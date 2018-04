Vanilkové rohlíčky a šest dalších receptů na klasické vánoční cukroví

DESET BABIČČINÝCH RAD

1. Každá trouba nepeče stejnoměrně. Vyndáváme proto pečivo postupně, aby se nám některé kousky nepřipalovaly.

2. Když nemáme pečící papír a nechceme, aby cukroví nezůstávalo na plechu, nemyjeme plech nikdy vodou. Řádně jej vytřeme papírem a tence potřeme tukem. Přichytí-li se cukroví, postavíme ještě teplý plech na mokrý hadr.

3. Loňské a předloňské ořechy budou lepší, namočíme-li je na několik dní do osolené studené vody.

4. Vlašské a lískové oříšky zbavíme slupky, když je v troubě mírně opražíme. Pak je třeme v utěrce a slupky odpadávají. Mandle postačí přelít vařící vodou.

5. Hrozinky prolijeme a propláchneme vařící vodou, napěchujeme do zavařovací sklenice, zalijeme rumem a dobře uzavřeme. Hrozinky nasáknou rumem, jsou vzhlednější a chutnější.

6. Žloutky nabudou, přidáme-li k nim při šlehání lžíci vlažné vody.

7. Z bílků lépe ušleháme sníh, přidáme.li několik zrnek soli a lžičku vody.

8. Aby těsto v troubě nepraskalo, přidáme při pečení do trouby nádobu s vodou. Vzniklá pára se srazí na povrchu pečiva a uzavře póry.

9. Těsto, ve kterém je prášek do pečiva, zaděláváme jen studeným mlékem a tuk do těsta přidáváme rozpuštěny a zchlazený.

10. Přidáme-li do těsta na vánočku a do litého perníkového těsta jeden až dva brambory, vydrží nám pečivo vláčné.