.

5. HOP DO VODY

Patříte-li mezi sportem zaujaté rodiny, gratulujeme, váš metabolismus si dá snáz říct, aby nebláznil. Řadíte-li se mezi gaučové povaleče, musíte se vzchopit. Jednou denně si naordinujte nějaký pohyb. Nevynechte žádný ze svátečních dní. Nemusíte hned na běžkách lámat rekordy nebo si vyklusat pět kilometrů.

Jděte se ostrým tempem podívat do kostela na Jezulátko, sraz s dětnými kamarády svolejte třeba do ZOO, děti se vyblbnou, vy něco spálíte a do hospody můžete jít potom s mnohem čistším svědomím. Můžete tak založit zcela novou tradici – třeba Hodobóžovou šipku. Rodinné příslušníky nebo partu přátel pozvěte na turnaj ve skoku do vody do nejbližšího bazénu. Když už tam budete, je pravděpodobné, že vám to nedá a dojde i na plavání. Co spálíte, si pak s klidem doplňte na talíři.