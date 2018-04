Vaničkovat doma, nebo v profi vaně? Zkusila jsem obojí

Miminka, která od mala plavou, jsou prý šťastnější, otužilejší a obratnější. Není proto divu, že jsem se jako novopečená matka i já rozhodla nořit svou ratolest do vany plné vody hned po šestinedělí.

Jenže mám si pozvat instruktorku vaničkování domů, nebo vyrazit do vany do některého dětského centra? Zkusila jsem obě dvě možnosti.

S miminem někde na čas? Blázníte?!

Po dvou týdnech mají konečně v říčanském Baby Centru Svět dětí na dlani volno ve vaničce. Lekce plavání s kojencem nám začíná sice až v poledne, ale já už od pěti ráno hypnotizuji hodiny a snažím se vypočítat, jak osmitýdenního neotesánka nakojit tak, aby zrovna ve dvanáct neměl hlad.

Výhody vaničkování v centru Nemusíte uklízet jako před návštěvou. Nepouštíte si nikoho cizího domů. U vysoké vany nemusíte klečet, držíte dítě pohodlně ve stoje. Mnohem prostornější vana v centru stačí na všechny cviky dítěti až do půl roku. Ušetříte náklady na vodu, její ohřev, případně vývoz žumpy. Změna prostředí může být osvěžující, hlavně pro maminku. V centru se dá zpravidla z vaničky přejít plynule do bazénu, takže to pak pro dítě není tak velký skok.

Do toho zuřivě létám po domě a balím všechno, co bych mohla na plavání s dítětem potřebovat. Jednorázové podložky, plínky, náhradní oblečení, mastičky, olejíčky, ručníky, čtverečky do uší… A do prčic, na ty jsem zapomněla. S batohem, taškou a kočárem už ale letím na zastávku…

Teď hlavně, ať se malý neprobudí po cestě, modlím se. A pro jistotu zuřivě drncám kočárem i v kodrcajícím se autobuse, kde všechny spolucestující podezírám minimálně z tuberkulózy. Snad od nich nic bobánek nechytne.

Do vany s plínkou

Do dětského centra dorážíme ještě v akademické čtvrt hodince. Instruktorka plavání s kojenci, Zdenka Kieferová, na sobě nedává znát žádné rozmrzení a vřele nás vítá. V příjemně vyhřáté místnosti pak pozoruje, jak nemotorně našeho chlapečka v cizím prostředí svlékám, a mile pronáší: "Kromě plavání vám vysvětlím i správnou manipulaci s dítětem." Doma jsem holt zvyklá na prostorný gauč a ne na úzký přebalovací pult.

Ještě nasadit speciální plínku do vody. "Ať nemusíme měnit všechnu vodu, kdyby se pokakal," vysvětluje původem dětská sestřička, že znovu napustit tuhle velkou vanu, no spíše bazének, trvá hodinu a půl. A už noří naši malou ratolest do 37°C teplé vody z kohoutku, tedy přesně takové, v jaké doma koupeme.

I deset minut je na miminko hodně

"Houpy, houpy, kočka snědla kroupy," recituje velmi pomalu instruktorka Kieferová a přitom se spokojeným kojencem klouže sem a tam po rozlehlé hladině obří vany. Je vidět, že po šestnácti letech plavání s kojenci to má v ruce. Po chvíli si přebírám dítě já, stále pod bedlivým dohledem instruktorky, a kupodivu chlapeček vypadá šťastně i v mé nejisté náruči.

Ovšem jen co si procvičím jednoduché cviky na posílení zádových i břišních svalů miminka, je čas jít z vany ven. Nezdá se to, ale pro malé miminko je prý i deset minut ve vodě jako pro dospělého aktivní hodina v bazénu. Zbývá už jen usušit, namazat, obléct, nakojit, aklimatizovat minimálně půl hodiny a pojedeme zase domů. Malému se ale plavání líbilo. Hurá. A tak si zkusím příště pozvat instruktorku pro změnu k nám domů.

Doma úklid a pak klid

Za dva týdny, jen co seženu někoho ochotného dojet až k nám na vesnici, zase kmitám už od rána jako šílená. Čas ušetřený na dojíždění přeci nebudu trávit odpočíváním. Přijede "návštěva", takže uklízím jako před Vánoci.

Jaká domácí vana je vhodná pro plavání s miminkem? Hluboká – vody ode dna k přepadu musí být tolik, aby v ní miminko zanořené v klubíčku mělo i bradu Přístupná – mělo by se k ní dát relativně pohodlně kleknout, např. stupínek před vanou vyloženě překáží Prostorná – klasická rovná vana je dostačující: velikost rohové vany se využije až od čtvrtého měsíce věku dítěte, kdy se může začít s prostorově náročnějšími cviky

Porodní asistentka a majitelka centra Maternity Care Lucie Marková doráží přesně ve smluvený čas. Jenže malý zrovna spí. "To nevadí, máme aspoň chvilku si popovídat," uklidňuje mne Lucie, ať prcka nebudím a vyptává se na porod a kojení. Všechno to jsou prý pro ni důležité informace, aby mohla s dítětem bezpečně postupovat. Teprve když se malý sám od sebe budí, začínáme napouštět vanu.

Prověřte si špunt předem

Zatímco kojím v pohodlí vleže na gauči, hlásí trochu nervózně Lucie z koupelny: "Voda nám natéká nějak pomalu." Už je u nás přes hodinu a bude muset za chvíli jet o dům dál. Nejenže natéká voda pomalu, ale ona z té vany snad i mizí. Obvykle se jen sprchujeme a mě vůbec nenapadlo vyzkoušet, jestli nám těsní špunt. Sakriš.

Nad prázdnou vanou se omlouvám Lucii za to fiasko. "To nic," uklidňuje mne. Jednou prý přišla učit plavání ve vaně do domácnosti, kde ani neměli vanu. Ukazuje mi tedy cviky alespoň na suchu, abych si, až seženu těsnící špunt, přeci jen s miminkem doma zaplavala.

Vkleče u vany bolí záda i prsa

Po pár dnech u naší konečně plné vany zjišťuji, že manipulovat vkleče s mimčem není zdaleka tak jednoduché a pohodlné jako vstoje u velké vany v centru. Vkleče se chtě nechtě opírám o prsa a přitom dostávám křeč do už tak dost namožených zad. Ještě k tomu musím neustále dávat pozor, aby se ten náš plaváček neodstrčil nohama od okraje úzké vany a nebouchl se hned do hlavy na protější straně.

Výhody vaničkování doma Neztrácíte čas a energii dojížděním. Nestresuje vás, že musíte být někde na čas. Nestane se vám, že byste si něco důležitého zapomněla. Nemusíte s dítětem po plavání ven do chladu. Ušetříte náklady na dopravu (pokud však bydlíte daleko, budete hradit dopravu navíc instruktorce). V domácím prostředí jste více v klidu a nepřenášíte případný stres na miminko. Dítě je doma již zvyklé na přítomné bakterie a alergeny. Doma nemusí mít dítě na plavání plínu či plavky.

Chlapeček se na mě ale spokojeně směje, a tak to přeci jen stojí i za to nepohodlí. Aspoň už nemusím po koupání nikam jezdit a můžu se rovnou natáhnout na gauč vedle malého.

Kde se líbí matce, líbí se i dítěti

A kde se mi tedy plavání více líbilo? V dětském centru s velkou vanou, nebo v klidu domova? Podle instruktorky Markové jde totiž právě o to, co vyhovuje matce. "Dítě do šesti měsíců nevnímá, jestli někam dojíždí do vany," míní.

A tak mnohdy rozhodne třeba jen pocit matky, že je sociálně izolovaná, nebo naopak nechuť pustit si někoho cizího domů. Já zatím váhám mezi bolavými zády z klečení, nebo únavným cestováním s kočárem veřejnou dopravou.

"Pro hodně malá miminka je lepší domácí prostředí," soudí nicméně instruktorka Kieferová. Podle ní je to doma s větší vanou pohodlnější až do pátého měsíce. S čímž souhlasí i Marková a dodává další nesporné výhody domácího prostředí: "Dítě je tu zvyklé na bakterie, nepřijde do styku s nikým nemocným, v zimních měsících nemusí ven do chladu…"

Podle obou instruktorek je však mnohem důležitější správná motivace rodiče. "Pokud to mamina dělá jenom proto, že to je v módě, dítě to rychle prohlédne," varuje Marková. Také pokud se rodič bojí vody, dítě pozná jeho stres a plavání si neužije. A to je právě to, co je cílem vaničkování doma i v centru - dítě to musí bavit.