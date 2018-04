Čtenářský recept: Vanilkové rohlíčky

400 g hladké mouky

250 g mletých ořechů

200 g másla

5 lžíce cukru moučka

1 vejce

1 vanilkový cukr

1/2 lžičky mleté skořice

moučkový cukr na obalení (nejlépe ochucený vanilkovým luskem)

1. Mouku, ořechy, cukr, vanilkový cukr, skořici promícháme. Do směsi přidáme vejce, nakrájené máslo a rukama vypracujeme středně tuhé těsto, které zabalíme do fólie a necháme v lednici hodinu uležet.

2. Z těsta posléze vyválíme váleček silný asi 1,5 cm a nakrájíme jej na kousky o velikosti asi 1,5 cm. Z každého kousku vytvarujeme rohlíček, který mírně zahneme. Rohlíčky pečeme na plechu vyloženém pečícím papírem v troubě předehřáté na 180 °C asi 8-10 minut.

3. Upečené rohlíčky necháme mírně prochladnout a pak je obalujeme v moučkovém cukru ochuceném vanilkovým luskem.

Poznámka: Co by to bylo za Vánoce, kdyby na stole chyběla klasika v podobě voňavých vanilkových rohlíčků?