Válka proti nikotinu

I o tom budou jednat více než čtyři tisíce odborníků ze 120 zemí na světové konferenci v Chicagu.Účastníci konference konstatovali, že rostoucí počty lidí, kteří sahají zejména po tabákových výrobcích, zejména cigaretách, se týkají především rozvojových zemí - v nich totiž stále platí pro výrobce jen minimální omezení.Například v Číně, kde je v současnosti více kuřáků než v USA, ale i v řadě dalších zemí, tabákové firmy lobbují proti prosazení například zákonů o zákazu kouření ve veřejných budovách, za neuvalení vyšších státních daní na tabákové výrobky či proti nutnosti označovat krabičky cigaret varováním.Statistiky WHO uvádějí, že poté, co hlavní tabákové společnosti vstoupily počátkem 80. let na jihokorejský trh, jejich náklady na reklamu stouply během tří let o 600 procent. V přímé úměře potom stoupl počet kuřáků - mužů z 18 na 30 procent za rok, u žen ze dvou na devět procent. Jiným fenoménem je spojování cigaret "západních" značek s přihlášením se k západnímu stylu života - což rovněž platí zejména pro Čínu. Ta, společně s Ruskem, dnes představuje pro tabákové koncerny největší naději na udržení značných zisků.Podle předpovědi Světové zdravotnické organizace se tak v roce 2030 tabák stane hlavní příčinou smrti a invalidity a bude zabíjet přes deset milionů lidí ročně. Způsobí více úmrtí než HIV, tuberkulóza, mateřská úmrtnost, úrazy při dopravních nehodách, vraždy a sebevraždy dohromady.V průmyslově rozvinutých státech se v poslední době objevily v souvislosti s bojem proti kouření nové, veřejnosti dosud nepříliš známé problémy.Například zákaz reklamy by podle některých expertů prý mohl poškodit ekonomiku řady zemí.Když česká vláda letos na jaře schválila návrh novely zákona o regulaci reklamy, která podle direktiv Evropské unie počítá s postupným zákazem tabákové reklamy do roku 2006, tabákové koncerny tvrdily, že by poslanci neměli návrh schvalovat, protože by to národnímu hospodářství přineslo ročně ztrátu dvě až tři miliardy korun.Také říkají, že její reklama nemá nalákat nové kuřáky, ale přesvědčit ty stávající, aby si koupili určitou značku. "Je to oblíbený mýtus tabákového průmyslu. Peníze se neztratí: tři ze čtyř kuřáků, tedy ti, kteří by si přáli přestat kouřit, ale vzhledem k nikotinové závislosti nemohou, by jistě vyjmenovali zboží, které by si s chutí koupili, kdyby nemuseli utrácet za cigarety," poznamenala lékařka Eva Králíková z 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy.